Cartas de lectores: Justicia a a medida, manual populista, otro eslabón

Justicia a la medida

Es realmente indescifrable la interpretación de la Justicia por parte de los máximos referentes del Frente de Todos. El Presidente se espanta porque un fiscal procesado sigue en funciones, pero no se le mueve un pelo porque la vicepresidenta condenada continúa al frente del Senado de la Nación. Por su parte, Cristina Kirchner “confunde” su condena por corrupción con proscripción (¿será por eso mismo que no se daba cuenta de que los bolsos repletos de dólares eran parte de un delito?), reclama sentencia para los sospechados del fallido atentado en su contra, y desde “su gobierno” desconoce un fallo de la Corte por la coparticipación.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Manual populista

El hecho de que muchas de las autoridades del actual gobierno transfieran al otro su propia inmoralidad es una característica típica del manual del buen populista. Discrimina y acusa al otro de discriminar, con solo escuchar la arenga de un gobernador oficialista contra los “porteños”, acusándolos de ser los causantes de su propia mala praxis. Bajo la ufanía y la falacia de que “la patria es el otro” (todavía no consigo comprender quién es el otro) se ha generalizado el uso justamente del otro como el causante de mis males. Este particular punto de vista de la realidad, en la que casi todos los problemas son atribuibles a un tercero, manifiesta un gran desapropiación de los actos del propio Gobierno. Al considerar que todo está bien, que las culpas son ajenas y no ver los problemas de la sociedad, no se ocupan de ellos.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Otro eslabón

El grave atropello del Gobierno contra la Corte merece el repudio de toda la sociedad. Ahora bien, este es un eslabón más de la enorme corrupción y decadencia por las que atraviesa la administración de justicia en la Argentina. La división de poderes ha sido vulnerada groseramente desde hace muchos años. Al comienzo de la era kirchnerista el Congreso resolvió la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final que habían sido declaradas constitucionales por la Corte de entonces, y este Tribunal, en su nueva composición, cedió a las presiones del Ejecutivo y declaró la constitucionalidad de dichas nulidades. En mayo de 2017, la Corte resolvió la aplicación del principio del 2x1 en el caso Muiña, un preso acusado por delitos llamados de lesa humanidad. El acatamiento estricto a la decisión de la Corte hubiera puesto fin a la ignominiosa situación que padecen quienes combatieron al terrorismo en la guerra de los 70. Tanto el gobierno de Macri como la dirigencia política, casi en su totalidad, temblaron ante la amenaza de la izquierda e inmediatamente enfrentaron a la Corte, y en tiempo récord el gobierno logró la sanción de la ley llamada “interpretativa” por la cual se estableció que aquel principio regía para todos los casos, menos para los incursos en delitos de “lesa humanidad”. Para cerrar este círculo vicioso, la Corte, con la firma de dos de los ministros que habían dictado el fallo, dio marcha atrás y lo dejó sin efecto en virtud de lo dispuesto por ese esperpento legal. La Academia de Derecho inmediatamente se expidió mediante una clarísima declaración, expresando “su preocupación por el afán expuesto por ciertos sectores de la sociedad, así como también de la dirigencia política y gubernamental, en desconocer el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Muiña el 3 de mayo del corriente año. Surge evidente la incoherencia de la dirigencia política entre un caso y el otro. En el primero, por apego a la ideología o por pavura a la reacción de la izquierda montonera, enmudeció y aprobó sin chistar ese adefesio pergeñado por el gobierno macrista.

Llegó la hora, a las puertas de un cambio de gobierno, de que desaparezca la vieja política y reaparezcan los principios permanentes de la patria, la justicia verdadera, premisa indispensable para lograr la concordia política y la paz social. Caso contrario, el derrumbe será inexorable.

Alberto Solanet

Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

Grieta más profunda

Vine a pasar las Fiestas con mi familia chileno-argentina, y grandes son mi desazón y tristeza al comprobar que la grieta social y en otros planos se ha profundizado en este último año. No es hora de agregar leña para atizar un fuego encendido hace varias décadas, pero sí de tomar conciencia de que el mundo avanza y la gran nación sudamericana se va quedando atrás. Como jefe de una familia binacional, hago votos para que la Argentina recupere el sitial que nunca debió abandonar en el concierto mundial.

Juan Araya Díaz

DNI 92.108.861

Benedicto XVI

La Iglesia ha perdido, con el fallecimiento de Su Santidad Benedicto XVI, a un santo y a un sabio. Era, como buen benedictino, un defensor de la fe, y basta leer sus mensajes en L’Osservatore Romano para comprender su apego al mensaje de Cristo. No era un predicador como San Juan Pablo II, era un doctor de la Iglesia, un estudioso de las Escrituras con un profundo razonamiento al estilo de Santo Tomás de Aquino, que una vez afirmó que la fe era la conclusión lógica del razonamiento.

Que descanse en paz.

Jorge Alberto Funes

DNI 5.077.354

Corte de luz

El 2023 ya comenzó con contratiempos. A los 40 minutos de iniciado el año, un masivo corte de luz afectó una extensa zona de la CABA, abarcando barrios de alta densidad de población como Caballito, Flores, Almagro, etc. Podemos imaginar lo que significa un corte masivo de luz sobre todo en horas de la noche y en una fecha tan especial. Dejo constancia de que en la semana se insinuaron los inconvenientes con interrupciones más cortas pero reiteradas, que motivaron mi reclamo a la empresa Edesur.

Esperemos que “la luz” que nos faltó al comienzo del año no les falte a las autoridades en su tarea de administrar el vital suministro energético.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

