Cartas de lectores: La juventud que nos inspira, credibilidad, poder residual

La juventud que nos inspira

Sigo atentamente los artículos de la nacion sobre educación. Con 26 años, me siento un joven formando jóvenes. Los últimos meses han sido especialmente reconfortantes para mi identidad nacional. Junto con mis alumnos, participamos en una jornada en una prestigiosa universidad argentina, una experiencia sensacional de liderazgo y encuentro en pos de un futuro mejor. Más tarde, en una “escapada” de retiro y reflexión, profundizaron en lo central de sus vidas, su vocación. A los pocos días, se autoconvocaron para repartir mantas y comida a personas en situación de calle, generando puentes entre quienes viven bajo el puente y “los chicos de barrio cerrado”. También participaron en un programa de apoyo escolar con chicos de barrios vulnerables, compartiendo tareas y un “picadito” en una calle de tierra. El jueves pasado nos embarcamos en un viaje académico a Oxford. Estos jóvenes, con sus luces y sombras, serán los próximos líderes de la Argentina que sueño. Han visto diversas caras de nuestro querido país y tienen la mirada puesta en cooperar por el bien común. Esta juventud me inspira y me llena de esperanza, palabra que es lema del ciclo lectivo.

Juan Bautista de las Carreras

DNI 40.956.685

Credibilidad

Cómo puede ser que tres jueces emitan un fallo tan vergonzoso para todos los argentinos, tirando por la borda toda su credibilidad como magistrados, negando una evidencia que hasta un niño de 10 años se daría cuenta de que entregar bolsos cargados de dólares en el sótano de un garaje, no una vez sino en forma continua, es una coima. ¿Se puede soportar semejante impunidad de parte de aquellos que deberían impartir justicia?

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Poder residual

La resistencia a la privatización de empresas estatales es una clara muestra del poder residual de los políticos gerenciadores del Estado presente. Capitalismo de Estado versus capitalismo de mercado es un tema central que debe resolverse definitivamente en el país. El cambio de época con Milei como referente de las ideas del liberalismo colisiona contra intereses oscuros de un sector de la política que busca mantener sus privilegios al frente de empresas como Aerolíneas Argentinas, que incluso puede resultar más gravosa para los consumidores por el costo de los pasajes con relación a otras empresas privadas. Renovar el Congreso con legisladores atornillados a sus bancas, merced a un sistema político de listas sábana que les permite renovarse por el voto de sus votantes fieles, parece lejano. El Presidente podría llamar a una consulta popular no vinculante para que los ciudadanos independientes, además de votar por sus candidatos, expresaran su opinión sobre el tema puntual de mantener empresas dentro de la órbita del Estado; la consulta podría llevarse a cabo juntamente con las elecciones de mitad de mandato, para evitar costos extras.

Claudio Jorge Blanco

DNI 12.532.853

Aerolíneas Argentinas

Los únicos países que tienen aerolíneas controladas por el Estado son la Argentina; China, con el 51,5%, y Croacia, con el 98%. Tener en cuenta estos datos sería de buen análisis por parte del Congreso para decidir en la consideración de su privatización, como pretende el Gobierno, por ser totalmente deficitaria. Creo que la consideración de razones sociales y no económicas hace mal a la iniciativa privada, que sabe resolver problemas, cuando los hay, de una manera más racional. El Estado no es una empresa ni empresario, por lo tanto nunca va a saber manejar empresas eficientemente, porque los funcionarios no tienen la preparación necesaria para ese menester, además de tener condicionamientos políticos que entorpecen su gestión y perjudican a la ciudadanía por su inoperancia. Es hora de que el poder político se ocupe de servir al ciudadano, que es el que lo mantiene, paga sus sueldos y sus repudiables privilegios –que los tienen a ojos vista–, nepotismos y poder casi absoluto para decidir el futuro del país. Un gobierno va a ser juzgado por el bienestar de sus gobernados, no por su ideología o por su supuesta protección, que no debería ser necesaria en un país bien gobernado. China es el mejor ejemplo, con las reformas económicas iniciadas a fines de los 70. Un país que hace no más de 25 años era pobre, al hacer lugar a la iniciativa privada y abrazar al capitalismo, se convirtió en la segunda economía mundial, después de los Estados Unidos, y sin abandonar su sistema político de gobierno.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Desfile del 9 de Julio

En su carta del viernes pasado, el señor Faroppa se pregunta: ¿no hay plata?, y cuánto le cuesta al país el desfile militar del 9 Julio. Le diré: recuperar y poner en valor nuestras Fuerzas Armadas, respetar las fechas patrias y nuestra bandera nacional no tiene precio. Volver a ser lo que hemos sido y perdido como república, como país, en estos últimos años para el olvido, por el kirchnerismo y Aníbal Fernández, que se encargaron de ningunear sistemáticamente estas fiestas. En eso consiste este festejo, en volver a amar y respetar lo perdido, nuestro ser nacional.

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Gasto público

Comparto plenamente el editorial “El desafío de reducir genuinamente el gasto público”. El tema jubilaciones es difícil de explicar si no comenzamos distinguiendo entre jubilaciones y pensiones vs. temas sociales. Siete millones son jubilados y pensionados (1.000.000 sin aportes), a los que hay agregar 18 millones que reciben subsidios por invalidez (?), asignación por cónyuge, maternidad, prenatal, matrimonio, embarazo, y podemos seguir. La reforma de 1994 de la Constitución ha sido catastrófica para el país. El famoso Pacto de Olivos Menem-Alfonsín llevó a crear instituciones que resultaron ser meros entes burocráticos (Consejo de la Magistratura, Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, Ministerio Público, tercer senador nacional). Como bien señala el editorial, el gasto en personal en la Nación, provincias y municipios es insostenible financieramente, pero yo agregaría la existencia de organismos descentralizados, que son desprendimientos de la administración nacional. “Gastos tributarios” son beneficios impositivos otorgados a zonas, actividades, personas, contribuyentes y consumidores. Existen 26 “fondos fiduciarios”. “Transferencias” discrecionales. En el presupuesto nacional hay aproximadamente 480 programas, subprogramas, proyectos y obras, de los cuales algunos habría que transferir, fusionar o eliminar. El Poder Legislativo cuenta con 20 programas que nada tienen que ver con la sanción de leyes (Programa 48 - Administración del edificio de Confitería El Molino). Empresas y sociedades del Estado nacional que no son entes que producen servicios, sino entes burocráticos (Radio LT 10 UNL, SRT UNC). El Poder Ejecutivo Nacional es unipersonal; sin embargo, existen la Jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación y la Jurisdicción 25 - Jefatura de Gabinete de Ministros, con 13 programas que se superponen con funciones que cumplen los ministros, que son los verdaderos secretarios del presidente de la Nación. Podríamos agregar la Oficina del Presidente. Es decir, no basta solo con reducir el gasto en personal; hay que eliminar oficinas, infraestructura, edificios, programas. Hay que aplicar la teoría de los bienes públicos. La teoría del federalismo económico. Un orden impositivo reduciendo al máximo posible la pérdida de bienestar social. Un orden demográfico. Hay que construir un país federal no solo en lo político, sino en lo económico. Un orden demográfico consistente con lo federal y lo impositivo, como pretendía el político y estadista cordobés Ramón José Cárcano. Somos 47 millones de habitantes para 2.791.810 km2 (15,4 h/km2). Desde Santa Cruz, con 0,8 h/km2, hasta CABA/GBA, con 15.000 h/km2. La Argentina tiene la extensión territorial de Europa desde Portugal hasta Ucrania, equivalente a 12 países con una población de 403.000.000 y 144 h/km2.

“La moneda estable es más que necesaria, pero no es suficiente, la economía no funciona si el Estado no funciona”.

Guillermo Sandler

guillermosandler@hotmail.com

Ganancias

Otra vez nuestros legisladores, quienes teóricamente representan los intereses del pueblo, han sido serviles a la política. En 2023 se promulgó una ley que favorecía a muchos ciudadanos, cientos de miles, al salir de las garras del impuesto a las ganancias, ese gravamen injusto e ilegal para muchos. Junio de 2024 muestra otra vez la traición de los diputados a la ciudadanía, al cambiar esa ley. Firmaron con la mano en 2023 y borraron con el codo en 2024. La casta está en pleno auge, no se terminó con ella como vaticinó el Presidente, sigue alimentando su sed de poder para unos pocos en detrimento del 80% de la ciudadanía. Ganancias a los trabajadores es un acto vil, sobre todo en la situación actual, la licuación económica a la que se nos está condenando sumada a la inflación que nos ahoga. El pueblo no votó esto.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Jura de legisladores

Sugiero replantear el tema de los juramentos en diputados y senadores. Se está llegando a extremos que rayan en el ridículo. No estamos lejos de que empiecen a jurar por sus clubes de fútbol o por su plato preferido. ¿Es que acaso no existe un límite para estos juramentos?

Mariano Maurette

DNI 14.043.958

