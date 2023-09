escuchar

La crisis moral

Hace tiempo que han tomado estado público las denuncias de corrupción respecto de funcionarios de distintas jerarquías, que han generado gran descreimiento hacia la noble tarea de conducir los destinos del país. El proceso de selección de los dirigentes debe realizarse de acuerdo con una evaluación profesional, por su honestidad, trayectoria y vocación de servicio; se premian la complicidad y el amiguismo, y ello produce un divorcio entre el país real y su dirigencia. Esta es una de las peores crisis, la inexistencia de moral y el descrédito de ella y la corrupción consiguiente infecta el cuerpo social, provocando el desánimo del que la advierte o la padece, desvaloriza el trabajo y el mérito, única medida cierta de cada hombre.

Señores y… señoras, dejen de enriquecerse con las miserias ajenas y den sentido moral a su gestión, pónganse en forma como lo hace un atleta para dar lo mejor de sí en la competencia.

Osvaldo A. de Ugarte

DNI 11.317.481

¿Dónde está el piloto?

La Argentina es como un vehículo que se dirige a máxima velocidad hacia una curva peligrosa. El conductor oficialista dice que no hay tal curva y acelera más a fondo. El piloto libertario, si bien ve la curva, nos dice que hay que doblar para el otro lado, y el de cambiemos promete desacelerar y torcer el volante para tratar de girar, pero no muy convencido de no volcar. Así de sencillo, así estamos.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Moneda destruida

Se dice que la dolarización es inconstitucional porque la fijación del valor de la moneda corresponde exclusivamente al Congreso por mandato del art. 17 inc. 11 de la Constitución. El peso actual dejó de ser una moneda, se convirtió en un papel pintado, una parodia que ya no sirve como unidad de cuenta, medio de intercambio o depósito de valor. No inspira ninguna confianza y sin confianza no hay moneda, hay otra cosa, que de moneda lo único que tiene es el nombre. Que nuestra moneda en cualquiera de sus sucesivas denominaciones, llámese peso moneda nacional, peso ley, peso argentino, austral, peso convertible o simplemente peso, haya descendido a esta parodia no es casualidad o fruto de alguna conspiración extranjera. Cinco veces en setenta años destruimos nuestra moneda y la reemplazamos por otra. Esa destrucción fue en todos los casos consecuencia de las emisiones monetarias descontroladas dispuestas por los poderes ejecutivos de turno, en uso de poderes delegados por los congresos de turno. Siempre para cubrir un gasto público excesivo incrementado para ganar elecciones. Eso durante los gobiernos democráticos. Pero con los de facto pasó lo mismo, con la única diferencia de que no había Congreso y el aumento del gasto público se hacía no para ganar elecciones, sino para mantenerse en el poder o sostener un statu quo determinado. ¿Y la dolarización es ahora jurídicamente inviable… porque la Constitución dice que es atribución exclusiva del Congreso hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras? ¿De verdad?

Martín Julio Cabral

DNI 12.801.257

Día de la Infantería

El viernes 15 de septiembre se celebró en el Regimiento de Patricios el Día de la Infantería. Habitualmente, en los discursos de rigor, se rinde homenaje a los que dieron la vida por la patria en los distintos conflictos armados en que participó la República Argentina en su historia. Pero esta vez hubo una clara omisión a la lucha contra el terrorismo y, por ende, a los hombres que murieron en ella: 134 del Ejército; 372 de las otras Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales; más de 1000 civiles inocentes (hombres, mujeres y niños), sin contar los innumerables heridos y mutilados. En ese momento recordé al teniente primero Héctor Cáceres, que en un combate contra el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en el monte tucumano, dio la vida por mí. En cualquier ejército del mundo, dar la vida por un camarada se considera la máxima expresión del heroísmo. El teniente primero Cáceres cayó en febrero de 1975. Pocos meses después, durante la vigencia de un gobierno constitucional, un señor llamado Jorge Taiana fue detenido y encarcelado, acusado de integrar una organización terrorista. Cáceres y Taiana estuvieron, casi al mismo tiempo, en los dos bandos que se enfrentaron en la guerra revolucionaria que vivimos en esa época. Hoy, Cáceres, el héroe, va camino al olvido, y Taiana fue honrado con el cargo de ministro de Defensa de la Nación.

Rodolfo Richter

Teniente coronel (R.)

DNI 8.019.899

Arabia Saudita

Hoy, Día Nacional del Reino de Arabia Saudita, se conmemora la unificación del país, el 23 de septiembre de 1932, a mano del extinto rey Abdulaziz, quien inició esta etapa desde la Fundación del Estado el 22 de febrero de 1727.Hoy el reino, con el liderazgo del rey Salman Bin Abdulaziz, y el príncipe heredero, primer ministro, Mohammed Bin Salman, ha logrado avanzar en el camino de su progreso y está realizando grandes transformaciones, en todos los campos políticos, económicos, sociales y culturales. Nuestras relaciones con la Argentina han dado en los dos últimos años un salto cualitativo en sus lazos de amistad y de cooperación. Ejemplos de ello fueron: 1) Las visitas del ministro de Asuntos Exteriores y del ministro de Inversión del reino a la Argentina y la visita del ministro de Relaciones Exteriores al reino, durante la cual se realizó la reunión de la Comisión Mixta Saudí-Argentina. 2) La firma de dos acuerdos bilaterales en agosto, uno de Cooperación en la Promoción de Inversiones Directas y otro para la Cooperación Científica Geológica. 3) La aprobación del Fondo Saudita para el Desarrollo de financiar por 100 millones de dólares el acueducto entre las provincias de Santa Fe y Córdoba con posibilidades de ampliar esa tipo de cooperación a 500 millones de dólares para otras obras en el futuro. 4) La decisión del gobierno argentino de apoyar la candidatura saudita de realizar la Expo 2030 en la ciudad de Riyadh.

El intercambio comercial entre ambos países alcanzó en 2022 casi 2300 millones de dólares, y en los siete primeros meses de 2023 casi 630 millones, con saldos favorables a la Argentina. Todos ellos son indicadores de una mayor expansión de nuestras cordiales relaciones en todos los niveles. Por eso, viva Arabia Saudita, viva la Argentina.

Hussein Alassiri

Embajador de Arabia Saudita en la Argentina

