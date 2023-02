Cartas de lectores: Integridad física, contando mal, Ley Lucio

escuchar

Integridad física

Un grupo de manifestantes intenta ingresar de forma violenta y por diversos medios a una propiedad privada en el sur. La Nación informa que el juez de feria de Bariloche, Mariano Castro, instó a la gobernación de la provincia de Río Negro a hacerse responsable de la integridad física de los manifestantes. Parece que estamos en el mundo del revés... ¿No debería haber dicho que hay que asegurar la integridad física de los propietarios, trabajadores y pacíficos habitantes ante la agresión de estos grupos violentos?

Nicolás Noro Villagra

DNI 23.781.284

Contando mal

En un gobierno con el que luego de tres años se hace muy difícil mencionar algún logro, no debería sorprender que ni siquiera sea capaz de contar bien a los habitantes del país.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

Ley Lucio

La “ley Lucio” establece un plan de capacitación para funcionarios públicos para actuar en caso de violencia contra menores, pero no se refiere a los móviles del macabro asesinato de Lucio, que está ligado a la ideología de género que padecen sus autoras, como también la jueza que otorgó la tenencia del chico. Antes de matarlo lo sometieron a vejaciones gravísimas que, sin embargo, no llamaron la atención de quienes tuvieron contacto con el chico, con lo cual también tienen responsabilidad en la tragedia. Parecería que las autoras actuaron movilizadas por el “odio al macho”, como consignan las manifestaciones callejeras del más extremo feminismo. La ideología de género, que domina gran parte de los medios y de la política, seguramente ha sido la causa de la escasa difusión de este caso, cuyo grado de bestialidad no registra antecedentes en la historia criminal, con excepciones como el magnífico editorial de la nacion titulado “La violencia no tiene género”.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Coherencia

En su momento, Mauricio Macri nombró a dos jueces de la Corte Suprema de la Nación por decreto y el kirchnerismo explotó en críticas a las que asistía bastante razonabilidad, dada la importancia institucional del asunto. Los nombramientos fueron luego confirmados por el Senado y, subsanada la deficiencia, las quejas devinieron abstractas. Pero el oficialismo nunca dejó de criticar que originariamente se hubiera intentado la vía del decreto presidencial para realizar los nombramientos. Esta semana leemos que hubo una marcha de sectores afines al oficialismo en la que se pidió que se destituyera a todos los miembros de la Corte... ¡por decreto! Queda en claro que el actual gobierno cree que cualquier camino es válido si sirve a sus intereses. A nuestros actuales gobernantes ya ni les exigimos honestidad, porque parece inútil pedir que actúen en contra de lo que parece ser su misma esencia, pero al menos podrían simular un poco de coherencia...

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Colectivos

Con respecto a la nota del 29 de enero titulada “El colectivo: ¿un invento argentino?”, donde se trata el tema de los subsidios al transporte para explicar problemas de fondo de la Argentina, quisiera profundizar sobre la desastrosa situación que vive el sector de transporte automotor de pasajeros público, y que debe cambiar. Existe una creciente necesidad de orientar el subsidio a quien realmente lo necesita, y darles a los operadores una tarifa correcta y bien calculada. El Índice Bondi, de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), en el que publicamos periódicamente el costo real de transportar pasajeros en el AMBA, se encuentra hoy en 273 pesos por pasajero, cuando hoy un pasajero sin subsidios paga en promedio 25 pesos. Por una cuestión de política pública, se define subsidiar a los usuarios, como es potestad del regulador. Los usuarios están pagando solo el 10% del valor real del boleto. Mientras la inflación ha sido de casi el 100%, las tarifas han subido solo un 40% en todo el año. Ni el sistema ni las arcas públicas pueden seguir sosteniendo esta dinámica. Lejos está el sector empresario del transporte automotor en el AMBA de ser “beneficiado” por esta situación, sino más bien lo contrario, como lo demuestran grosso modo algunos datos de fuentes públicas. Los empresarios de transporte no pidieron ni necesitan un régimen de subsidios. Lo que sí se necesita es una tarifa bien calculada que cubra los costos de explotación, inversión y seguridad, con una estructura de costos que en los hechos está dolarizada en un tercio. La tarifa de transporte en el AMBA estuvo congelada entre marzo de 2019 y agosto de 2022. En ese período los precios en la Argentina se multiplicaron 3,3 veces, y los subsidios se actualizan con varios meses de demora utilizando precios que se demuestran irreales al compararlos con la cotización de los proveedores. El único ajuste de tarifa que hubo en 2022 fue del 40% con una inflación anual del 95%. El Estado actualiza los subsidios siguiendo un mecanismo burocrático y lento, haciendo cálculos con precios de insumos varios meses atrasados por efecto de la inflación respecto de la realidad.

Luciano Fusaro

Vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta)

Carteles de Kicillof

Soy asiduo usuario de la Autopista del Oeste , Camino del Buen Ayre y ruta 5, y es impresionante la cantidad de pasacalles de la campaña de Kicillof. En cada puente, cada paso peatonal, kilómetro tras kilómetro, los mismos carteles. ¿Cuántos millones ya lleva gastados? ¿Nadie le pregunta quién lo paga? Dudo mucho de que el gobernador pueda pagar con su sueldo ni el 1% del valor de esa campaña.

Sergio Ohanessian

aviar4345@gmail.com

En la Red Facebook

El crimen de Lucio Dupuy. Declararon culpables de homicidio a la madre y a su pareja

“Juicio también a la jueza, y todos los responsables también”- Marta Rellecati

“Justicia”- Jorgelina Paladino

“Que sea como dice la sentencia... para siempre y que no salgan nunca más”- Fernando Gabriel Soto

“Perpetua, separadas, que sufran, ¡justicia para Lucio!”- Cecilia Vega

“Condena a la jueza y a todos los que miraron para otro lado...”- Mary Trovarelli

