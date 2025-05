Cartas de lectores: Incomprensible, coaliciones, mesura

Incomprensible

Me cuesta comprender que muchos de los que tanto mejoraron la ciudad de Buenos Aires durante los últimos casi veinte años están ahora inmersos en una campaña cuyo resultado no parece augurar el sostenimiento de lo logrado.

Claudia Bagnardi

DNI 10.929.163

Coaliciones

¿Asistimos a una implosión de las estructuras partidarias? El exceso de personalismos y su obstinada persistencia en el tiempo desvirtúan el rol de liderazgos que permitan un sano recambio dirigencial y fundamentalmente generacional. La distancia entre esos liderazgos y las bases genera barreras que impiden el desarrollo de nuevas capacidades, que aporten ideas renovadas. Podemos observar nítidamente fragmentos de esas colisiones en las múltiples candidaturas para las próximas elecciones en la CABA. ¿Es posible un Pro sin los Macri? ¿O un kirchnerismo sin los Kirchner? ¿Alguien imagina una Coalición Cívica sin Lilita Carrió?

El verdadero éxito de un líder radica en que la estructura y el movimiento creados en torno a su figura no estén condenados a desaparecer con él, y que puedan desarrollarse más allá de su propia vida. No es fácil, pero tampoco imposible. Confío en que las generaciones que nos sucedan puedan lograrlo.

Juan José González

DNI 13.568.254

Mesura

El expresidente de la Nación Mauricio Macri merece que se reconozcan sus méritos en el ejercicio del poder y ahora como cabeza de un partido que, en la oposición, apoya todo lo que considera positivo para la Argentina y sus habitantes. Durante su mandato sufrió paros nacionales, toneladas de piedras en el Congreso y otros hostigamientos, como el aumento del valor de la energía eléctrica que el gobierno anterior mantenía congelado, pero se sufrían cortes que perjudican a todos sin excepción.

El ingeniero Macri es un hombre de bien, sensato, moderado, sincero. Ha sabido superar situaciones límite muy difícil. Es realmente lamentable que no se lo valore como merece. Integra la reserva moral del país. Es un demócrata, tiene clara la importancia de respetar la división de poderes y la libertad de prensa. Por la década del sesenta del siglo pasado un profesor de Educación Democrática nos decía: “Recuerden, si no hay libertad de prensa, estamos en una tiranía”. Años trágicos vivimos los argentinos antes de 1983, todavía hay secuelas de aquella época. Por favor, mesura, cuidemos el vocabulario, descabelladas groserías envilecen la comunicación. Quienes gobiernan educan con sus palabras, sus gestos y sus acciones, por eso deben ser cuidadosos. Nadie debe atentar contra las libertades tan duramente recuperadas por el pueblo argentino.

Antonino E. Martínez

DNI 4.746.495

La Iglesia Católica

Permanentemente escuchamos que el próximo papa podrá mantener los “avances” de Francisco o “volver atrás” con sus reformas. Eso es no entender la dinámica de la Iglesia. La Iglesia no es de Francisco, ni de San Juan Pablo II, ni de Benedicto XVI, ni de Pedro. La iglesia es de Jesús, que es la cabeza, y de los bautizados, que somos su cuerpo. Y los papas, cuyo oficio es ser “custodios de la fe”, conducen el timón de la barca según el Espíritu Santo los anima. Ni para atrás ni para adelante con las reformas. No hay tales reformas, hay un camino que supone y asume lo recorrido en los últimos 2000 años. El Espíritu Santo ya eligió el próximo pontífice, y ese será Pedro hasta que el Señor lo disponga. Él será quién tendrá la potestad de atar y desatar en la tierra (Mt. 16, 19). Y eso será lo que Jesús atará en su Reino, al que nos dirigimos sin prisa, pero sin pausa.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Puente peligroso

El sábado 26 de abril, en el puente del cruce de la ruta nacional 5 con la ruta provincial 51, se produjo un choque en el que perdió la vida una mujer y quedó gravemente herida su hija adolescente. Este puente, construido hace relativamente pocos años, con la intención de evitar accidentes por ser dos rutas con intenso movimiento de camiones y autos, ha sido diseñado con un criterio urbanístico equivocado. Cuando se diseñó este cruce, en lugar de hacerse de forma tal que se pudiera acceder a las rutas perpendiculares sin tener que cruzarse con la mano opuesta, se lo hizo sin considerar este principio básico de diseño vial. En este caso, los vehículos que circulan por la ruta nacional 5 en dirección al sudoeste y quieran acceder a la 51 en dirección a 25 de Mayo para acceder a esta deberán cruzarse con la mano opuesta, que para colmo viene de una curva cerrada y con una pendiente que no permite ver si viene algún vehículo de esa mano. Por lo expuesto, sugiero se analice el tema y se implementen mecanismos de corrección para evitar futuros accidentes.

Ricardo Vizcaya

DNI 10.155.384

Río Neuquén

Ya pasaron 16 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Estado nacional para que en un plazo de 120 días hábiles informara a ese tribunal sobre las características técnicas de la obra a realizar en el dique Portezuelo Grande y su plazo de ejecución. Hasta el día de hoy seguimos esperando se haga esta obra en el dique mencionado, ubicado sobre el río Neuquén en la provincia homónima. Esto significa que sigue latente el peligro de una gran inundación que afectaría a todas las localidades aguas abajo, pertenecientes a las provincias de Río Negro y Neuquén. Entre las más afectadas se encontrarían Cipolletti, Fernández Oro, Allen y hasta parte de la misma capital neuquina. Organismos como la AIC (autoridad interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro) y el Orsep (organismo regulador de la seguridad de presas) vienen advirtiendo desde 2001 que la crecida máxima probable de este río sobrepasaría el dique Portezuelo Grande, con consecuencias impredecibles para los habitantes lindantes y aguas abajo de aquel. Ya es hora de que nuestros gobernantes tomen conciencia de esta peligrosa situación y actúen para que se destrabe la ejecución de esta obra de manera de dar tranquilidad a los habitantes.

Sergio Marré

DNI 10.660.398

En la Red Facebook

Operativo para desalojar a 5000 manteros en Chacarita

“Lo veo perfecto, el espacio es público, no tejemos por qué bancar toda esta gente que no paga los impuestos”-Alicia Sella

“Es la manera de trabajar que tiene esta gente y ganarse el mango para vivir”- Johana Graciela González

“Solo sé que los espacios públicos no se pueden tomar”- Gabriela Isabel Limache Cuares

