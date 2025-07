Cartas de lectores: Hacia trabajo genuino, no entiendo, déficit

Hacia trabajo genuino

Se discute con razón el desafío de sostener el equilibrio fiscal. Adhiero al propósito del déficit cero, aun reconociendo que nuestros jubilados perciben haberes indignos, si bien, al compararlos en dólares, resultan menos exiguos que en tiempos del gobierno de Fernández, Massa y Kirchner. Lo que resulta particularmente inquietante es el rumbo de los planes sociales. Nadie puede creer que se los pueda eliminar de un día para otro; sin embargo, si existiera una voluntad política genuina de reducirlos, debería instrumentarse un programa serio de transición. En lugar de ello, asistimos a una expansión incesante de estos beneficios, que crecen a un ritmo que supera la inflación y se prolongan sin horizonte definido. Sería deseable que quienes reciben asistencia estatal –que, llamativamente, no figura como un factor de presión directa sobre el déficit– pudieran reincorporarse paulatinamente a una cultura del trabajo que el país ha perdido. Hoy esas personas representan la fuerza laboral que falta en el sistema productivo y, en consecuencia, en la caja previsional, que languidece porque cada vez menos personas aportan.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

No entiendo

Entiendo perfectamente la desesperación de los que se quedan sin sus negocios. Cazar en el zoológico durante tantas décadas debe ser altamente adictivo. Y dada su catadura cultural, entiendo que lleguen a estos niveles de incivilización extrema. Entiendo a los pastores de la pobreza. Lo que no comprendo es al rebaño. No me entra en la cabeza que el tener razón sea más importante que corregir el rumbo destructivo que traíamos. Nunca entenderé a los que defienden con uñas y dientes a políticos multimillonarios. A los que viven la política como al fútbol o una religión. Los que hoy apuestan por el fracaso de la esperanza solo para volver al populismo empobrecedor, y poder decir: “¿Viste? ¡Tenía razón!”. ¿Por qué no darle una oportunidad a algo nuevo que además dio hasta aquí resultado? ¿Por qué festejan los palos en las ruedas? Porque son esclavos de tener la razón. Solo espero que el peso de la realidad los doblegue.

Marcelo Amaral Correa

marceama@ucm.es

Déficit

El que está rompiendo el país es Milei. No el Senado, no el déficit. Es él, con su violencia verbal, su desprecio por el otro, su incapacidad de tender una mano. Un presidente que insulta todos los días, que se burla, que divide, que humilla. ¿Así se construye una nación?

Nos prometió terminar con la casta, pero está destrozando algo mucho más profundo: la esperanza de millones que queríamos un país normal, con orden, respeto y libertad. No entendió que ser presidente no es gritar más fuerte, sino gobernar con grandeza, con equilibrio, con humanidad. Está destruyendo la derecha racional, empujándonos al abismo del fanatismo y dejándoles el camino libre a los que ya fracasaron. Se creyó un iluminado y se olvidó de lo esencial: que un presidente gobierna para todos, incluso para los que no lo votaron. Hoy, su soberbia es más peligrosa que cualquier déficit. La patria no se hace con odio, se construye con respeto y con amor por el otro.

Alejandro L. de Elizalde

DNI 7.803.764

Formas

Si el kirchnerismo busca un golpe institucional (lo que es de toda obviedad) como afirma el jefe de Gabinete, Francos, resultan patéticas las formas del oficialismo para neutralizarlo. El desafío público de Bullrich a Villarruel. Milei y sus crónicas obscenidades. La infantil amenaza presidencial de “judicializar” en una última instancia una decisión soberana del Congreso. ¿Qué es esto?

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

Sísifo

A menudo se cita el castigo de Sísifo, como lo hiciera la talentosa Florencia Donovan en su nota del 10 de julio, como metáfora de lo que nos sucede a los argentinos. Empujando cuesta arriba una y otra vez una pesada piedra solamente para que se nos caiga poco antes de llegar a la cima. Sin embargo, por lo general se omiten las razones que llevaron a que se le aplique tan terrible castigo. A Sísifo, según nos ilustra Robert Graves en Los mitos griegos, “sus contemporáneos lo consideraban el peor bribón del mundo”. Siempre “vivió del robo y asesinando con frecuencia a viajeros confiados”. Traicionó a Zeus, quien mandó a Hades a torturarlo. Sísifo engañó 2 veces a Hades, lo que le permitió escapar de su muerte. Finalmente, y como consecuencia de esta larga serie de vivezas y pillajes (resumida aquí por obvias razones), los Jueces de la Muerte le aplicaron el conocido castigo.

De modo que, creo, es importante entender que ni Sísifo ni los argentinos arrastramos este castigo sin explicación. Creer lo contrario es, posiblemente, la razón que no permite que alguna vez podamos subir la piedra del otro lado de la colina.

Luis Wuhl

luis.wuhl@gmail.com

Vocero

Luego de leer y escuchar las afirmaciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, las cuales se contradicen con las pruebas que hay del nulo control aduanero realizado al vuelo privado que llegó a Aeroparque, se confirma el conocido dicho “no aclares que oscurece”.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

La Panamericana

La carta del Sr. Roberto Aristegui me hizo acordar de una charla que dio en los años 80 el arquitecto Mario Roberto Álvarez en el Centro Argentino de Ingenieros. Concurrí con mucha curiosidad a escucharlo, y elogió la idea de descentralizar la ciudad y que aparezcan otros centros donde la gente pueda ir a vivir, pero advirtió que era imperioso que tengan servicios y sobre todo un tren rápido, dejando sus automóviles cerca de la estación, como hay en Curitiba, Brasil. De lo contrario, los que se fueran a vivir a Pilar tardarían mucho tiempo arriba de sus autos para llegar a la Capital. Con el tiempo ampliaron más manos en la Panamericana, pero pasaron más de cuarenta años y el tren rápido nunca apareció.

Ernesto Ponieman

DNI 4.155.289

En la Red Facebook

Villarruel defendió las leyes que aprobó la oposición y criticó a Milei

“Milei, seguí adelante, vos querés el país que soñamos en el futuro”- Roberto L. Aristei

“Vamos, Villarruel, muy coherente”- Enzo Herrera

“Es muy lindo decir lo que todos queremos escuchar. El tema es que nadie dice de dónde sacar los fondos para hacerlo sin tener que emitir billetes, lo que provocaría volver a la hiperinflación”- Mario García

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)