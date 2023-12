escuchar

Humor social

Cuando escucho a algunos comentaristas decir, a partir de las medidas de ajuste que lleva a cabo el nuevo gobierno, que hay que ver cuánto podrá soportar el humor de los argentinos, me gustaría recordarles que fue ese humor el que, en las elecciones presidenciales de 2019, nos trajo un presente griego: el caballo de Troya conformado por Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, etc.

Por favor, tengamos memoria.

Ricardo Roque Cariglino

DNI 8.104.404

Diferencia

“La juventud vencerá”, escribió José Ingenieros, y así fue el 10 de diciembre último, al asumir quien barrió con los partidos tradicionales. Tras la tragedia en Bahía Blanca, Milei estuvo en el acto en el lugar. Era domingo. Una luz de esperanza tuve esa noche. ¡Qué diferencia con Cromañón y Once!

“No basta que el poeta cante, es necesario además un público que lo admire”.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Otra herencia

Los argentinos estamos hartos de los piquetes: esta manera violenta, patotera, inconstitucional de reclamar. Hay que recordar que los piquetes fueron (erróneamente) validados, legalizados y hasta avalados por las autoridades durante la presidencia de Néstor Kirchner. Los piqueteros son una más de las joyas heredadas del kirchnerismo; un claro ejemplo del poco respeto por la Constitución, por las leyes, por los derechos del resto de la ciudadanía.

César Monicat

moc26@live.com.ar

Juras

Me pregunto si las parrafadas –a cuál más vulgar– inventadas por algunos funcionarios para su fórmula de jura en el cargo, en un intento de mostrar esnobismo a sus partidarios, no constituyen un vicio de fondo que haría inválido tal juramento, ya que existen fórmulas determinadas para ese acto, que como toda disposición legal deben ser respetadas.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Achicar el Congreso

Entre las distintas iniciativas para disminuir el gasto público, lamentablemente no he oído ninguna relativa a lo que considero el imprescindible achicamiento del Congreso de la Nación, un órgano elefantiásico que implica un inmenso costo para el pueblo argentino y que en los últimos años ha demostrado su total ineficacia. Creo que la propuesta debe ser la reducción a un tercio de su actual composición: un senador por provincia y no más de ochenta diputados. Ello no solo provocaría un importante ahorro, sino que también optimizaría su funcionamiento, ya que la experiencia demuestra que los órganos colectivos funcionan mejor cuanto menor es el número de sus miembros. Claro: la decisión de la reforma la tienen que tomar los propios legisladores. ¿Estarán a la altura?

Juan B. Matienzo

DNI 8.573.230

Gendarmería

El nombramiento del comandante general Antonio José del Pilar Bogado como nuevo director de la Gendarmería Nacional da lugar al inicio de una nueva administración, con la finalidad de volver al estatus de fuerza intermedia, lejos del ostracismo de los últimos años y de una alicaída prensa y difusión institucional. En el marco de la transparencia, y para evitar situaciones heredadas que pudiesen generar lesiones que afecten a la política nacional y a los integrantes de la institución, es importante que la nueva conducción efectúe las auditorías internas necesarias a fin de que la presente gestión se inicie con la mayor pureza en sus acciones. Cabe destacar que el cumplimiento de la misión y funciones de la Gendarmería Nacional como auxiliar de la Justicia debe ir apoyado en todo momento por el respeto enmarcado en las leyes, descartando todo aquel documento o impronta política que no haya sido tratado por el Congreso de la Nación, carente de sanción jurídica y que podría lesionar el normal accionar de los propios gendarmes, instruidos para proteger y vigilar nuestras fronteras.

Juan Carlos Holm

DNI 14.951.829

Fin recaudatorio

Los argentinos vamos a vivir los próximos años haciendo todo tipo de sacrificios. La mayoría apoya el mensaje de ajuste y austeridad que anunció el nuevo presidente. Entramos en período de vacaciones; en los próximos meses, los que puedan saldrán mayoritariamente a las rutas con la ilusión de tomar aunque sea unos pocos días de descanso y recuperar fuerzas para iniciar un año que será muy duro. Lamentablemente también estos períodos de vacaciones son aprovechados por las policías provinciales e intendencias para hacer su verano recaudatorio a través de multas y, en muchos casos, cometiendo todo tipo de abusos de autoridad y falta de criterio y sentido común. El objetivo es claramente salir a recaudar, no prevenir accidentes. Muchos de estos hechos arbitrarios se podrían evitar si se eliminaran exigencias vigentes que persiguen ese único objetivo. Radares mal ubicados y con exigencias de velocidad innecesarias, exigencias de una VTV que se debe renovar año a año y que podría hacerse, como en otros países, cada 3 o 4 años. Por favor, las nuevas autoridades tienen la oportunidad de corregir abusos que vienen de años y solo mantienen kioscos que enriquecen a unos pocos y hoy resultan imposibles de soportar, tanto anímica como económicamente.

Esteban Oromi Escalada

DNI 11.045.189

Árboles caídos

Luego del temporal acaecido en CABA durante la madrugada del domingo, y a la vista de los daños producidos, me pregunto: ¿pagará en tiempo y forma el gobierno de la ciudad los daños en los vehículos? Llevo esperando nueve meses a que se dignen a hacerlo conmigo, habiendo sufrido la caída de una enorme rama de paraíso sobre mi auto y luego de haber presentado y cumplido con todos los innumerables requisitos solicitados en la comuna N° 13. He transitado por todos los recovecos de la burocracia capitalina, que bien haría el Sr. Jorge Macri en simplificar, y lograr eficiencia y ahorro de tiempo y dinero al ciudadano. Pero sigo sin encontrar solución alguna.

Si con mi caso particular, casi único y no debido a un temporal, no han cumplido, ¿qué harán con los seguramente cientos de casos que se presentarán ahora?

Roberto González Calderón

DNI 12.601.227

En la Red Facebook

Marcha del 20-D y el protocolo antipiquetes

“En vez de que vayan a los piquetes, a los del plan Potenciar Trabajo hay que convocarlos para que vayan a trabajar con las municipalidades en la emergencia por el temporal, que hace falta mano de obra, y ya que cobran y reciben bonos...”- Oscar López

“A cumplir la ley”- Karina Volonté

