La mala política

¿Se puede ser más obvio? ¿Cómo se puede aspirar al triunfo con actitudes casi infantiles? A tan solo un mes de las elecciones presidenciales, que según las encuestas dan perdedor al oficialismo, el ministro-candidato decide repartir “platita” en todas las direcciones (imprimiendo billetes a lo loco), como si se tratara de un acto de magia.

¿No se da cuenta de que ya no se engaña más a la gente abandonándola a su suerte durante todo el mandato y sonriéndole en los últimos tres meses, regalándole chupetines y caramelos de todos los colores, aunque ninguna de esas regalías tenga el color de la esperanza? ¿No se dan cuenta de que no basta con inaugurar una canilla en Chaco? La gente necesita agua, comida, salud, educación y seguridad. Han sido demasiados los años que el peronismo-kirchnerismo hizo uso y abuso del poder y de la caja mientras la Argentina retrocedía. La gente dejó de comer vidrio y “la mala política está asustada”, está viendo el final de su interminable ciclo.

¿Estará por despuntar el sol?

Mariano Aldao

Maldao1966@gmail.com

“Dueño vende”

La ciudad de Zapala se llenó de carteles que dicen “dueño vende” o de inmobiliarias que ofrecen casas en venta, circunstancia que pone en evidencia una triste realidad: el éxodo en masa de vecinos que en un momento de tremenda crisis optan por dejar la ciudad donde habían armado sus vidas, cargados de sueños y esperanzas. Se marchan en procura de un lugar donde encuentren trabajo, asistencia a sus problemas de salud, educación de calidad, lugares de reunión que paulatinamente van dejando de estar en un pueblo que se fue vaciando por la falta de inversiones, en especial por el olvido del Estado. Como ejemplo de esto se puede mencionar la pérdida de Primeros Pinos, un parque muy visitado que ha sido vandalizado y se encuentra en total estado de abandono. No hay gestión alguna para que retorne el tren, las calles están destruidas y las rutas llenas de baches, transformándose en peligrosos caminos de ripio. La falta de interés de las autoridades provinciales en esta ciudad queda sintetizada en que no se construye un edificio que albergue a quienes se encargan de administrar justicia, como lo tienen todas las ciudades así en Neuquén capital, con su imponente ciudad judicial, Cutral-Có, Junín y San Martín de los Andes y Chos Malal, convirtiéndose Zapala en la hermanita perdida.

El suscripto se instaló en esta ciudad en 1980, cuando Zapala estaba en pleno crecimiento, varias familias se asentaban por día en razón de un desarrollo que parecía imparable y que en este momento transita un camino sin futuro. Un indicio claro de todo esto son los carteles con la leyenda “dueño vende” que aparecen cada día en el frente de la casa menos pensada.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Sin margen de error

Bullrich y Massa cuentan con una sólida estructura política y con experiencia en la gestión. Milei carece de ellas y necesitaría para gobernar el apoyo de una de las fuerzas opositoras. Las diferencias son muchas, aunque pretendan demostrar similitudes con Juntos por el Cambio; sin embargo, al ir en sus listas partidarios de Massa, como también la invitación de Milei a Francos y a Scioli a que integren su gabinete, nos siembran la duda sobre si realmente hará lo que predica. Massa implementa medidas sin respaldo económico con fines electoralistas; Milei retrocedió en sus propuestas, solo mantiene la dolarización; Bullrich está exponiendo su plan de gobierno, uno puede o no concordar, pero sí es realizable. Los argentinos elegiremos entre la coherencia y el relato, entre la posible y lo mágico, entre un gobierno republicano y un gobierno populista. Argentinos, no hay margen para un nuevo error.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Repudio sin sustento

Llama la atención cómo hasta el día de la fecha se sigue desvirtuando con saña el acto realizado para homenajear a las víctimas del terrorismo, más aún cuando sus expositores dejaron en claro que no estaban reivindicando por ello el terrorismo de Estado ni la dictadura. ¿Quiénes entonces son los verdaderos negacionistas? ¿Por qué no permiten el recuerdo de las víctimas del ERP y de Montoneros, que no solo lo fueron durante la subversión, sino también en plena democracia, y no solo uniformados, sino la mayoría civiles? ¿Acaso el que busca de verdad el respeto por los derechos humanos no debería querer que sea para cualquier víctima? Porque nadie puede negar que lo son. ¿Quién piensa entonces en el bien de la patria? Los montoneros, adiestrados en Cuba, querían instaurar el comunismo en nuestro país, entonces creo que falta humildad para ver la historia en su totalidad.

Mientras no exista la autocrítica, se entiende por qué estamos como estamos y por qué en quienes repudiaron el acto prima la violencia y no así en sus promotores, que saben hablar de perdón y de una Argentina que recuerde a todas las víctimas. No podemos permitir que estas sean olvidadas por los caprichos de una ideología que desatiende la dignidad de todos y cada uno. ¿Por qué molesta tanto este acto tan positivo?

Isabel Saravia

isabel.saravia@gmail.com

Amenazas

En horas de la tarde, temprano y a plena luz del día, la amenaza se percibe presente en cada paso que damos en la ciudad. El lunes pasado, llegando a la puerta de acceso a un shopping center cercano al Malba, vi a una mujer caminando apurada y esquivando a un mendigo que se encontraba en la puerta de acceso cortando el paso de los que pretenden entrar. Lo mismo se ve en los supermercados. Escuché la amenaza verbal que le profirió a la señora (que nada hizo), diciéndole: “Quedate tranquila, que hoy seguís viva”.

Esta frase me hizo reflexionar sobre si vivimos en una sociedad tan desmembrada que debemos acostumbrarnos a este tipo de situaciones, que pueden comenzar con una amenaza verbal y pueden terminar en algo más. No nos sentimos cuidados. Estamos viviendo situaciones límite, ya no hay horarios, ni zonas, ni días.

Graciela Seco

DNI 6.142.527

