Cartas de lectores: La corrupción mata el futuro, un eslabón en la cadena, obligación

Carta de la semana

La corrupción mata el futuro

“La corrupción es sucia, huele mal. El corrupto no conoce la fraternidad o la amistad, sino la complicidad y la enemistad” (papa Francisco).

Los argentinos estamos destruidos y rotos. Rotos por los estragos de la corrupción. Urge combatir la corrupción, venga de donde venga y provenga de quien provenga. Hay quienes en nombre de la justicia social han sometido a los más vulnerables, han generado una pobreza escandalosa y han corrompido a nuestros chicos con la droga y la falta de educación. Y hay quienes, en nombre de la recuperación económica, avalan o perdonan a corruptos. Quienes apoyan o defienden a corruptos son cómplices. La corrupción siempre mata. Mata el futuro de unos y otros.

¡Basta de corrupción!

Mercedes Moreno Klappenbach

mercedes@ama2019.com

Un eslabón en la cadena

No veo, llamémoslo así, interés por solucionar el tema de la inseguridad. Y no creo que sea ignorancia. Es el razonamiento más elemental: detrás de cada hecho delictivo hay un fin de lucro. En esa nefasta cadena, con su tendal de víctimas, y tantas mortales, el final es el destino de cada objeto de robo: un desarmadero, un reducidor o un traficante que pagará por ese objeto. No veo que se haga algo para detectar y neutralizar ese eslabón, sin el cual el robo no tiene sentido. Pregunto si es tan difícil de entender que el robo y su asociada violencia se cortan apenas el ladrón acumule sin poder hacerse de dinero. No creo que sea tan difícil. ¿Puedo entonces pensar mal al ver tanta inacción o soy apenas un inocente más?

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

Obligación

Los argentinos con unos años encima vimos interrumpida la vida institucional del país en muchas oportunidades, la última vez con los resultados lamentables ocurridos entre 1976 y 1983. A partir de allí el pueblo, esperanzado, hace ya 41 años que comenzó a transitar en la recuperada democracia. Visto lo ocurrido desde 1983 está claro que el conjunto fracasó y que vivimos en un país lleno de delincuentes de guante blanco que rara vez pagaron sus miserias y las de los otros, y que no permiten que la gente común viva libre, sin rejas, sin encierros, sin temores, con los hijos jugando en las calles, yendo a la escuela solos, caminando con los compañeros. Los argentinos vivimos en uno de los países más vastos y lindos del mundo, y no podemos disfrutarlo libremente... Los dos asesinatos ocurridos en La Plata con la niñita Kim y en Vicente López con la señora Silvia deben ser los últimos.

Los gobernantes tienen la palabra y la obligación de sorprendernos con un país mejor desde ahora.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Recuperar la calle

Para qué se necesita hacer cárceles, cuando el 90 por ciento de la gente vive entre rejas (excepto los funcionarios, que tienen muchos policías a su servicio). Este gobierno libertario, que tanto admira a Bukele y su política de seguridad, con amplias cárceles allí, pero no aquí, cuando hay una Justicia muy tardía, porque los ladrones y asesinos son los dueños de buena parte de la Argentina. Mientras Milei viaja a dar clases por el mundo, hay una minoría asesina que decide la vida o la muerte en nuestro país. Cada día la lotería de la vida la sortea un enfermo en cuyas manos está si vas a vivir o no. La mayoría ya no vive, sobrevive. Y con miedo. Se necesitan jueces justos que fallen a tiempo y no tanto garantismo, El que escribe ha sido robado; su hijo discapacitado, robado; su hermano, raptado; tengo un tío preso político y una tía desaparecida por defender ideas. ¿Qué más debo esperar, señor Presidente? Hable un poco menos de economía y más de la vida y la seguridad, para que su pueblo recupere la calle, con la ley.

Alfredo Ricardo Lanusse

lanussealfredo@gmail.com

Pensar en el mañana

En su artículo del jueves 20 de febrero, “Anclados en el pasado”, Diego M. Jiménez alude al sistema educativo. Y es sumamente realista. Pero si no se comienza a trabajar con el docente en proyectos que requieran acceder al conocimiento y aprendizaje con una actitud que le permita despojarse de su “aversión al pesimismo” o a lo que desconoce, no habrá avances en tecnologías incontenibles como inteligencia artificial (IA), robótica, informática cuántica u otras de cualquier otro tipo. Los docentes deben estar a la altura de esos avances. Como dice Jiménez, en educación seguimos aferrados a un pasado que nos da comodidad, pero nos quita futuro. Y que será arrasado tarde o temprano por la ola que viene.

No se debería quedar en el discurso y sí enfocarse en posibles soluciones. Existe material pedagógico que quizá podría dar alguna solución a este problema del que se viene hablando desde hace tiempo.

María Azucena Gandulfo

mariaazucenagandulfo@gmail.com

Jueces para la Corte

Es de lamentar que el Dr. García-Mansilla haya aceptado ingresar a la Corte por vía de un decreto, máxime cuando él mismo había rechazado anteriormente ese mecanismo. Por otra parte, no es de descartar que su permanencia en la Corte llegue a ser muy breve como consecuencia de un acuerdo espurio entre el oficialismo y el kirchnerismo mediante el cual el pliego de Lijo resulte aprobado en el Senado y rechazado el de García-Mansilla. De ser así, se producirá el ingreso triunfal del monarca de la opacidad en el alto tribunal mientras que el jurista probo y prestigioso deberá irse a su casa, víctima de una componenda entre Milei y Cristina.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Integración

En el Boletín Oficial se publicó el anexo de la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde se califica despectivamente a las personas con discapacidad. Como padre orgulloso de cuatro hijos varones, de los cuales uno de ellos tiene una discapacidad desde corta edad y aun así, y con esfuerzo, está graduado de contador público, solicito al gobierno nacional que a estas personas con capacidades diferentes se les dé la posibilidad de trabajar formalmente en lo que pueden hacer bien, de forma de integrarlos a la sociedad y ser útiles a ella. Los discapacitados también son hijos de Dios.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Incendios

La Argentina no tiene ninguna hipótesis de conflicto bélico con ningún país del mundo y, en cambio, sufre recurrentes e intensos incendios forestales de difícil control por falta de medios aéreos modernos de gran capacidad. Me pregunto: en lugar de adquirir aviones militares supersónicos que en la práctica solo serán utilizados para entrenamiento de pilotos, ¿no era más racional y económico adquirir aviones y helicópteros especiales de gran capacidad para control de incendios?

Giampiero Bobbio

DNI 93.512.043

Subterráneos

Es para pensar: en Buenos Aires el subterráneo se inicia en 1913, hoy tiene 70 km. En Santiago de Chile se inicia en 1975, hoy tiene 150 km. Nunca debió detener su crecimiento y debió extenderse al Gran Buenos Aires. Bajo tierra, a nivel, soterrado o elevado. Quizás alguien lo programe para el futuro.

Lucas Castro

lmcastro1947@gmail.com

Despedida de Lacalle Pou

Ayer se despidió de su presidencia del Uruguay Luis Lacalle Pou. Me siento orgulloso de la muestra de realizaciones en sus cinco años de gobierno. Lo conozco de chico pues soy amigo de su padre desde niño, también presidente (1990-95). Admiro el volumen de sus obras públicas en estos cinco años: 4600 km de carreteras y 227 puentes, 100 escuelas, 7 aeropuertos nuevos, etc. Comparo con nuestro país, que es 11 veces mayor, tanto en tierra como en población. Para ser comparables deberíamos haber construido 50.000 km en ese período. Tenemos proyectos desoídos de autopistas, costeadas solo con centavos de dólar por litro de combustible, consumidos en los próximos 30 años en el país. O sea, sin que el Estado ponga un peso. Tomemos sin soberbia este ejemplo que nos brindan los uruguayos y aprovechemos estos proyectos, que hasta pierden estado parlamentario a pesar de ser tan convenientes para el país.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Pronósticos

Leo en la prensa que el Servicio Meteorológico pronostica para un día de la semana –no importa cuál– que existe un 40% de probabilidad de que llueva. Implícitamente, también están diciendo que hay un 60% de que esto no ocurra (la lluvia). Por lo que, llueva o no llueva, estarán acertando. Eso se llama infalibilidad.

Jorge R. Vilaboa

jvilaboanovoa@gmail.com

