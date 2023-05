Cartas de lectores: La educación pública, nos siguen matando, piqueteros

escuchar

La educación pública

El gobierno actual se ha despreocupado de la educación pública y solo ha intentado adoctrinar, como hacen los regímenes autocráticos. Una educación pública de excelencia va en contra de sus propios intereses porque enseña a pensar, es decir, a reconocer y defender lo que está bien de lo que está mal. Resultado: las evaluaciones a nuestros chicos nos colocan en los puestos rezagados del mundo. Esto no se soluciona repartiendo notebooks. Porque internet informa, pero no estimula el análisis crítico. Esto es tarea de los maestros, apoyados por un compromiso del Estado que hoy no existe. La ley 26.774 amplió la posibilidad del voto a partir de los 16 años y según ella “con los jóvenes crece la democracia y crecemos todos”. Pero ¿qué votarán nuestros jóvenes para mejorar nuestro país con la educación que les estamos ofreciendo? Vienen las elecciones. A nuestra política, tan preocupada por sus internas, ¿le importa que la educación sea otra vez la base fundacional de nuestro progreso? Según parece, hoy ha olvidado esa impronta que a principios del siglo XX insertó a la Argentina en un mundo que la admiraba.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Nos siguen matando

Se habló mucho del policía en Moreno que abatió a un motochorro... si actuó bien o mal. El domingo pasado, motochorros en Avellaneda balearon de tres tiros a un policía y le sustrajeron el arma reglamentaria. ¿Y ahora? ¿Le dieron alguna posibilidad? ¿Le tiraron a errar? ¿Le gritaron “alto, motochorros”? La provincia de Buenos Aires es un desastre. Zona liberada. Este caso ocurrió a metros de una delegación de la Policía Federal. No le tienen miedo a nada ni a nadie. En Avellaneda no hay cámaras, la mayoría son privadas. Tendrían que rebajarnos los impuestos por facilitarlas. El tema inseguridad no está en campaña; sí, en cambio, el avión presidencial, una lista, una condena, un acto semipatrio, una fórmula, chicanas, PASO, etc. Mientras tanto, nos siguen matando. Quiero escuchar a los defensores de los motochorros. ¿Qué dicen ahora? ¿Los policías no calificamos cuando nos roban, nos disparan o nos matan? Elegimos defender la vida, a la sociedad, y defendernos... ¿nos dan la posibilidad? ¿Se la dan a la gente? Ellos salen a robar y a matar; nosotros, a cumplir con el deber. Ellos veneran a San La Muerte; nosotros, a Dios y a la Virgen.

Guillermo Gómez

Sargento PFA

DNI 11.401.009

Piqueteros

En la actualidad los beneficiarios de los varios planes y subsidios que aporta el Estado, si no asisten a los piquetes, no los cobran. Entonces asisten sin saber muy bien a qué, ni por qué, pero lo que es seguro es que ocasionan un caos.

Imaginemos que un nuevo gobierno invierta la ecuación y determine que aquel que sea beneficiario de un plan o un subsidio y cometa la infracción de cortar la calle con un piquete automáticamente deje de recibirlos. Seguramente dejarán de ir y se arreglaría el problema.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Un doble agravio

Ha circulado un video en el que el recientemente nombrado arzobispo de Buenos Aires por el papa Francisco hace la apología del peronismo, incluso leyendo durante una misa unos conceptos de Perón. Todo en el intento de fusionar arbitrariamente la fe católica con el peronismo. Cuesta creer que semejante pretensión de entronizar al peronismo en los altares se haga tan a contramano de la verdad histórica de lo que fue Perón y el peronismo frente a la Iglesia Católica, durante la tristemente célebre década del 50. Ya durante la década del 70, el padre Mujica había hecho lo mismo, cuando en la villa donde actuaba bautizaba el día de “San Perón” los 17 de octubre. Lo más objetable es que detrás de la profesión de fe peronista de monseñor García Cuerva esté el papa Francisco, que, mediante esta nueva designación, vuelve a meterse en cuestiones que deben estar lejos de su papado, como bendecir a un movimiento político que no solo combatió a la Iglesia por sostener ideas contrarias al catolicismo, sino que quemó varias de sus sedes principales de la ciudad de Buenos Aires. Pertenezco a un grupo de fieles católicos que no podemos sino sentirnos agredidos y ofendidos por este nuevo agravio a nuestro catolicismo y a nuestra verdad histórica.

Bernardo M. Clément

bc.arquitectura2@gmail.com

Sanción a un militar

El derecho a la libertad de expresión está claramente consagrado en la Constitución. Así, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre otros instrumentos con jerarquía constitucional. Por eso no entiendo la razón por la que las autoridades pueden aplicar sanciones cuando un militar retirado ejerce tal derecho. Me gustaría que el Ministerio de Defensa explique en qué se fundamenta.

Manuel Alvarado Ledesma

malvaradoledesma@gmail.com.ar

Tango saludable

Deseo felicitar a la periodista Gabriela Navarra por su artículo sobre el tango y las personas con Parkinson publicado el 29 de mayo. La participación del tango-danza en el tratamiento de enfermedades no se circunscribe solo a la mencionada patología. El emérito profesor doctor René G. Favaloro dio el puntapié inicial para investigar científicamente las bondades del tango-danza en su fundación, en 1999, haciendo aportes para su empleo en otras patologías, como Alzheimer, ansiedad, artritis, artrosis, cardiovasculares, depresión, diabetes, estrés, hipertensión, osteoporosis, etc., y, por supuesto con Parkinson. En varios hospitales hizo destinar salas para la práctica del baile más popular argentino adiestrando a médicos jóvenes para el control clínico de los pacientes-bailarines mediante holters inalámbricos o electrocardiogramas. La obra del doctor Favaloro y su fundación está extensamente descripta en otro impulso suyo: el libro Paso por paso, tango saludable, de Elsa María y Héctor Mayoral, publicado en 2016 por la Editorial Akadia.

José Francisco Patlallán

DNI 5.998.311

