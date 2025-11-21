Cartas de lectores: Insólito, molestia, comportamiento

Insólito

La Argentina ha ofrecido al mundo a lo largo de su historia hechos y características que la han destacado, muchas de ellas positivas y algunas desafortunadas. Pero asistimos hoy a una que sobresale por lo insólita. Para nombrar a un miembro de la Corte Suprema de Justicia “se busca consenso” con una condenada con prisión efectiva...”Cosas veredes...”.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Molestia

Cristina Fernández, usted ha manifestado que lo que molestó de su reciente encuentro con nueve economistas es que se haya hablado “de un modelo económico nacional de crecimiento”. A mí como ciudadano contribuyente me molesta que usted retenga el dinero que la justicia, tras un proceso impecable, ha determinado que debe devolver al erario público.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Comportamiento

La expresidenta Cristina Kirchner, condenada y confinada en una jaula de oro, continúa desafiando a la justicia, bailando en el balcón, publicando mensajes admonitorios y recibiendo invitados diariamente, de los que da cuenta por todos los medios. Haber desempeñado el más importante cargo en nuestro país no debe reportarle beneficios que ningún condenado tiene, por el contrario, al haber degradado su investidura, la ley tendría que ser mucho más rigurosa por el daño irreparable que le causó al país. El juzgado responsable de su pena ha puesto poco empeño en que la señora se comporte como un condenado más y no haciendo de su confinamiento episodios de una novela.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Accesibilidad

El martes por la noche asistí al primer concierto de Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro. Fue una noche emocionante desde lo artístico, pero muy frustrante desde el punto de vista de la accesibilidad. Soy licenciada en Terapia Ocupacional y trabajo todos los días pensando cómo adaptar entornos para personas mayores y con movilidad reducida. Por eso lo que vi me resultó imposible de naturalizar. Desde que crucé la entrada hasta que logré sentarme, me vi haciendo de apoyo improvisado, ayudando a empujar sillas de ruedas, ofreciendo el brazo para caminar más seguro, prendiendo la linterna del celular para que se vieran los desniveles. No porque yo haga nada extraordinario, sino porque la organización no alcanzaba para cubrir ese rol básico de ser apoyo. Se veía personal de emergencias y gente amable indicando el camino, pero para un público mayoritariamente adulto mayor eso no alcanza. Los baños estaban a oscuras, había tramos de tierra y pasto para llegar a los sectores, algo muy difícil de transitar con bastones, andadores o sillas de ruedas. Faltaban rampas adecuadas y caminos firmes y continuos. Cuando me acerqué a pedir ayuda concreta para personas que no podían cruzar ciertos tramos en silla de ruedas, la respuesta fue casi siempre la misma: “es por ahí”, “es por allá”, acompañada de un gesto con la mano. Pero la gente no necesitaba indicaciones: necesitaba manos, acompañamiento y un circuito pensado para ellos. Las normas de accesibilidad para espectáculos públicos y eventos masivos no son un capricho: exigen una circulación segura, iluminación adecuada, rampas, baños accesibles y personal capacitado para asistir a quienes lo necesitan. Se trata de garantizar que las personas mayores y con movilidad reducida puedan disfrutar de la cultura sin poner en riesgo su salud ni su dignidad. Vi personas tropezando, muy cansadas por las condiciones del camino, personas en sillas de ruedas atoradas en la tierra, acompañantes desesperados buscando a quién pedirle auxilio. Como profesional de salud, sé que con relativamente pocos ajustes y una planificación adecuada se podría haber ofrecido una experiencia mucho más segura, digna y humana. Ojalá la organización del hipódromo y los productores tomen nota. Cuidar de las personas mayores no es un gesto de cortesía ni hablar de inclusión. Es una obligación básica.

Maite Bustinza

maitebustinza.to@gmail.com

Sin vacunas

Quienes queremos vacunarnos contra el Covid-19 desde mediados de octubre estamos esperando en vano la vacuna. El Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires no da una respuesta sobre cuándo llegará a los hospitales. El hospital Fernández me informó que las vacunas están en la aduana. Dado el brote de Covid en Formosa, creo que es imperioso que lleguen las vacunas a los hospitales para evitar un brote en nuestra ciudad, con las consecuencias que ello ocasionaría.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Extra se ofrece

Siempre fueron muy importantes las películas para mí. Desde niña las actrices y los actores me hicieron reír, soñar, llorar. También me gusta cuando descubro que se está realizando un film en una calle o lugar público y veo el carrito con las cámaras, las luces, la lluvia artificial, y pienso: si se hacen cástings para Gran Hermano y otros programas similares... ¿por qué nunca nos enteramos de que están buscando extras para películas? Pienso en El Eternauta, por ejemplo, (serie que me hizo sentir orgullosa de nuestro cine): me hubiese encantado ir rumbo a la glorieta con el cerebro lavado, o simplemente tirada ahí entre los otros muertos. Y después, si me dejaran, meterme como el ratoncito Jerry en su cuevita, para no molestar al director y a los demás, y calladita observar todo, para al menos por un día vivir cómo es esa experiencia de estar “dentro” de una película. En noviembre de 2026 cumplo los 80, pero mi espíritu se quedó entre los 30 y los 40, y mi niño interior, que tenemos todos, y mis ansias de aventura siguen incólumes. ¡Qué lindo sería como regalo de cumple hacer realidad mi fantasía! No sé si en algún lado se publican avisos pidiendo extras, pero si alguien de ese medio llega a leer estas líneas, sepan que… “extra se ofrece”.

Marion Musetescu

abrojitobochinchero@gmail.com

