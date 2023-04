Cartas de lectores: Inoperancia, primera escolaridad, temblores en Pro

escuchar

Inoperancia

El señor Aníbal Fernández, ministro de seguridad de la Nación, en muy desatinadas declaraciones –como nos tiene acostumbrados–, Hizo referencia a que si gana la oposición las calles se verán llenas de sangre y muerte. Me caben dos reflexiones: la primera es que en lugar de dedicarse a que su ministerio funcione como es debido, entró de lleno en una sucia campaña electoral, infundiendo el miedo, como siempre lo ha hecho el partido gobernante.

La segunda es que lo considero un excelente narrador de la actualidad: eso que dice ya lo estamos viviendo a diario a causa de su inoperancia.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Primera escolaridad

La pregunta movilizadora del editorial del martes 11 de abril, titulado “¿Nos importa la educación?”, y la noticia del jueves 13, que dice que seis de cada 10 alumnos pobres no llegan al nivel más básico de lectura, deberían inducir a toda la sociedad, pero en primer lugar a la clase dirigente –sin distinción– a tomar conciencia de la “tragedia educativa” expuesta con su sabiduría por el académico Guillermo Jaim Etcheverry hace 20 años, hoy crecida en medida exponencial y que se cierne como un tsunami sobre el futuro. Está en juego la viabilidad de esta nación, si asumimos con Nietzsche y Ortega y Gasset que “la patria es el futuro”. Cabe una pregunta sustancial: ¿cuál es la edad basilar en la educación, para que la vida de un ser humano sea la de una persona? Insisto en la “educación”, para que la miríada de problemas abrumadores que rebalsan los espacios de comunicación no nos impida ver en qué momento se fraguan, para que en un país tan rico en recursos naturales haya una enorme mayoría de pobres, especialmente en la infancia. Es indiscutible que un año sin cuidados en la primera década de vida tendrá efecto en las décadas posteriores. Ergo: si de educación se trata, la prioridad de la inversión con miras a los planes de estudio, a la formación de los docentes, a la infraestructura escolar, a la creación de centros recreativos multiculturales e integrativos, todos los días de las 52 semanas, deben volcarse en la edad medular: desde los tres hasta los diez años. Y recordemos la lúcida y admonitoria oración que nos legó Shakespeare en su drama Julio César: “Existe una marea en los asuntos humanos, que, tomada en pleamar, conduce a la fortuna, pero, omitida, todo el viaje de la vida va circuido de escollos y desgracias. En la pleamar flotamos, y debemos aprovechar cuando la corriente es favorable, o perder nuestro cargamento”.

En este contexto, está claro que debemos entender como pleamar la primera escolaridad.

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Temblores en Pro

Aún es temprano para saber si la reciente jugada inconsulta de Horacio Rodríguez Larreta puede derivar en un cisma dentro de Pro, pero al menos nos permite clarificar “quién es quién” dentro de JxC. Cual símil de Sergio Massa, de quien se dice que es muy amigo, ya no queda duda acerca de la desmesurada ambición presidencial de Rodríguez Larreta, quien no tuvo reparos en tejer una alianza con el radicalismo a espaldas y en contra de los intereses de su propio partido y hasta vanagloriándose por haber tomado esa decisión. Mucho más productivo hubiera sido que tomara la decisión de acabar con los piquetes que casi a diario atormentan la vida de los porteños, cosa que hasta ahora ni siquiera intentó. Para peor, no se trata de una alianza con Alfredo Cornejo, Ernesto Sanz, Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz o Álvaro de Lamadrid, por citar algunos de los referentes de un radicalismo moderno y aggiornado, sino que lo hizo con Gerardo Morales, uno de los pocos dinosaurios que aún quedan de aquel radicalismo obsoleto y “bueno para nada”, y también con Martín Lousteau, quien tampoco se queda atrás a la hora privilegiar sus ambiciones personales. Recordemos que Lousteau, siendo ministro de Economía de Néstor Kirchner, fue el responsable de la calamitosa resolución 125 y que muy suelto de cuerpo, y sin que jamás pidiera disculpas, se limitó a decir que era menos mala que lo que proponía Guillermo Moreno, priorizando así sus intereses personales y su permanencia en el cargo. Por último, el año pasado un puñado de chiquilines tomaron varias escuelas y tuvieron en vilo a Rodríguez Larreta durante varios días. ¿Lo imaginan lidiando con los Moyano?

Es importantísimo que tengamos en claro “quién es quién” antes de ir a votar. No podemos darnos el lujo de desperdiciar otros cuatro años, el país no lo resiste.

Horacio R. De Vita

DNI 10.203.995

Hombre de Estado

Un diputado dijo: “con estos calores de Hiroshima que hay”; “el que no piensa como nosotros es de derecha”. Afirmó Nicolás Avellaneda (presidente 1874/80): “Para ser hombre de Estado se puede ser diestro en negocios públicos o brillante en el Parlamento. Pero agregar, además, un sentimiento de igualdad y amar al pueblo con pasión infinita”.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

Motivar la lectura

Quiero compartir con los lectores algo que me sucedió en mi última visita a Eudeba, Editorial Universitaria de Buenos Aires. Adquirí el libro que buscaba, al que agregué un par de lecturas interesantes. Lo que me cautivó fue que después de abonar y haciéndome entrega de mi compra, quien me atendió me dijo una frase que puedo aseverar nunca me fuera dicha con anterioridad: “Que disfrute su lectura”. Cabe aclarar que nací en el siglo pasado y como acérrima lectora sufro de bibliofilia; por lo tanto, los libros y todo lo referido a ellos son mi pasión.

Gabriela Peisajovich

DNI 17.801.625

En la Red Facebook

Aníbal Fernández, denunciado penalmente por intimidación pública

“Excelente, debe dar explicaciones por semejante amenaza”- Rita H. Martínez

“Ahora no hay mucha diferencia… en qué país vive este señor”- Susana Alberti

“Tiene que ser procesado”- Claudio Trias Pereira

“¿Y qué va a pasar? Nada, estamos en la Argentina”- Miguel Franzen

LA NACION