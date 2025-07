Cartas de lectores: La Rural, decadencia política, ¿Justicia o venganza?

La Rural

La muestra anual de la Sociedad Rural Argentina siempre ha sido el escenario elegido para incluir en los discursos las promesas nunca cumplidas al sector agropecuario. Los diferentes gobiernos que asistieron a la muestra palermitana prometieron terminar con los impuestos distorsivos. Derechos de exportación (retenciones), el impuesto al cheque e Ingresos Brutos, entre otros tantos que solo invitan a la desinversión. La intervención del Estado en el comercio exterior y sus gravámenes para el campo son tan viejos como el nacimiento del país. Se intensificaron a partir de 1946, con el primer gobierno de Juan D. Perón y la incalificable creación monopólica e injusta del IAPI. El único comprador era el Estado, encargado de distribuir las riquezas del campo a su propio arbitrio. Las mal llamadas retenciones no son más que un eufemismo gramatical creado con toda picardía por los políticos de turno, evitando llamar las cosas por su nombre: “despojo”. Libres del mal, Brasil, Uruguay y Paraguay no han parado de crecer hasta 4 veces en los últimos 20 años.

¿Cambiaremos esta vez?

Pedro C. Matteucci

DNI 5.506.508

Decadencia política

La degradación de la clase política es alarmante y parece no tener límites. Los sucesos ocurridos en el cierre de listas para las elecciones en septiembre desnudan su intimidad. Candidaturas testimoniales, luchas encarnizadas para aferrarse a un cargo que asegure la subsistencia, tránsfugas, corruptos, muchos postulantes sin ideas. No intentan solucionar los problemas de la sociedad, sino los propios, blindados en sus investiduras. El manual de supervivencia de los políticos argentinos supera lo imaginable. La “casta” en todo su esplendor.

“Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7-15-20). En nuestro país, desgraciadamente, hace décadas que conocemos sus frutos.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

¿Justicia o venganza?

La serie sobre Menem constituye, a mi entender, una visión muy parcial de la vida de un hombre que ejerció la presidencia de la república durante 10 años. Hay un aspecto, que la serie incluye, que me ha movido a las reflexiones incluidas en esta carta: el indulto a todos, de ambos bandos, los protagonistas de la guerra que sufrimos durante los años 70 del siglo pasado. El gesto fue genuinamente pacificador y con mérito adicional, teniendo en cuenta que Menem, con fundamento en el estado de sitio, estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo durante un tiempo considerable. No obstante, dictó esos indultos, con los que se procuró desterrar el odio y la venganza que tanto daño hacían. Lamentablemente, los hechos ocurridos con posterioridad, cuyo detalle no cabe por razones de espacio, reabrieron la grieta que mediante aquellos indultos se procuró curar. Hoy, a más de 40 años de ocurridos estos hechos, se continúan profundizando el rencor, la venganza y el odio, dictando en estos días condenas por hechos ocurridos en aquel entonces y manteniendo en cautiverio en las cárceles a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad que por su edad avanzada podrían permanecer en sus domicilios.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Crisis estructural

En el excelente artículo de Luciano Román sobre “La Justicia Laboral y de Familia” su autor se refiere a la crisis endémica que atraviesan dichos fueros. Pero la indefensión a la que alude alcanza al resto de las jurisdicciones. Lamento comunicarle que en los demás tribunales es igual o peor y que el problema no es del fuero laboral ni el de familia. Y ni siquiera es un problema exclusivo del Poder Judicial: la crisis que atraviesa el país es estructural y afecta transversalmente a todas sus instituciones.

Javier Ignacio Baños

estudiojuridicobanos@gmail.com

Pantalla comercial

Como egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, ubicada en la avenida Figueroa Alcorta, veo con sorpresa que su frontispicio y escalinatas son utilizados por una reconocida empresa como pantalla comercial para llevar a cabo su publicidad. Quienes transitamos por la zona vemos que esto afea su formidable aspecto arquitectónico y sus 14 columnas de estilo dórico. Entiendo que las autoridades deben dar una explicación. No dudo de que la ciudad ofrece múltiples lugares para que la citada empresa lleve a cabo en otro lugar su propaganda.

Marcelo Juan Álvarez Santos

masantos@estalvarezsantos.com.ar

En la Red Facebook

Por teléfono. Cristina hizo campaña para apoyar a Mayra Mendoza

“Increíble”- Isabel Teruel

“Desde la prisión la llamó, ja, todo muy normal”-Mónica Gayta

“Mejor campaña gratis para Javier Milei, imposible”- Nelson Varoz

“No tienen vergüenza”-Nora Alicia Roa

“Argentina... un país donde los delincuentes condenados nos asesoran y nos dan consejos”- Tomás Calvaroso