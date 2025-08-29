Cartas de lectores: Intolerancia, agujero negro, llamado a votar

Intolerancia

El ataque a piedrazos a Milei es una repudiable muestra de que la intolerancia política puede llegar a la agresión física. Quizás el Presidente fue víctima de un clima de odio que él mismo ha contribuido a generar permanentemente con insultos y descalificaciones que han realimentado esa atmósfera de intolerancia, tal como lo demuestran las encuestas de opinión.

Ricardo E. Frías

Agujero negro

En política todo termina decantando. Esta operación no dañará a Milei; la gente no es ingenua, distingue y confía en su honestidad. La verdad siempre sale a la luz, y cuando ocurra el gobierno saldrá fortalecido como nunca. Las grabaciones fueron editadas. La “caja” son USD 40 millones/mes en remedios comprados sin control desde hace años. El Presidente pide auditar y entonces lo acusan de cruel. La verdad es una sola, se destapó un agujero negro del gasto público.

Alejandro L. de Elizalde

Llamado a votar

Nuevamente los habitantes de la provincia de Buenos Aires tenemos que votar. La deserción en elecciones anteriores es alarmante. Hay explicaciones de todo tipo para entender las causas de este hecho. A pesar de todas ellas, no dejemos de poner nuestra boleta en las urnas. Seamos ciudadanos y no simples habitantes de esta bendita tierra.

Angélica Pasman

Obstáculos

Este nuevo gobierno enarboló una eficiente herramienta forestal, la motosierra. Su interesante efecto es la eliminación de innumerables organismos creados como capas superpuestas de las reparticiones públicas que lo único que logran es aumentar los costos sin agregar nada a un estado elefantiásico y corrupto, alejándonos de obtener un eficiente estado. En estos días estamos viendo como las conocidas droguerías que no aportan servicio útil al sistema de salud, solo son un paso que no es necesario entre los laboratorios y los hospitales y farmacias. Además, se está comprobando que la corrupción se aloja en este paso. También la motosierra se debe convertir en bisturí; haciendo una eficiente auditoria que elimine un alto porcentaje de beneficiados de ayudas, discapacitados truchos que, les están robando fondos a los que realmente lo necesitan, a la vez que aumentan los gastos públicos que financian nuestros impuestos. Sin duda habrá que sortear los obstáculos que ponen estos inescrupulosos que lucran con estos superfluos y deshonestos organismos. Son actos difíciles pero hay que hacerlos.

Ricardo Olaviaga

Verano y previsión

Este verano en Europa los incendios han causado desastres en varios países, arrasando con bosques y praderas, y con ello pueblos y aldeas, que dejaron sin sus casas y hábitat natural a sus pobladores. Por ejemplo, el caso de España, donde ya se quemaron más de 350.000 hectáreas, nos pone una advertencia a tener muy en cuenta. Sólo en Ourense, provincia de Galicia, fueron unas 84.000 hás. destruídas. Y no es que esa región esté cerca del Ecuador, sino rondando el paralelo 42° norte; que en nuestro país se corresponde al límite entre las provincias de Río Negro y Chubut. Y en el espacio sideral no hay norte y sur, por lo que deberíamos tener muy en cuenta, para cuando llegue el verano austral, de tener el máximo de medios para prevenir y combatir el fuego que, muy probablemente nos alcance, por las también muy probables altas temperaturas que soportaremos.

Jorge Vilaboa Novoa

Capacitación

Los políticos no parecen tener conciencia del saqueo que se perpetra cada día. Leo que la presidencia del Senado exige que los empleados de planta permanente y transitoria se capaciten en el uso de Word y de Excel. Con el dinero de los impuestos enseñan lo que hoy, para cualquier oficinista, equivale a lo que era la lectoescritura hace medio siglo. ¿Qué pensaríamos del director de un hospital que tenga que enseñar a un enfermero que lleva años trabajando allí el manejo de la jeringa?

Marcelo Gobbi

Empatía cero

En la era de la empatía, donde una palabra puede ser enmarcada como un acto de bullying, racismo o crueldad, creo que lo verdaderamente peligroso no está tanto en las palabras sino en los actos. El paro de los controladores aéreos enmarca un atentado a la tan nombrada empatía. Casi sin aviso, prolongado en el tiempo y sin respetar las franjas horarias que comunicaron, se lleva adelante el cese de actividades. Mi vuelo desde Viedma a Bs.As debia salir el pasado viernes a las 17.30 hs. Sin embargo, cancelaron el vuelo el mismo dia mas allá de que estaba fuera de la franja horaria que abarcaba el paro. Ya en el aeropuerto me propusieron viajar el día martes [4 días más tarde] o a la noche del dia siguiente vía Bahia Blanca, distante a 300 km de Viedma y con regreso a Ezeiza y no aeroparque. Finalmente, debí volver en ómnibus un día más tarde y con destino a La Plata, porque los pasajes a Bs. As ya estaban agotados... Deberíamos preguntarnos seriamente si en pleno siglo XXI no hay otra herramienta más útil, más práctica, más eficiente y más empática que un paro o cede de actividades.

Sebastián Perasso Jauregui

Golpes, empujones y amenazas entre peronistas y libertarios en la Facultad de Derecho de la UBA

“Siempre hacen líos en las facultades, no solo por las elecciones a nivel nacional o provincial, sino también por elecciones en la facultad. Lo peor que si estas en el medio, ligas también”- Yanil Serrano

“¡Sigan sumando votos para Milei! kirchnerismo, la mejor propaganda libertaria"- Enrique Pianesi

“Las universidades deben prohibir los partidos políticos, fin”- Doris Luque