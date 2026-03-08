Cartas de lectores: La importancia de las palabras, constructores de la paz, respeto a la Constitución

La importancia de las palabras

Considero que en nuestra sociedad no se le da trascendencia a la palabra en las relaciones sociales y su importancia en la democracia republicana. A través de la palabra los ciudadanos y distintos sectores sociales expresan sus necesidades y formulan sus reclamos. Frecuentemente se hace referencia a la libertad de expresión como una de las virtudes de un país democrático. Todo ello supone y exige expresarse con el lenguaje adecuado sin agravios, insultos o palabras hirientes porque ello es fundamental para posibilitar un debate democrático que requiere escuchar las distintas opiniones, aunque sean divergentes. La democracia se ve afectada cuando las palabras utilizadas para expresarse no son valoradas como esenciales para la vida social y compartida con todos.

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com

Constructores de la paz

El horror de la guerra nos está alejando de la paz. La paz es tarea de todos y es requisito previo para el desarrollo de las naciones. El respeto de los derechos fundamentales, el bien común, la tolerancia, el diálogo, la justicia son indispensables para lograr la paz. Hombres y mujeres aportamos miradas diferentes, ambas necesarias en la toma de decisiones. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, invitamos a todos, hombres y a mujeres, a ser constructores y artesanos de la paz, co-creadores del proceso de paz que beneficia a toda la humanidad. Estamos convencidas del rol importante de la mujer en la prevención de conflictos allí donde se desempeñen: en las ciencias, las artes, el deporte, la política, la seguridad, la familia, la educación, la salud, el campo, la ciudad. Seamos hombres y mujeres de paz. "La paz exige cuatro condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad" (San Juan Pablo II) Asociación Mujeres Americanas, AMA

Respeto a la Constitución

Décadas de desencuentros y bochornos politicos. La incapacidad crónica del estado para sentar bases sólidas de progreso. El bienestar sencillo que pretende cada ciudadano: educación para sus hijos, igualdad de posibilidades por el mérito del trabajo y la honestidad, una vivienda digna. Pareciera que los argentinos nos conformamos con cada vez menos garantías para mejorar la educación, la salud y la seguridad. ¿Es normal haber vivido 75 años con una moneda que pierde su valor mes a mes? Desde las instituciones de la República baja el ejemplo de una lucha de egos que promueve la desunión y la discordia. Nos acostumbramos a vivir sin políticas de estado superadoras de los gobiernos de turno y que sirven de verdad a las generaciones que vendrán. Que curioso, añoramos la unión nacional, el bien común, la paz social, todo lo que exige la Constitucion Nacional a los poderes del estado. Sin su guía no tengo dudas que nuestra decadencia seguirá. Más allá de cualquier plan económico, no habrá progreso sin el respeto a la esencia fundacional de ese viejo librito que nos hizo una vez una gran nación.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Mansión AFA

El artículo del señor Hernán Capiello en la edición del 6 del corriente, referido al tema de la mansión atribuida a la AFA, -o a algunos de sus integrantes-, contiene una frase turbadora que no debería pasar desapercibida especialmente para nuestros representantes en el Congreso Nacional. Tal es: “Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , entienden que les irá mejor en el Juzgado de Gonzalez Charvay que en el Penal Económico, donde esta Marcelo Aguinsky, que ya tuvo la causa.”

Es deprimente comprobar que luego de más de 150 años, la estrofa del Martin Fierro que aconseja hacerse amigo del juez, mantiene su vigencia, y que algunos procesados VIP, parecerían disponer de una justicia “especial” dispuesta a interpretar la ley de forma más beneficiosa para sus intereses…

Carlos Alberto Blanco

carlosalbertoblanco294@gmail.com

Paradoja

La condena de Ricardo Echegaray por administración fraudulenta representa una ráfaga de aire puro en un clima institucional demasiado acostumbrado a la impunidad. Sin embargo, llama poderosamente la atención que quienes llevaron adelante la maniobra fraudulenta que dio origen a la causa hayan resultado absueltos. La paradoja es evidente: se condena a quien la permitió, pero se absuelve a quienes la ejecutaron.

Una vez más, nuestra justicia ofrece un ejemplo desconcertante, difícil de conciliar con la idea de independencia y coherencia que debería caracterizarla.

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Gildo Insfrán

Querido Tio Gildo: he sido un alumno no adoctrinado, rebelde, curioso, al cual sus padres le insistieron que lea muchos libros y mirar poca televisión, para tener un pensamiento crítico e independiente. Quería decirte, que no sos el único tío en la historia, te antecedió el “Tío Ho” en Vietnam, a quien muchos rendían culto a la personalidad, y que utilizó la misma herramienta que vos. Aquí también hubo un presidente que difundió su doctrina con textos y manuales que exaltaban su figura y la de su mujer, sus logros sociales, y que pensaba que la formación ideológica debía comenzar desde la cuna. Demás está decir que leí libros sobre la sociedad feudales, y tu provincia se asemeja en muchos aspectos. Nada menos que treinta años en el poder, más del 75% del empleo público y una justicia cooptada por el Ejecutivo provincial.

En fin, observaciones de la historia.

Vicente Antonio Costa

DNI 14.232.097

Cinismo judicial

Ya van más de 300 juicios desde que reabrieron la temporada de caza contra quienes combatieron al terrorismo, pero la fábrica sigue. No hace falta mucha imaginación para mantenerla funcionando, basta inventar una requisitoria, reciclar una demanda o numerar un expediente muerto para que el circo continúe. ESMA I, II, III… y los que hagan falta, hasta, por ejemplo, convertir la “Operación Independencia” en franquicia eterna. La numeración es irrelevante, lo importante es que nunca falten nombres para condenar. Estos procesos, rutina burocrática con épica de utilería, se estiran in aeternum. Total, materia prima sobra cuando la imaginación jurídica reemplaza al derecho y la memoria vengativa hace de fiscal auxiliar. Aún hay algunos ingenuos que creen que esto ha de cambiar. No, Argentina no es el país de las maravillas, y esperar que la judicatura experimente una súbita elevación moral es pedirle ciruelas al ombú. Los herederos seguirán el legado de Arslanian, Gil Lavedra, Rozanski, Rafecas y otros tantos que vulneraron la Constitución para honrar algún pacto oscuro de la política. La justicia argentina convirtió los juicios sobre la guerra contra la subversión-rebautizados de lesa humanidad por el cártel de los derechos humanos- en farsas donde la defensa es ninguneada y la condena viene escrita de antemano. Testimonios endebles, pruebas inexistentes y jueces que se creen divinos mientras se pudren en su propia soberbia. Hace años que ellos presentan estos sainetes como monumentos a la ética, pero son altares al cinismo y la venganza. Detrás del decorado solemne, solo hay tribunales guionistas de propaganda, jueces que prevarican con impunidad, testigos falsos repetidos como coro griego y sentencias dictadas en nombre de la conveniencia política. No es memoria, verdad y justicia; es memoria selectiva, verdad adulterada y justicia de cartón. Desde 1983 la corporación judicial se disfraza de garante de derechos humanos, pero los manipula como fichas de ajedrez para sostener su poder. Los magistrados, que deberían ser guardianes de la ley, son actores de un teatro envilecido donde la ética se archiva y la imparcialidad se sustituye por militancia disfrazada de toga. Y esto es factible porque la dignidad de los jueces ya fue tasada con anterioridad en un indecoroso mercado de pulgas.

José Luis Milia

josemilia_686@hotmail.com

Cúneo Libarona

Como abogado, seguí de cerca la labor del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en distintas conferencias y exposiciones públicas. Mi generación creció admirando su trayectoria profesional y muchos elegimos esta carrera inspirados en su ejemplo y compromiso con el derecho. Desde el Ministerio, demostró la misma convicción, impulsando leyes e iniciativas que durante años parecían imposibles. Su gestión logró avanzar en proyectos estructurales que fortalecen el sistema jurídico argentino. Ojalá ese camino continúe por el bien del país.

Justo Greco Pahissa

DNI 37.905.719

Inoportuno

La forma en que el Presidente dio el discurso de apertura de sesiones en el Congreso fue desmesurado, desequilibrado y más parecido a un debate que a una alocución. El Presidente no puede ponerse a la misma altura que sus opositores que gritaban con desfachatez y desubicación. Si quiere " domarlos", como hablan sus influencers , no fue el momento oportuno. También me hago eco de muchas personas que pensamos que la macroeconomía se está ordenando, pero qué decir de la microeconomía, tan llena de impuestos, retenciones, subas en los servicios, que no nos deja levantar cabeza y hace que nuestro poder adquisitivo se vaya deteriorando un poco cada día.

Patricia Peyregne

patriciapey@hotmail.com

Las antiguas tasas municipales de la provincia de Buenos Aires fueron creadas para el mantenimiento de los caminos rurales. No con otro “destino”. Hace muchos años dejaron de ser “una tasa”, hoy son un impuesto tan grande como el inmobiliario rural, y en la mayoría de los partidos los caminos han sido abandonados e intransitables. Puedo recordar los viejos puestos camineros con una pala y una champion tirada por caballos, 60 años atrás. En ese entonces eran un billar. Altri tempi. Comprobé personalmente hace unos días el estado impecable de los caminos de los partidos de Laprida, Benito Juárez y Olavarría, donde salta a la vista el cuidado y mejoramiento. No pasa igual en el partido de General La Madrid, donde hace años las distintas administraciones peronistas y radicales han dejado en el olvido la inversión y el cuidado de la red vial. Con el agravante poco democrático que aquel que no paga en tiempo y forma (mensual) no se le otorgan guías de traslado de hacienda.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508