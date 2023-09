escuchar

Jornada laboral

Le debemos al “mundo” casi 400.000 millones de dólares y lo que se propone es trabajar menos, y por lo tanto producir menos. Claramente los políticos argentinos no entienden nada, ¿o creen que con esto vamos a producir más y aumentar los puestos de trabajo con las leyes laborales actuales?

Por Dios, importemos políticos con ideas razonables, porque los que tenemos no sirven.

Mauricio Balumelli

DNI 14.913.837

Indigencia

¿Justo ahora? Algo parecido ocurrió en la última elección a presidente: la CABA colmada de indigentes. Recuerdo a un grupo político en aquella oportunidad repartiendo decenas de colchones nuevos. Venían desde el Barrio 31 y sabían bien su destino: Recoleta. A ello se suman hoy, motochorros, “bronceros”, hombres araña y ladrones armados, amén de asesinos en ese barrio y en otros de la ciudad. ¿Justo ahora, un calco del conurbano “en vivo”?

Me permito rumiar que algo muy oscuro viene detrás. Solo pensar a quién le conviene esto resuelve el acertijo. ¿No creen?

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

Candidato único

La provincia de Buenos Aires se encuentra ante una encrucijada. En las próximas elecciones se decidirá si el kirchnerismo continuará teniendo capacidad de daño o no. La provincia es el último bastión con vida que le queda al kirchnerismo. En los últimos 20 años, que en su mayor parte fueron de gobierno kirchnerista, nuestro país no solo se vio subsumido en una debacle económica, sino también moral e institucional. Todo se ha roto: el ser humano como tal, la familia, la sociedad, la educación y las instituciones. Los argentinos estamos obligados a erradicar ese mal que tanto daño nos ha hecho. Ideal sería que los dos candidatos de la oposición, Grindetti y Píparo, se pongan de acuerdo, se unan y ganen la provincia. Ha llegado la hora de deponer las ambiciones personales. Convoco, con ingenuidad y desesperanza, a Juntos por el Cambio y a La Libertad Avanza a que tengan un gesto altruista, desinteresado y en pos del bien común para que presenten una única candidatura a gobernador y de una vez por todas los argentinos podamos decir basta al kirchnerismo.

María Natalia Henry

DNI 23.086.782

Modus operandi

Indigna al ciudadano de bien lo ocurrido con el puntero del PJ Julio Rigau, que fue sorprendido con 49 tarjetas de débito y 1.257.000 pesos, cobrando el sueldo de otras personas o “ñoquis” que nunca supieron que eran empleados públicos. La causa fue anulada por un tecnicismo procesal del llamado “garantismo” y en estos días estaría siendo apelada. Pero esto no es un caso aislado. En la provincia de Entre Ríos existe la causa de los “contratos truchos”, hoy empantanada por una cuestión de competencia. Tiene el mismo modus operandi, pero han pasado ya cinco años y todavía no se conoce la nómina completa de los beneficiarios. Llama la atención que el candidato Javier Milei no se haya expresado por esta cuestión, siendo un escandaloso robo al Estado.

Ana María Contin

DNI 10.279.534

Imputabilidad

La doctora Figueroa, por sugerencia e iniciativa de la expresidenta, insiste en que la vuelvan a habilitar para regresar a su cargo, a pesar de los impedimentos legales, confirmados por la Corte Suprema, por haber cumplido 75 años. Si a los 75 años está en plena capacidad para impartir justicia, debería aplicarse esa misma lógica para quienes deben cumplir prisión efectiva y tienen más de 70 años, cuya única obligación es cumplir las reglas internas y los horarios del penal que le asignen para purgar por sus delitos.

Habría que bajar la edad de imputabilidad de los menores y subir la de cumplimiento de sus condenas de los mayores.

Gerardo Brom

gerardobrom2000@yohoo.com.ar

Corrupción del menor

Levantamos hoy nuestra voces frente a la publicidad de Tulipán y BBDO, lanzada el 21 de septiembre, entre otros medios, a través de la vía pública en las calles de Buenos Aires. “El eje está puesto en que el disfrute sexual también se puede dar a través de la masturbación. Un tema que aunque parezca mentira, sigue siendo tabú”, declaró Joaquín Campins, CCO de BBDO Argentina. Lo que parece mentira es que se siga atentando con descaro contra la integridad de los niños expuestos a estas publicidades. Fue, es y será una aberración atacar así a nuestros niños. No se metan con ellos, que no tienen cómo defenderse y necesitan de los adultos para aprender a ser y caminar. No podemos quedarnos callados viendo cómo avanzan ideologías que atentan contra su dignidad y ponen piedras en su sano crecimiento. Estos son los temas trascendentes que debieran someterse al debate público de los que aspiran a ser nuestros representantes.

Isabel Saravia

isabel.saravia@gmail.com

Billetes

Para demostrar que algo puede cambiar el ministro- candidato, le sugiero una sola medida, como muestra, dado que es un emblema para este gobierno: hacer billetes de mayor denominación, de 5000 y 10.000, a fin de reducir gastos de logística por el acarreo y reposición de cajeros automáticos, y evitar que se rompan, un gran ahorro en la fabricación de billetes por parte del Estado, es decir, nosotros, y reducir los costos de almacenamiento de los bancos, que podría redundar en menores comisiones a los usuarios. Asimismo, podría evitar el acarreo de gran cantidad de billetes por parte del ciudadano común para el caso de una transacción de cierto valor y hasta reducir actos de inseguridad. Tengo entendido que la situación actual se produce para disimular la inflación y que un jubilado que cobre la mínima no se lleve siete u ocho billetes cuando retira sus haberes. Bueno, creo que se debe aceptar la realidad y resolver los problemas, no agravarlos, demostrando que se tiene un poco de sentido común. No pido dolarizar, pero sí que se resuelva un tema muy costoso e inútil para toda la población y sencillo de implementar.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

En la Red Facebook

En dos cuotas. El Gobierno pagará un bono de 20.000 pesos a desempleados

“Es un desastre, siguen gastando con más emisiones, pero no bajan los sueldos de los políticos u organismos estatales, que son elevadísimos”- Cristina Gaudino

“¿Por qué no dan trabajo? Ah, pero al empresario lo aprietan, esto es todo por un voto”- José Miguel Escudero

“Se multiplican los desempleados y los informales y siguen diciendo que subió el empleo”- Silvia Rondini

LA NACION