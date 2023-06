Cartas de lectores: Incidentes en Jujuy, lado, área de cinismo

escuchar

Incidentes en Jujuy

Viendo que la noche se cierne sobre sus cabezas, el peronismo alborotador ha decidido hacer más ruido del habitual. Ahora se concentraron en el gobierno de la provincia de Jujuy. Mal que les pese, las decisiones tomadas por mayoría en la Legislatura son ley. Aunque rompan, quemen, destruyan –como es su costumbre–, no habrá vuelta atrás. Lo llamativo (aunque conociéndolos, no lo debería ser) es que en la provincia del Chaco ni siquiera alzaron la voz reclamando por un femicidio. Claro, es que el o los femicidas son de su propio entorno.

Peronismo en estado puro.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Lado

Insólito, el Presidente y su ministro, del lado de quienes públicamente, en Jujuy, transgreden la ley.

Víctor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Área de cinismo

Resulta insólita la excusa esgrimida por el secretario de DD.HH. para explicar su presencia en la provincia de Jujuy y no en la del Chaco, pese a la gravedad de lo sucedido en esta última. Que en la secretaría a su cargo no exista un “área de género” (sic) parecería significar que si la víctima del homicidio registrado en esta provincia hubiera sido un varón, en ese caso podría haberse justificado su intervención; como si un homicidio fuera más o menos grave según el sexo del occiso. La carencia de un “área de género” parece estar compensada por la existencia de una importante “área de cinismo”.

Andrés Milá Prats

amilaprats@yahoo.com.ar

Ingreso vedado

Entre tanto cartel promoviendo el turismo dentro del país y el Previaje 4, con mi familia decidimos viajar a Salta y Jujuy por el fin de semana largo, para que mis hijas tengan un pantallazo del norte de nuestro país. En Salta disfrutamos del homenaje al gaucho Martín Miguel de Güemes, ícono de la libertad y la independencia. Y, como una ironía del destino, cuando quisimos ir a Jujuy no pudimos ni movernos con libertad ni decidir con independencia. Un grupo de individuos (de quienes no voy a discutir motivos ni ideologías) decidió cortar varios puntos de la ruta nacional 9 y por completo el acceso a Purmamarca, que era nuestro próximo destino. Ninguna autoridad los sacó (ni aun en el momento de escribir estas líneas, 72 horas después). Estuvimos 7 horas en un auto con dos niñas pequeñas, hasta que logramos escapar de múltiples cortes, gomas quemadas y gente agresiva. Finalmente encontramos un lugar donde dormir a las 12 de la noche, y volvimos a Salta a la mañana siguiente. En Jujuy, una provincia que vive del turismo, gente ignorante y sometida le corta el paso a una de sus principales fuentes de ingreso.

Así funcionan estos gobiernos, donde se privilegian las minorías en perjuicio de la mayoría y no se pueden garantizar las necesidades y los derechos básicos de la ciudadanía.

Gracias, Salta, por tu hospitalidad. No hay Previaje que compense la angustia y frustración que vivimos en Jujuy.

Paz Zuberbuhler

pachizuber@gmail.com

Fin de semana largo

El último “fin de semana largo” fue un ejemplo de lo que no se debe hacer. Trasladar el homenaje a Martín Miguel de Güemes fuera de la fecha correspondiente no parece ser la forma más correcta de saludar su memoria. Se suma el hecho de que, celebrándose el domingo el Día del Padre, estuvimos pendientes de encuentros familiares y fueron muy pocos los que se dedicaron a hacer turismo.

Sin embargo, para muchas de las actividades productivas, el día lunes se perdió una jornada de actividad, en medio de una situación económica que no da margen para semejantes licencias.

Un manejo cuidadoso de estos feriados por decreto debería evitar el impacto para el conjunto de la sociedad.

Norberto Romero

DNI 4.444.524

Patriotas

Este 20 de junio hemos honrado al general Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional, que entregó su vida a la patria naciente y falleció enfermo, olvidado y en la mayor de las pobrezas. Por ello debemos decir ¡basta! y en este 2023 tener el valor de involucrarnos y elegir a genuinos patriotas, que tengan internalizado aquello de que “gobernar es servir”; y no seguir votando a aquellos cuyo único objetivo es anteponer un poder feudal, autoritario e impune; para así usar y abusar del pueblo y satisfacer a perpetuidad sus fines personales, ideológicos y de enriquecimiento sin medida, mientras se explota inhumanamente a los más indefensos y vulnerables, creando una fábrica de pobres e indigentes cautivos (más del 40%), dependientes de la dádivas. Al quitarles el trabajo digno y productivo, se les quita el verdadero camino para salir de la esclavitud.

Miguel Ángel González Fidani

DNI 10.218.768

No la dejemos sola

Cuántos balcones, cuántas ventanas... y ninguna bandera. Nuestra patria derrama lágrimas desde hace rato, muchas lágrimas, y me ha contagiado. Cuando cuento a los más chicos que el 25 de Mayo la escarapela lucía sobre un buen abrigo, refiriéndome al frío intenso del mes de mayo de mi niñez, me preguntan no por eso, sino por la escarapela: ¿qué es? Mientras tanto, a fines de octubre vemos calabazas, timbreo por golosinas, velas... ¿Qué es esto? ¿No quedamos en que nos arremangaríamos todos? Los políticos solo pelean por el poder. Desde la Semana de Mayo, en una ventana de nuestra casa se extiende nuestra bandera. Y allí sigue, bien arraigada en nuestros corazones. Sepan que no solo se trata de “detalles menores”.

No dejemos sola a nuestra querida patria, que parece estar agonizando.

Patricia van den Broeck

patovanden@gmail.com

En la Red Facebook

Incidentes en Jujuy

“Cuando las encuestas no les dan, salen los que manejan el terror haciéndose ver y los que los mandan desde sus iPhone escriben vergüenzaaaaaa, y así va a ser, todos los días”- María Lourdes Capdeville

“Me pregunto que hacen delincuentes del conurbano en esas protestas, hay gente de Evo Morales, de Milagro Sala, quieren tapar a toda costa la desaparición de Cecilia a como dé lugar, los derechos humanos son selectivos en este país”- Ana Cristina Patriossi

“Una sociedad y un país en caída libre”- Gerardo Salgado

