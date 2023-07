Cartas de lectores: Herencia, beneficios, búnker de drogas

escuchar

Herencia

Si gana Massa, ¿habrá pesada herencia?

Isidro Braun

braunisidro@gmail.com

Beneficios

En una democracia que funcione... ¿no hay ningún organismo que controle y sancione a quienes “casualmente” antes de las inminentes elecciones dan aumentos de salarios y bonos a los empleados públicos? Lo obvio: lo que sucede conviene, pero solo para el beneficio de unos pocos políticos.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Búnker de drogas

El periodismo, llamado “el cuarto poder”, demostró –una vez más– que en ciertas ocasiones puede tener más poder que los otros tres juntos. En plena ciudad de Buenos Aires, los vecinos venían denunciando ante las autoridades policiales y judiciales la dirección exacta de un búnker en el que se vende droga. No obtuvieron resultados. A un valiente periodista se le ocurrió concurrir al búnker y adquirir una dosis de droga. Se transmitió en vivo y en directo por televisión. A las pocas horas, con un enorme despliegue policial y judicial, se allanó el búnker.

Cuando fallan las leyes o no se aplican, cuando los ciudadanos de bien están en peligro, cuando ante las denuncias la respuesta es el silencio, existe el periodismo como último recurso ante la desesperación que provocan los oídos sordos.

Viene al caso recordar las estrofas de un antiguo tema musical... “hay un gran libro de quejas, usted se puede quejar, mucha gente se ha quejado, pero todo sigue igual”.

Jorge Trozynski

DNI 4.548.519

Paros de colectivos

Solicito al actual y al nuevo jefe de gobierno de la ciudad arbitrar y sistematizar los medios para que los trabajadores podamos llegar a nuestros destinos y, sobre todo, regresar a nuestros hogares ante la eventualidad de paros sorpresivos de colectivos y líneas de subte, como los padecidos en las últimas jornadas. Esta situación, que lamentablemente amenaza repetirse, puede mitigarse con un diagrama previo. Los ómnibus escolares no solo pueden servir para actos partidarios: pueden estar organizados de antemano y contratarse, especialmente después del horario escolar, para realizar viajes estratégicos desde y hasta puntos claves de la ciudad, poniéndose al servicio de los usuarios, evitando las penosas e infructuosas filas de espera, buscando algún medio que los acerque a su domicilio. Dejo además, mi expreso repudio a los responsables de estas medidas, quienes usando hermanos trabajadores como rehenes no reparan en crueles acciones para el logro de sus fines.

Cecilia Rodríguez Moncalvo

DNI 6.401.375

Silencio de los buenos

La valiente nota de Carlos Manfroni titulada “El silencio de los buenos” tuvo el mérito de exponer un escándalo cuidadosamente ocultado por la clase política, con la complicidad de los medios y de gran parte de la sociedad, como es el trato vil y tiránico al que están sometidos militares y civiles por el combate al terrorismo. En estos días de ominoso silencio y cobardía conviene recordar a una de las tantas almas caritativas –que también las hay– que recorren a menudo las cárceles para visitar a los presos en un silencio que es distinto, discreto, sin estridencias y alejado de las cámaras. Me refiero al coronel (VGM) Horacio Guglielmone, fallecido hace ya más de tres años. Como dijo en su momento María Lis Genta en una hermosa nota, Guglielmone “dedicó su vida a visitar cárceles a lo largo y ancho del país, confortando a los camaradas y luchando incansablemente por su libertad y por la justicia”. A todos los acompañó hasta su muerte. No conozco para su tumba, decía Lis Genta, un epitafio más justo que las palabras de Nuestro Señor: “venid, benditos de mi Padre, porque estuve preso y me visitásteis”.

Vaya nuestro recuerdo al querido Guglielmone y, junto con él, a todos los que cumplen el mandato bíblico en estas horas de ingratitud, cuando la población mira hacia otro lado para no ver los 792 los presos políticos ya fallecidos en un proceso de persecución, venganza y exterminio.

Rodrigo Alejandro Caro Figueroa

Miembro del Centro de Estudios Salta (CES)

alejo.cf@gmail.com

Canciones patrias

Ocurrió en el Día de la Patria, aquella que extraña el calor de sus hijos, al tiempo que recuerda el inagotable ejemplo de sus padres fundadores. En ese día la generosa idea de un reconocido hacedor de nuestra música, Abel Pintos, reunió un conjunto de piezas musicales que hablan de la patria, de los colores de su bandera, de sus héroes que lo dieron todo. Y con su ánimo encendido por el inagotable amor a este sitio que nos cobija, grabó aquellas canciones que aprendimos en nuestro paso por la escuela primaria y luego secundaria. Marcha de la Bandera, de San Lorenzo, Himno a San Martín, a Sarmiento, Marcha de Malvinas, Saludo a la Bandera y el Himno Nacional para cerrar el concierto de presentación en el Teatro Colón.

Valga destacar el generoso acto de ofrecer su obra despojado de intereses mezquinos, brindando la posibilidad de escucharla y disfrutarla libremente, haciéndonos regresar a tiempos que parecen olvidados. Porque alguna vez nuestros granaderos inscribieron en la historia, nuestra historia, su página mejor. El final de tan magnífico evento llegó con el ¡viva la patria! pronunciado con fervor por voces jóvenes.

Gracias al hacedor de tanta emoción, mientras flamea la bandera de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios.

José María Curá

Jmcura@jmcabogados.com.ar

Persecución molesta

Adhiero plenamente a lo expuesto en esta sección por el lector Carlos A. Correch respecto de los reiterados llamados invitando a ser nuevamente cliente que una compañía de telefonía celular hace diariamente; es una verdadera persecución y molestia. Me ocurre lo mismo, incluso, a pesar de registrarme en “No llame”.

Roberto Alejandro Krieger

DNI 7.596.891

