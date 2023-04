Cartas de lectores: La inflación, degradación, el voto en las PASO

escuchar

La inflación

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, lamentó el índice de inflación del 7,7% correspondiente a marzo y admitió que el gobierno de Alberto Fernández no pudo controlar el alza de precios” (la nacion del 16 de abril). No se entiende cómo pretende que el Gobierno baje la inflación haciendo todo lo contrario a lo que debe hacerse en una economía sana. La única política instrumentada hasta ahora fue el control de precios, medida inútil y propia de los gobiernos autoritarios de países empobrecidos, entre los que se encuentran tristemente Venezuela, Cuba y la Argentina. Si no se elimina el gasto público ineficiente y se ponen en práctica políticas que alienten la inversión privada, la inflación seguirá subiendo indefectiblemente, mientras el Gobierno cínicamente les sigue echando la culpa a factores coyunturales como la pandemia, la guerra de Ucrania o la sequía.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Degradación

Este año estaremos cumpliendo 40 años de gobiernos democráticos continuos. Pero me temo que el “festejo” nos queda grande como sociedad y, a su vez, chico institucionalmente. Y nos queda grande porque a la democracia solo la hemos acotado a tener que ir un domingo a votar. No hemos profundizado en su destino, sino que hemos hecho de la democracia un sistema que cada vez se fue encerrando en sí mismo. Y eso ha dado como resultado una democracia que, en su significado más amplio, nos queda grande. No hubo en estos años ninguna década ganada, sino cuatro décadas desperdiciadas que hoy muestran su triste espectáculo de degradación social. Una pobreza galopante, analfabetismo generalizado, violencia descontrolada, sociedad sin ley: son solo algunos de los signos que solos hemos ido gestando, a fuerza de ideologismos trasnochados que dejan los resultados que están a la vista y sin proyecto de nación. Estamos como un montón de personas desparramadas en un mismo territorio, pero sin sentido de pertenencia a un proyecto común. La dirigencia política es responsable, pero también nosotros, por no exigir cambios y la necesidad de formación para quienes van a dirigir nuestros destinos. Como conjunto social, fuimos artesanos de nuestra propia degradación. No hay más tiempo para seguir reduciendo todo a la controversia y querer gobernar unos contra otros. El pozo insondable en el que estamos exige pensar una sociedad y una nación, dejando el eslogan y las bravuconadas para los barrabravas, no para la política. Aunque lamentablemente, no parece haber alguien que pueda guiar nuestros destinos en esa dirección. Todo parece ser más de lo mismo de los últimos 40 años.

Guillermo J. Sueldo

guillermosueldo@gmail.com

El voto en las PASO

Algunos, quizás muchos, desencantados por la política, no irán a votar en las PASO. A esos les digo creen que no están votando, porque la realidad es que cuando alguien no vota al menos malo está votando al peor. Por otro lado, adelanto a aquellos que quieren votar por la oposición y en las PASO tienen pensado votar a Rodríguez Larreta, que en las elecciones definitivas de octubre estarán logrando que los que voten por Patricia Bullrich terminen votando a Javier Milei. Muy pocos de los que voten a Patricia Bullrich en las PASO votarán a Rodríguez Larreta en las elecciones generales. La gente inteligente no está con los blandos, porque seguramente leyó El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, que dice claramente: “El primer día que el Príncipe asume el poder debe hacer ‘lo malo’ todo junto”. Léase como “lo malo” todo aquello que corresponde a la aplicación de la Constitución nacional y las leyes vigentes. Es decir, lo que es necesario.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Falsedad de una frase

El libro La verdad los hará libres, encargado por la Conferencia Episcopal para examinar el papel de la Iglesia en la violencia de los 70, publica una mentira: “En cuanto a las víctimas de la represión, las palabras pronunciadas en 1977 de quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean, ejemplifican su brutal alcance: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. La demencial y satánica frase, publicada por The New York Times en su edición del 25 de mayo de 1977 y reproducida por otros medios fue desmentida inmediatamente por el general Ibérico Saint Jean en conferencia de prensa del 6 de junio de ese mismo año, publicada al otro día por todos los medios nacionales en primera plana y grandes espacios (la nacion incluida). El 14 de junio de 1977, The New York Times rectificó su publicación en los siguientes términos: “Argentina: acusaciones que carecen de justificación. Las palabras atribuidas al general Saint Jean en nuestro editorial provenían de una publicación en la que teníamos razones para confiar, pero que en esta oportunidad ha sido morosa en demostrar que dichas palabras fueron realmente pronunciadas…”, para concluir pidiéndole disculpas al general.

Esperamos que los autores del libro rectifiquen este dato absurdo y nos liberen de esta falsedad, elaborada intencionadamente por la inteligencia montonera como parte de la guerra sufrida por la Argentina.

Marcelo G. Saint Jean

DNI 10.463.015

El presente de Boca

Boca Juniors transita una de las peores etapas futbolísticas de los últimos tiempos, con cambios de técnico, jugadores que no saben a qué juegan, etcétera. El máximo responsable del club –Juan Riquelme– toma mate en su Olimpo y mira con soberbia lo que pasa en la cancha como si fuera un dios griego. Él sostiene que Boca es bicampeón y no hay por qué preocuparse. Los hinchas de Boca sabemos que puede haber malas rachas en lo deportivo, pero lo que nos preocupa son las formas que tiene Riquelme y su consejo de amigos, para manejar el destino del club.

Lo único que deseo es que no nos pase lo mismo que a nuestros primos con Passarella... ojalá los socios sepan votar a fin de año.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

En la Red Facebook

Kicillof: “Cuando hablan de dinamitar todo, alguien se va a quedar sin escuela, sin derechos”

“Ya estamos sin derechos. Con la inseguridad, inflación y pobreza reinante no podemos salir ni a la calle”- José Leandro Aguilar

“Muy buen negocio hizo con YPF”- Fernando Meringer

“Ya dinamitaron todo ustedes. No queda nada en pie”- Irene Lococo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION