Cartas de lectores: Jubilaciones y valores, tergiversación, cosa juzgada

Jubilaciones y valores

La vicepresidenta Cristina Fernández cobra una pensión como viuda de Néstor Kirchner (quien aportó al sistema durante cuatro años) y como expresidenta de la Nación (aportó ocho años). Estos dos beneficios incompatibles entre sí ascienden a unos $4.000.000 mensuales. Pese a que fue condenada e inhabilitada y que los dos beneficios son incompatibles, los sigue cobrando. Reclama un retroactivo de 20 millones de pesos. El exvicepresidente Amado Boudou también fue condenado e inhabilitado; sin embargo, cobra su pensión de más de $1.000.000 mensuales y reclama un retroactivo de 17 millones.

A los militares y policías condenados en los juicios de “lesa humanidad” la inhabilitación les significa perder sus retiros jubilatorios, por los que aportaron durante 30 años o más. También pierden la pensión honorífica de combatiente de Malvinas en el caso de los veteranos de esa guerra. Se los condena a la indigencia y a ser mantenidos por sus familiares, si los tuvieran.

Insólita distinción a la que se suma que los que los acusan en los juicios, los “testigos-víctimas”, luego de declarar pasan por secretaría a buscar su “certificado de víctima” y con la sola convalidación cruzada de otros testigos-víctimas (en muchos casos se reconocen “combatientes”) comienzan a cobrar una pensión graciable como ex preso político.

Estos son los valores que sostienen un país en ruinas que mira sin entender su propia decadencia.

Andrea Palomas-Alarcón

DNI 18.011.160

Tergiversación

Si el Gobierno pusiera el mismo énfasis que pone en resolver los problemas judiciales de la señora Kirchner en resolver los problemas que verdaderamente interesan a los 46 millones de argentinos (inflación, corrupción, seguridad, salud, droga), estaríamos todos agradecidos y Alberto Fernández tendría asegurada su reelección sin necesidad de tergiversar la realidad en sus discursos, como acostumbra últimamente.

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Cosa juzgada

Comparto lo manifestado en la nota del 18 de enero por María Eugenia Talerico, salvo por un detalle específico. Las instituciones de la república tienen a la Constitución nacional como límite para su desempeño, y con ello, el respeto a los principios del derecho expresados en sus distintos artículos. También las instituciones son un continuo en el devenir de los tiempos de la Nación, siendo sus fallos inapelables, en resguardo de la tan ansiada seguridad jurídica que permite una relación inequívoca para unos y otros, siempre ateniéndose a esos principios. Pero en 2003, un ataque inicuo hacia la Corte permitió que esta volviera sobre sus pasos, por temor o por congraciarse con el poder de turno, y borró con el codo lo que escribió con la mano, dando principio al fin de los derechos resguardados por la CN, esto es, el principio de no ser juzgado con leyes posteriores al hecho en cuestión, el denominado principio de cosa juzgada, el de no ser juzgado dos veces por el mismo delito, etc., dando lugar a lo que hoy llaman juicios de lesa humanidad, donde se violan estos y otros principios del derecho, en aras de lo que un miembro de la actual composición de la Corte, el Dr. Lorenzetti, expresó que esos juicios son “política de Estado”, pero –agrego yo– no de derecho.

Triste es ver que hoy haya que defender a la Corte y al sistema judicial por los ataques del poder de turno, pero olvidándose de que la CS, hace 20 años, falseó el derecho y las instituciones, y los condenados ilegalmente siguen muriendo en las mazmorras del Estado que alguna vez los envió para solucionar la debacle a la Argentina.

Carlos Pavón

DNI 7.699.980

Espacio público

No comparto las opiniones de mi amigo Juan Carlos de Pablo en su nota en la nacion ni la carta del lector Antonio Saugy “Espacio público” del 12 del actual respecto de la “privatización del espacio público”. La pandemia obligó al gobierno de la ciudad a autorizar a los negocios de confitería a ocupar parte del espacio público para ofrecer sus servicios a la gente en espacios libres. Ello demandó un esfuerzo económico por parte de los empresarios en cuanto a instalaciones. Vivo en el barrio residencial de Belgrano, suelo caminar frecuentemente y observo a la gente sentada cómodamente mientras disfrutan de sus desayunos, almuerzos, meriendas o cenas conversando bajo una añosa arboleda y un ambiente natural al aire libre. Deduzco por sus opiniones que pretenden que el gobierno de la ciudad o la Legislatura supriman de una vez por todas la ocupación de estos espacios públicos, lo que me parece una aberración. La competencia en decidir qué hacer con esto es de la comuna respectiva, la cual debe convocar a sus vecinos para que ellos resuelvan si están de acuerdo o no con la permanencia de tales establecimientos. Comencemos a respetar a las personas y hacer uso de la participación ciudadana. El concepto llamado aquí “espacio público” proviene del idioma francés terrasse que significa partie du trottoir longeant un café. Quizá muchos lectores hayan visitado alguna ciudad francesa, de los Países Bajos o de Alemania y observaron cómo disfrutan los comensales de tales terrazas, leyendo el diario o tomando un café.

Guillermo Sandler

guillermosandler@hotmail.com

El futuro de Scaloni

El domingo 12 del actual un lector expresó su asombro por las declaraciones de Messi en apoyo de la continuidad de Scaloni, a pesar de los errores del DT en los cambios de jugadores en algunos partidos, según su opinión. Le pregunto al indignado lector quién fue el artífice de los planteos que le permitieron a la Argentina dominar los partidos y el marcador en los partidos con los Países Bajos y Francia. También, me gustaría saber si el lector estaba de acuerdo antes de la final con la inclusión de Di María como titular, o como la gran mayoría de los argentinos prefería una defensa con cinco defensores. Seguramente Scaloni haya cometido algunos errores, no precisamente esos cambios, pero está claro que la actuación de la selección en el Mundial en general –y en particular el inolvidable juego desplegado durante la final– justifica el deseo de Messi de que Scaloni continúe al frente de la selección.

Carlos A. Raffinetti (h.)

DNI 17.283.853

En la Red Facebook

Interrogantes y sospechas en el caso de las embarazadas rusas

“Como en Europa son muy estrictos con esto, pasa en la Argentina, sin controles... algo raro hay”- Elvio Monserrat

“Con pedir reciprocidad y seguro médico ya se limita todo”- Hugo Daniel Fantini

