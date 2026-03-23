Cartas de lectores: Inflación, descripción, guerra contra Irán

Inflación

Las dificultades que surgen para bajar la inflación a niveles aceptables, así como las atinadas explicaciones del gobierno, me llevan a recordar lo que ocurría en otros tiempos. En 1973 Perón volvió a la presidencia y se ufanaba de haber logrado la inflación “cero”, mediante un forzado acuerdo entre empresarios (CGE) y obreros y empleados (CGT). Ese milagro terminó al poco tiempo en el golpe inflacionario conocido como el Rodrigazo, prueba más contundente de la falacia de aquel acuerdo. Alfonsín, cuando anunció el Plan Austral, manifestó que era necesario el control de precios, y terminó “resignando” la presidencia ante la hiperinflación que no pudo controlar. Las presiones inmorales ideadas y ejecutadas por Guillermo Moreno, que no solamente no logró el control de la inflación, sino que además expusieron al país a una onerosa condena a favor de los bonistas que probaron la falsedad de los datos de crecimiento que impactaron en bonos de deuda soberana. Termino con la insólita explicación del condenado Amado Boudou, que negó la inflación sosteniendo que se trataba de un reacomodamiento de precios, que solo contribuyó a generar más desconfianza. La acción del gobierno tiene su sustento en una economía sana y veraz, y por esa razón está expuesta a las verdaderas causas de la inflación, que hace complejo y difícil el desafío, pero no dudo que al estar en la dirección correcta llegaremos a buen puerto.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Descripción

Jorge Fernández Díaz ha descriptoen la edición del sábadocon suficiente amplitud y objetividad el acontecer de los años del terrorismo y el accionar de las fuerzas armadas. Por fin.

Fernando N. Barilatti Bengolea

DNI 4.536.308

Guerra contra Irán

Es de lamentar que las predicciones que formulé en la carta publicada el 3 de marzo, un día después del comienzo de la guerra contra Irán, se estén cumpliendo en forma inexorable. La contienda se ha profundizado sin resultados favorables, provocando un desequilibrio energético mundial y una consolidación del régimen iraní que, humillado y pleno de odio, se ha volcado en forma unánime vengarse de la agresión. No es la primera vez que los Estados Unidos se equivoca. Ya ocurrió con Vietnam y con Afganistán. En esta oportunidad el presidente Donald Trump es el principal protagonista. Ahora solo queda ver si sigue teniendo la intención de ganar el próximo premio Nobel de La Paz.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

No solo una casa

Nací y viví toda mi vida en un barrio de la localidad de Temperley, conocido como Barrio Inglés. Cuando pienso por qué los vecinos lo queremos tanto y a la gente le gusta venir a pasear por aquí, creo que es por la tranquilidad de sus calles empedradas, sus árboles centenarios y a la sensación de calidez que despiertan muchas de sus casas. Algunas son muy antiguas y están rodeadas de jardines amorosamente cuidados. Por estos días, un hecho alteró la paz con la que vivíamos. El 3 de marzo nos levantamos con la noticia que comenzaba la demolición de la casa continua a la nuestra, construída por el arquitecto Walter Basset Smith en 1896 y que como bien histórico debió haber sido protegida por la ordenanza municipal 16.084. Pensé entonces en aquellos inmigrantes que a fines del siglo XIX vinieron a la Argentina. Gracias a ellos, Temperley se llenó de sus elegantes construcciones: casas, iglesias, cementerio, colegios y hasta un club social. En parte, este legado aún persiste y lo podemos apreciar. Por eso me duele ver las construcciones recientes que se realizaron destruyendo el patrimonio arquitectónico que le dio su identidad al barrio. Son construcciones ultramodernas, rodeadas de muros altísimos y gruesos, como si fueran fortificaciones. Sus ocupantes vienen a vivir aquí, pero aislados, como si estuvieran encerrados y de espaldas a los vecinos. Es como para preguntarse: ¿qué le pasa a una sociedad? Una sociedad que no respeta la cultura ni la historia del otro, que se encierra sobre sí misma. Por eso este tema, el de “la casita” de Basset Smith -como él mismo la llamaba- es un indicio del deterioro que vivimos como comunidad. Si la historia no importa, los bienes patrimoniales históricos no importan, las normativas que deberían ser impartidas por las autoridades no son aplicadas -por ignorancia, desidia, impericia, o vaya a saber porqué - ¿qué nos queda para otras cuestiones más complejas?

Vivimos sumergidos en una “hoguera de vanidades”, donde todo de alguna forma se consigue y donde todo es permitido para satisfacer el ego individual. El peligro es que, a la larga, en esta vorágine de destrucción, todo sea alcanzado por el “fuego”.

Elena Passo

DNI 12.825.748

El lago de los cisnes

El martes pasado llevé a mis hijas a la función de El lago de los cisnes en el Teatro Colón, y así como en otras ocasiones marqué los puntos a mejorar, en esta ocasión escribo -nobleza obliga- para destacar la excelente puesta en escena del ballet. Una coreografía clásica que nos permitió, por unas horas, revivir la belleza de la música y la danza sin interferencias al mensaje original. Una impecable actuación de los primeros bailarines, una escenografía deliciosa y mágica, un vestuario bellísimo y una orquesta vibrante, que hacía bailar nuestros ojos desde el foso al escenario continuamente. Pero lo esencial fue la alegría profunda y jubilosa que inundó la sala, porque la belleza de la música y la danza nos conecta con nuestra identidad más profunda: el principio de bien, amor y verdad que está en el origen de nuestra existencia.

Gracias a quienes lo hicieron posible, haciendo presente el patrimonio cultural que nos une en nuestras raíces y nos mejora como sociedad.

María Inés Ayala

DNI 21.544.259

En la Red Facebook

Massa pide para rearmar a la oposición y sale al interior del país y la provincia

“¿Otra vez? Nooooooo” - Sergio Horacio Bianchi

“El Partido Justicialista es una organización de base popular, conducida por una burguesía oligárquica”-

Juan Ignacio Díaz Cano

“Dale que extrañamos la maquinita y la inflación” - Mirta Gherlanz

“¿Qué puede salir mal?” -José Luis Sgro