Cartas de lectores: Inconexión, “Cristina libre”, decadencia

El bochornoso estado actual del tan celebrado Pacto de Mayo demuestra que los gobernadores de las provincias, aún con sus diferencias ideológicas, pueden sentarse en una mesa y dialogar democráticamente; no así nuestro presidente, que aislado en una “mesa chica” y rodeado de un séquito obsecuente de adulación no consigue el más mínimo consenso con los gobiernos federales de un nuestro país. Y así llegó el 9 de Julio, Día de la Independencia, en que hubo que poner una excusa nimia (meteorológica) para justificar la cancelación del acto de celebración en Tucumán. Yo creo que esta fecha patria expone tristemente la soberbia independencia –por no decir la arrogante inconexión– entre la presidencia de la Nación y las gobernaciones provinciales.

César Monicat

moc26@live.com.ar

“Cristina libre”

En la nacion del lunes pasado se publicó una foto de Lula, presidente de Brasil, portando un cartel con la leyenda “Cristina libre”. Una verdadera vergüenza, una ofensa para nuestro país y sus instituciones. Un gobierno serio, a través de la Cancillería, debería citar a nuestro embajador en el país hermano, para presentar ante el gobierno de Brasil, una protesta formal por inmiscuirse en los asuntos internos de la República Argentina.

Carlos Monti Viviani

DNI 4.379.358

Decadencia

Leo la nacion y admiro la capacidad técnica de Federico Sturzenegger y su equipo, eliminando y transformando organismos esencialmente burocráticos que llevaron a la ruina del país y de su población. Felicitaciones, y queda todavía mucho más. Dos cosas se destacan: conocimiento del tema y motivación personal y social. Nadie intentó hacer algo semejante, excepto Menem. Hace 40 años o más que vengo bregando en la cátedra, en escritos y libros sobre la necesidad de terminar con esos curros sectoriales y otros más que nos llevaron a la decadencia como país en el concierto de naciones. No existimos. Muchos argentinos emigran en busca de mejores condiciones de vida y porvenir. La clase media, que era nuestro orgullo, achicándose. Cada vez más pobres e indigentes que en una época era mínima, pero sindicalistas y políticos millonarios, empresarios que lucran con privilegios sectoriales y una dirigencia política mediocre y lamentable. Todo lo dicho es objetividad pura, no me mueve ningún interés personal ni económico. Todo está a la vista de cualquier hijo de vecino que tenga la mente libre de estupideces ideológicas.

Guillermo Sandler

guillermosandler@hotmail.com

Garrahan, semillero

Soy médica pediatra en la Argentina. Trabajé en el Hospital Garrahan durante 36 años. Al comienzo, en la unidad de terapia intensiva neonatal, y en los últimos 18 años como directora de Docencia e Investigación. Me siento privilegiada por haber tenido esta oportunidad profesional y personal. No muchos hospitales tienen la categoría de dirección para gestionar la docencia e investigación. En el Garrahan, esto no es casualidad. La intensa tarea asistencial se entrelaza naturalmente con la educación y la investigación de manera cotidiana, optimizando la calidad de atención. Cada día en sus pasillos, salas y laboratorios se forman alrededor de 1500 profesionales de la salud: residentes, becarios, rotantes, carreristas universitarios y pasantes. Jóvenes argentinos que han elegido no emigrar y que apuestan a un mejor futuro en su país, con vocación y esperanza. Un verdadero semillero para sostener la salud infantil en cada rincón de la Argentina. Para que este semillero sea posible se necesitan tres condiciones: jóvenes que elijan ese camino profesional, docentes formadores que transmitan saberes y valores, y un entorno institucional que lo haga posible. Estos tres imprescindibles están en riesgo. Ser médico, enfermero u otro profesional de la salud es en la actualidad un pasaje a la pobreza. Aquellos que deben transmitir esa experiencia profesional con entusiasmo y pasión hoy están obligados a pasar horas defendiendo el hospital y lejos de lo que aman hacer. La institución en su conjunto se siente cuestionada y amenazada. Si hacen falta cambios para mejorar el hospital, la base es un diagnóstico veraz, basado en hechos y datos, no en posiciones ni discusiones políticas. Es tan sencillo con la información disponible saber cómo se conforma la planta de recursos humanos del Hospital Garrahan que cuesta entender las barbaridades que se dicen desde el desconocimiento o la mala intención.

Ojalá pronto veamos una solución, que los profesionales de la salud regresen a sus sitios de trabajo, lejos de las cámaras y las noticias, junto a los niños y sus familias haciendo lo que saben y aman. Que los responsables discutan y acuerden con ellos un salario digno, con respeto y sin mentiras. Que elegir formarse y trabajar en salud sea una alternativa que entusiasme a los jóvenes de nuestro país. Mientras tanto, señores a cargo, por lo menos no pisoteen el semillero porque, si no, nos quedaremos sin futuro.

Susana Rodríguez

DNI 12.965.681

Recuerdo, cuando era chico, que cuando venían visitas para tomar el té era un festival de cookies o galletas caseras. Pasaron los años y hoy no sé cómo sacarme de encima las cookies. Te llegan por internet. Buscás algún tema interesante y te preparás para leerlo... pero al tercer o cuarto renglón salta un cartel que te exige, para seguir leyendo, que aceptes sus cookies, o que elijas cuales sí te interesan. O comés alguna cookie o aceptás todas... o te quedás con la intriga. Alguna vez fui más a fondo y me encontré, en la letra chica, que estaba autorizando a más de 100 empresas relacionadas con la que a mí me interesaba a usar mis datos personales con fines de marketing, comerciales o vaya a saber uno qué otro motivo. Sería interesante que los medios puedan asesorarnos más sobre cómo proceder para no indigestarnos con cookies, o que nuestra info personal vaya a parar a quién sabe dónde ni para qué.

Tomás Iramain

iramaint@gmail.com

