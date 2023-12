escuchar

“Hay que trabajar”

Una vez por semana, desde hace varios meses, un señor toca el timbre de mi casa y me dice “el carrito”. Se lleva diarios y cartones que le fuimos juntando. Los coloca en su transporte, que siempre tiene carga, evidenciando que no soy el primero en recibir su visita. El lunes 18, en medio de la lluvia, sonó el timbre y allí estaba él, con su carrito y protegido por un poncho transparente hecho con unas bolsas de nylon. Me dijo: “Hay que trabajar, aunque llueva”.

Seguramente hoy este señor no irá a manifestarse en el Obelisco, sino que trabajará como todos los días.

Guillermo Manzato

Subas en los alimentos

Hoy, a diferencia de lo que pasaba ayer, el problema no es el precio del dólar, el problema es el precio de los alimentos. No hay plata que alcance frente a una góndola de supermercado y ahí la realidad supera cualquier ficción. Hablar de una inflación del 20, 25, 30% por adelantado ya es provocar una híper. Basta de futurólogos alarmistas, que en esta caemos todos y no nos levantamos más. Tengamos cuidado con vaticinios catastróficos que con lo que tenemos nos sobra para estar mal.

Susana Mastronardi

Derechos violentados

Motiva la presente un hecho de extrema vulneración de las garantías dispuestas en la Constitución nacional, en cuanto al derecho de una persona a ser juzgada por un juez imparcial. En la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, el 9 de octubre de 2019, durante un procedimiento policial de persecución de dos personas que ingresaron a una vivienda y sustrajeron elementos de esta, uno de ellos –llamado Iván Pérez– falleció como consecuencia del disparo de un proyectil proveniente del arma que portaba el sargento Mauricio Javier Gómez, quien actuaba en cumplimiento de servicio. La fiscalía y querellante particular sostuvieron su acusación como “homicidio agravado por tratarse su autor de un miembro de las fuerzas de seguridad en abuso de sus funciones”.La defensa, que represento, siempre argumentó que fue un acto imprevisible e involuntario, es decir, el acusado nunca tuvo intenciones de causar la muerte de Pérez, como tampoco obró con negligencia ni imprudencia. Se llevó a cabo un primer juicio por jurados, que el 31 de marzo de 2021 quedó estancado, es decir, el jurado no arribó a veredicto de unanimidad sobre culpabilidad o no. Ese día, el sargento Gómez recuperó su libertad luego de haber estado privado de ella por aproximadamente un año y medio. El 1º de diciembre último dio inicio al segundo juicio por jurados, porque así lo prevé la ley 10.746 de la provincia de Entre Ríos. El 6 del actual, el jurado dio su veredicto y declaró la culpabilidad del funcionario policial. El hecho grave y escandaloso se produce el 7 de diciembre (un día después del veredicto), cuando una persona que integró el jurado envió un mensaje de WhatsApp al teléfono de la Oficina de Gestión de Audiencias del Tribunal de Juicio de Gualeguaychú, en el que manifestó no estar de acuerdo con la resolución, ya que su voto era distinto, pero se sintió obligada a cambiarlo por parte de otro miembro del jurado, que otros pares pensaban igual que quien da a conocer el hecho; que el resultado hubiese sido otro y que sentía angustia. Lo expuesto fue informado por el tribunal a las partes (fiscal, querellante y defensa) en audiencia del 11 de diciembre. El 13 del actual, el acusado realizó denuncia penal ante la Fiscalía de Gualeguaychú, a fin de que se investigue la posible comisión del delito de amenazas coactivas contra miembro/s del jurado, dado que el Ministerio Público Fiscal restó importancia a lo acaecido. Sin dudas, esta situación afecta la credibilidad e imparcialidad que debe tener el juzgador, en este caso el jurado, al momento de dar su veredicto. Por su parte, el juez técnico condenó al sargento Gómez a 17 años de prisión de cumplimiento efectivo, no haciendo lugar a pedidos de prisión preventiva, pero fijando una fianza de $1.500.000 (hasta que la sentencia quede firme), la cual ya fue depositada, gracias a la solidaridad de policías, agentes de Prefectura y Gendarmería, y civiles de todo el país, que recaudaron el dinero. Amén del recurso de casación que será interpuesto, esta parte entiende que el hecho descripto es de suma gravedad institucional, ya que desde el inicio de la causa el sargento Gómez fue prácticamente condenado, al calificarse intencionalmente lo ocurrido como un caso de “gatillo fácil”, cuando no lo fue. El debido proceso es una garantía que debe asistir a todos los justiciables, sin importar su condición u ocupación. Consecuentemente, el juicio por jurados es un tema que deberá revisarse a la brevedad, porque de lo contrario estaríamos retrocediendo como sociedad al permitir que sean violentados derechos.

Alfredo Vitale

Juras vergonzosas

Otro día de oprobio; otro día de vergüenza en que miembros K y de la izquierda devenidos en legisladores ofrecieron un papel penoso ante una sociedad que está harta de esta clase de inútiles. Los juramentos que no hace mucho se escucharon en el recinto fueron un cachetazo más a un país devastado por estos mismos sátrapas elegidos por gente que ni los conoce. Odio, devastación, robos, saqueos. Eso y mucho más representan estos congresales K que invadieron el Congreso. Esa banda de juramentados son los que en un futuro próximo presentarán proyectos de ley. ¿Será posible?

Propongo que algún legislador con un poco de sentido común presente en el futuro un proyecto que establezca que el único juramento válido es el que surge de la Constitución nacional. En caso de que se viole tal norma, la sanción debería ser que el que desobedece cobre solo un 50% de la dieta durante seis meses. Estoy seguro de que a partir de la sanción de esa ley los “rebeldes” se someterán mansitos a ella.

Julio C. Borda

CCK

Ojalá muy prontamente cambien el nombre del CCK por uno totalmente inclusivo e inoponible, como podría ser Centro Cultural Argentino o CCA. Después de todo, los autores del nombre CCK cada tanto sacan a relucir la frase de Perón de que primero la patria... y por último los hombres.

Carlos Darmandrail

Riquelme, presidente de Boca

“Los hinchas votan al ídolo, no al mejor dirigente. Boca es un desastre. Recuerden lo que hizo Passarella en River, lo mandó al descenso”- Susana Perdomi

“Ya dejen de decir que nos vamos a fundir y esas pavadas... hace nada jugamos otra final de Libertadores, donde todos los que hablan quisieran estar. ¡Siempre Román!”- Marcelo Szyslak

“Una filial de La Cámpora”- Claudia Gabriela Montoro

