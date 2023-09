escuchar

La Corte y Figueroa

Se ha mencionado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo una señal política en el caso de la jueza Figueroa. Más allá de las consecuencias políticas que puedan tener sus decisiones, lo que se espera de un tribunal es que resuelva los casos según el derecho. En un sistema republicano con división de poderes su tarea es juzgar según su jurisdicción.

En este caso, la Corte interpretó los alcances del artículo 99.4 de la Constitución nacional y determinó que los jueces deben tener acuerdo constitucional antes de cumplir setenta y cinco años. Además, recordó su competencia para producir los actos de gobierno necesarios para garantizar la investidura de los jueces. La sentencia se basó en precedentes propios.

Las resoluciones de la Corte pueden entenderse de diversos modos y pueden gustar o no, pero no puede olvidarse que el Poder Judicial es el garante de la vigencia de las instituciones, y que tiene como fin principal resolver cuestiones jurídicas.

Norberto E. Peci

DNI 12.965455

Ministro candidato

El ministro Massa está haciendo anuncios de su cartera (por ejemplo, quitar el impuesto a las ganancias, entre otros) como parte de su campaña para presidente.

Pregunto: ¿puede como candidato hacer declaraciones en su condición de ministro?

Y por otro lado, le quedan más de tres meses como titular de Economía, podría ocuparse de hacer en este tiempo lo que promete hacer si gana las elecciones.

Cristina Wakim

criswakim@gmail.com

La inflación

En su inflamada verba electoral, Javier Milei dice que demolería el Banco Central para terminar con la inflación. Como buen economista que pretende ser, Milei no puede ignorar que la inflación es un impuesto que el Congreso avala cada vez que aprueba leyes de presupuesto con déficits que se pagarán con emisión de dinero, leyes que el Banco Central debe obedecer so pena de ver a sus autoridades removidas. Es lamentable que los mismos legisladores que sancionan leyes que mandan al Banco Central velar por la estabilidad de la moneda voten otras que lo obligan a emitir para financiar el gasto público. ¿No es llamativo que los únicos presidentes del Banco removidos por mala conducta (Pou y Redrado) lo fueron por negarse a cumplir leyes que provocarían inflación? ¿Por qué en lugar de proponer demoler el Banco Central, institución que existe en todos los países del mundo con misiones y funciones precisas y más que conocidas, el señor Milei no propone demoler entonces el Congreso –dicho esto figurativamente–, que es donde verdaderamente se origina la inflación?

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Algo está cambiando

Con el fenómeno Milei, están saliendo a la luz temas que hasta no hace mucho eran tabú en la Argentina. La candidata a vicepresidenta de la Nación por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, es la única persona que conozco que, desde hace 20 años, lucha por las víctimas del terrorismo anterior al gobierno militar, quienes jamás tuvieron un mínimo reconocimiento por parte de los gobiernos peronistas o no peronistas.

Quiera Dios que, sea quien sea el nuevo presidente de los argentinos, pueda limpiar la historia de tantas aberraciones e injusticias cometidas, por ejemplo, en algunos juicios de “lesa humanidad”, donde se lo persigue sistemáticamente al Dr. Jaime Smart, ignorando pruebas irrefutables, solo por haber sido el único camarista que aún vive integrante de la Cámara Federal en lo Penal que juzgó y condenó por derecha a más de 1500 terroristas –algunos de los cuales hoy forman parte del Gobierno– liberados por Cámpora al apenas asumir.

Algo está cambiando en la Argentina, tengo fe en que se terminarán las venganzas ideológicas para dar lugar a la verdadera justicia.

Georgina Walker de Ayerza

georwal@hotmail.com

Malas palabras

Hay una moda generalizada en la TV actual de hablar diciendo malas palabras. Parecería que eso se ve canchero, moderno y descontracturado. Esto se nota sobre todo en programas con panelistas, en políticos que intentan presentar una imagen más abierta, etc. No entienden tal vez estas personas que al estar frente a una pantalla se convierten en “formadores de opinión”. Si para ellos esto no está mal, dirigiendo su mensaje a millones de espectadores, ¿por qué va a pensar el receptor del mensaje que está mal expresarse de esa manera en cualquier lugar, ya sea público o privado? La buena educación no responde a una moda ni a un género ni a una edad determinada. Responde al respeto a los demás y al límite del mal gusto.

Por lo visto va a costar más de lo imaginado volver a ser un país normal. Primero habrá que educar a algunos de los que “educan”.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Eutanasia

Coincido prácticamente en un todo con el diagnóstico que da Javier Milei sobre el estado y las dificultades por las que atraviesa nuestro país; pero no comparto, y mucho me asusta, el tratamiento que ofrece en el caso de acceder a la presidencia de la Nación. Me lo imagino como un médico al que le llegan enfermos (peso, Banco Central, educación pública, salud pública, cultura, Conicet, etc.) y, en lugar de aplicar todos los medios disponibles para curarlos, se decide por la eutanasia.

A pesar de coincidir con su buen diagnóstico, por el miedo que me provoca no contará con mi voto.

Raúl J. Gándara

rjga@live.com

SUBE en el celular

¿A cuántas personas les roban el celular a diario? ¿A cuántas, lamentablemente, mataron para robárselo ?

Sin embargo, una mente brillante del Gobierno propone reemplazar la tarjeta SUBE por el celular para pagar en los medios de transporte. ¡Un iluminado!

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

En la Red Facebook

The Economist dice que las políticas de Milei “están mal pensadas”

“Totalmente de acuerdo”- Isabel Norma Benítez

“Y si todo lo que dice es en contradicción con nuestra Constitución”- Susana Carmona

“Estuvieron muy bien pensadas todas las que se adoptaron en los últimos 40 años…”- Lucas Salese

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION