Cartas de lectores: Humildad y concordia, paladines, celeridad

Carta de la semana

Humildad y concordia

Señor Presidente, lo realizado en un año y medio de gobierno en términos de la lucha contra la inflación y las transformaciones del Estado lideradas por Sturzenegger son materia de estudio de casos exitosos. El todavía incipiente pero imparable cambio cultural, luego de décadas de atraso y decadencia, es fenomenal, Lo hizo a pesar de tener minoría en ambas cámaras, gracias al apoyo de una parte de la oposición que acompañó creyendo estar en el camino correcto para sacar al país adelante. A pesar de lo que se logró hasta ahora, estamos todavía lejos de haber atravesado el puente. Dicho esto, ¿es necesario seguir peleándose con todos todo el tiempo? ¿Hace falta una catarata de insultos irreproducibles a quienes a pesar de haberlo apoyado tienen diferencias de matices, aunque no de fondo?

En estas horas difíciles, en las que sin duda el kirchnerismo está haciendo todo lo posible para que al Gobierno le vaya mal, sin importar que en consecuencia a la gente que dicen defender le vaya peor, es importante tener muy en cuenta el llamado de hace tres años, pero con absoluta vigencia, de Esteban Bullrich a los dirigentes políticos de todo el país a que vuelvan a la senda de la humildad y la concordia.

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Paladines

Quienes se arrogan el título de paladines de la justicia social destruyeron la economía, la salud, la educación y generaron una pobreza vergonzante. Ahora buscan que caiga el Gobierno porque con este modelo económico el kirchnerismo desaparece. Al kirchnerismo nunca le importó cuidar a los jubilados, ni velaron por la educación ni la salud.

Mercedes Moreno Klappenbach

Mechimorenok@gmail.com

Celeridad

Para el proyecto de ficha limpia los senadores ya llevan más de una década discutiendo su conveniencia y lamentablemente todavía no lograron el consenso para aprobarla. Sin embargo, el jueves pasado observamos que pueden ponerse de acuerdo y de manera unánime: aprobaron un agujero fiscal para el gobierno central. Está comprobado que cuando quieren, pueden. No les pedimos que ayuden, pero al menos no estorben el proceso de transformación.

Sebastián Perasso

DNI 21.173 759

Que lo bueno brille

Cristina Kirchner convocó, desde su prisión domiciliaria, a un acto el 9 de Julio en Parque Lezama, donde difundió un mensaje grabado. ¿Hasta cuándo? Leo también que solicitó que no se cambie el domicilio de condena y permanecer sin tobillera. Por favor, los medios deberían seguir la sugerencia del periodista Eduardo Feinmann y no hablar más de Cristina. En lo sucesivo, sus pedidos y las respuestas a estos deben seguir su curso por vía judicial. El olvido es la mejor manera de terminar con el kirchnerismo. La imagen y la voz de la protagonista del peor hecho de corrupción en nuestro país deben ser reemplazadas por noticias sobre tantas y tantas buenas acciones a manos de argentinos de bien, anónimos en su mayoría. Necesitamos oxigenar nuestros corazones y nuestros oídos con altruismo.

Basta de corrupción, que lo bueno brille y deje atrás tantos años de agravio a nuestro país.

Cecilia Rodríguez Moncalvo

DNI 6.401.375

Peleas internas

El enfrentamiento entre el presidente Milei y la vicepresidente Villarruel ya no es solo una disputa política, es una seria amenaza para la institucionalidad. La fractura de la cúpula del poder debilita la gobernabilidad, paraliza decisiones claves y siembra desconfianza en la ciudadanía. La república no puede sostenerse sobre peleas internas ni sobre liderazgos que anteponen el ego a las instituciones. La Argentina no resiste más inestabilidad provocada desde el propio gobierno.

Ricardo González Sbarbi

DNI 4.553.203

Maduremos

Ver procesado al expresidente Alberto Fernández y condenada a Cristina Kirchner me causa un dolor grande, debido a que nosotros –los ciudadanos– seguimos eligiendo a personas que solo buscan su beneficio personal y se olvidan de aquellos que con un gran sacrificio intentamos creer que pueden sacar adelante al país. Es tiempo de que nosotros, los ciudadanos, maduremos al momento de votar para evitar que estos hechos lamentables nos sigan sucediendo.

Miguel Martin y Herrera

DNI 14.525.621

El Garrahan, uno de muchos

Todos estamos conmovidos y empatizamos completamente con los problemas que está atravesando el Garrahan, un prestigioso hospital a nivel nacional como mundial. Único por su porte, complejidad (la mayor en su especialidad), por ser centro de derivaciones desde todo el país y centro de formación de los mejores especialistas en el área. Adherimos a sus luchas y reclamos, y festejamos sus logros; por nuestros hijos y los de todos los argentinos. Pero cabe aclarar que el Garrahan es solo uno de las decenas y decenas de hospitales y centros de salud de la Argentina que sufre por igual el embate de políticas de salud deplorables, mezquinas y denigrantes, que llevan al deterioro progresivo e ineludible del cuidado de la salud de nuestra población. Como médico con 40 años de ejercicio de la profesión y jefe de servicio en un hospital público del AMBA, no puedo dejar de denunciar el deterioro y retroceso progresivo que sufre la salud, sobre todo la pública, en los últimos años. Y no me refiero solo a salarios, que sabemos que son injustos en relación con la carga horaria laboral, las obligaciones y responsabilidades profesionales. Me refiero también al hecho de trabajar sin ningún confort, sin mantenimiento edilicio, sin insumos materiales, protésicos, medicamentos de primera línea, como tampoco recurso humano fundamental para la actividad y la calidad de la atención de la salud, diaria e idónea. Como profesionales de la salud deberíamos unirnos todos y pelear por lograr un trabajo con los requerimientos necesarios y por salarios dignos de las actividades que realizamos. Y el público, la población argentina y las autoridades de todos los niveles jerárquicos, deberían bregar por que así sea. Es por nuestro futuro como Nación y por la salud de nuestro pueblo, desde el nacimiento hasta la muerte digna.

Daniel Sztokhamer

danysztoky@hotmail.com

Retiren esas lonas

Señora Sandra Pettovello: utilizo este medio para llegar a usted, ya que, transitoriamente, somos vecinas, porque el Ministerio de Capital Humano ha sido instalado en la esquina de Carlos Pellegrini y Juncal. Debo reconocerle que las cosas le están saliendo razonablemente bien, con la ayuda de Patricia Bullrich, que desactivó el tema de los piquetes. Ahora mi pregunta es: ¿qué la ha llevado a tapar las rejas del petit hotel donde está? Privando al barrio la vista de una obra hecha por el arquitecto Buschiazzo, uno de los pocos íconos que quedan en Buenos Aires. Creí que después de haber soportado, durante el kirchnerismo un mural que representaba a un grupo de canallas, con usted la cosa sería distinta. Le pido que reaccione y vuelva a poner la estética de la casa en su estado original y saque esas lonas espantosas que puso en las rejas y que no dejan apreciarla y son ofensivas a la estética del barrio.

Martha Aust de Robredo

DNI 4.861.047

Jubilaciones

El ministro de Economía dijo que las jubilaciones promedio son de 900.000 pesos y que los que cobran la mínima son los que nunca aportaron. Tengo 82 años, con 44 años de aportes como autónomo y mi jubilación ronda los 450.000 pesos y como cobro la pensión de mi esposa no me corresponde ningún bono. Seguramente el ministro para hacer el promedio tomó en cuenta las jubilaciones de privilegio de expresidentes, vicepresidentes, ministros, legisladores, jueces, etcétera. Sería bueno que alguna vez nos aumenten a los que siempre aportamos.

Albino Aimaretti

DNI 93.535.098

Ley de discapacidad

Señor Presiente, el jueves pasado se aprobó en el Senado la ley de discapacidad. Soy una madre de un hijo con discapacidad y una fiel votante suya, pero parece que esas dos cosas hoy se contraponen. Una votante suya no puede estar a favor de la ley de emergencia en discapacidad. Paso a recordarle que todo su ajuste los que más padecemos somos los de clase media, y ya no damos más. El que es sostén de la familia ya no le alcanza, a pesar de tener un trabajo digno, y en mi caso, al tener un hijo con discapacidad, tengo la total imposibilidad de dedicar tiempo a trabajar para colaborar con mi marido en el sostenimiento de la casa. Tenemos que pagar escuela común y especial, traslados, terapeutas, en fin. Nos estamos endeudando con la tarjeta de crédito para comprar comida, con el resto ya es imposible. Se olvidó de nosotros, la clase media, que somos los que más sufrimos lo que otros gobiernos hicieron de nuestro país. Ahora necesitamos de su colaboración para que con esta ley de emergencia se actualicen los nomencladores. De esta manera, las obras sociales podrán subir los valores de sueldos de sus profesionales y así pagar lo que corresponde a terapeutas, escuelas especiales, etcétera.

De una madre que ya no sabe qué puerta tocar para que la economía de un país se normalice para todos.

Carmen María Pearson

DNI 27.183.308