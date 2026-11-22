Carta de la semana

La soledad también merece atención

En una sociedad que envejece, hablamos con frecuencia de jubilaciones, medicamentos y atención médica, pero pocas veces de una necesidad igualmente importante: la compañía. Miles de adultos mayores atraviesan sus días esperando una llamada, una visita o simplemente alguien dispuesto a escucharlos. La soledad no siempre se manifiesta en grandes tragedias. A veces aparece en una mesa donde sobra una silla, en una conversación que nunca llega o en la sensación de haber dejado de formar parte de la vida de los demás. Las políticas públicas deben atender esta realidad, pero ninguna medida puede reemplazar por completo la responsabilidad de las familias y de la comunidad. Una sociedad verdaderamente desarrollada no es solamente aquella que prolonga la vida de sus ciudadanos, sino la que procura que esos años también merezcan ser vividos.

Francisco Sciaky

franciscosciaky@gmail.com

¿Justicia?

Un juez con increíble insensatez autoriza al recaudador del mayor acto de corrupción cometido contra el Estado argentino a abandonar su confortable arresto domiciliario para que vaya a pasear a Buzios. La corte Suprema rectifica el fallo de la Cámara de Casación Penal con el argumento de haber cometido una “grosera violación a las reglas de la competencia” respecto al vergonzoso fallo de enviar las actuaciones de AFA al juez de Campana. Todo esto bajo la sospecha de que un ministro de Justicia ha influido en la decisión. ¿Cómo confiar en una Justicia que se ríe de la ciudadanía?

Roberto Arostegui

robertoarostegui48@gmail.com

Oídos sordos

Asistimos en estos momentos a la lucha por ocupar cargos en las próximas elecciones,que restan importancia a temas como la economía, la pobreza, la inseguridad, la educación, la salud pública, el empleo, etc., postergando las necesidades del interés público. Sorprende que a pocos días de la visita papal, con su mensaje integrador y solidario, la política hace oídos sordos a tan magna palabra, y hace predominar la amoralidad de la codicia que corroe el alma. Lamentable.

Arnoldo Krawicki

akrawicki1@gmail.com

Conurbano violento

Miguel Lescano tenía 48 años. Fue interceptado en la madrugada del domingo 15 del corriente en José C. Paz por dos ladrones, quienes le robaron el teléfono celular y lo apuñalaron hasta matarlo. Los vecinos afirman que José C. Paz es “tierra de nadie”. Ni el intendente, ni el gobernador ni su ministro de Seguridad se dan por aludidos, la indiferencia es total. Y todos los días en el conurbano bonaerense se sigue matando e hiriendo por un automóvil, una moto, una mochila, un celular. Lamentable.

Horacio Raúl Peluffo

peluffohoracio@hotmail.com

Aberración

Mientras en La Matanza de Espinoza balean un jardín de infantes con 40 chicos adentro, matan a Candela, de 14 años por una guerra narco, en Corrientes la diputada provincial Marlene Gauna (PJ), estaba preocupada en otra cosa. Durante una sesión en la que se estaba votando prohibir los celulares en las cárceles... ¿qué hizo la diputada? Se abstuvo, no votó a favor de sacarles los celulares, diciendo: “no tienen comida digna y no tienen aire acondicionado “. Y añadió: ”para visitar a nuestros presos políticos hay que sacarse hasta la ropa interior “. ¿Presos políticos? Los que están en la cárcel están porque roban, matan, extorsionan desde un celular, no por pensar distinto. ¿Aire acondicionado para los que delinquen desde la cárcel? ¿celular para los que mandan a matar desde la celda? Diputada Gauna , esto no es derechos humanos, es una aberración, es defender al delincuente y abandonar a la víctima, es la política que nos dejó a merced de los narcos.

Alberto Díaz

albertodiaz_ar@yahoo.com.ar

Corazón de león

¿Cuántos argentinos vieron al Papa (presencialmente o en los medios)? Las estimaciones apuntan a más de 6 millones (presencial) y casi 30 millones (visual, entre TV y digital). Dejando de lado las posibles superposiciones, resultan audiencias sin precedentes. La pregunta obligada es: ¿eran todos católicos o se trataba de un pueblo ávido de fe y esperanza, como “ovejas perdidas sin Pastor”? Fue una prueba inobjetable de lo primero. Quienes se volcaron a las calles en las misas y las vigilias, con largas esperas y grandes sacrificios para contentarse, mínimamente, con ver el paso fugaz del “Papamóvil”, lo demuestra claramente. Debido a esa fe (creer sin ver), surgida, espontáneamente, advertimos situaciones “tapadas”: carencias, sufrimientos, hambre, pérdidas de dignidad, abandono de personas, etc. Resulta llamativo que la visita del Papa haya abierto no sólo mentes y ojos, sino, principalmente, nuestros corazones, a los descartados, desahuciados, abandonados, olvidados (discapacitados, jubilados, sin techo, hambrientos, presos, enfermos). Con su tono pausado y claro pero firme (sin gritos, insultos ni ataques), en cada una de sus presentaciones definió nuestras realidades, vulnerabilidades, miserias y falta de trabajo digno. Rescatamos algunas frases y/o mensajes: autoridad y economía al servicio del pueblo y no a la inversa; diálogo y unidad por la paz; trabajo digno y mejora en condiciones de vida; jóvenes rechacen falsos ídolos (dinero, éxito, apariencia, popularidad), no abandonen el país y sean protagonistas de una sociedad mejor; la corrupción genera desconfianza; los discapacitados no deben ser una carga sino una bendición (Cottolengo “Ciudad de la Caridad”); Iglesia abierta a todos; una “nueva vida” es posible (a los presos); vivir y testimoniar el Evangelio, diariamente. En Luján convocó a los argentinos a caminar unidos con un futuro “sin abandonados”. Argentina levántate y camina, ama”. Por último, parafraseó a Francisco, convocando a los jóvenes y a la sociedad con “Todos, todos, todos”. ¡Sin lugar a dudas demostró poseer un “gran corazón de león”, y rugiente!

Marcos A. Machado

marcos53arg@gmail.com

Reconciliación

Un mensaje urgente: “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia, con nuestro presente, para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”, dijo el papa León XIV. A cincuenta años de los hechos de los años 70 y 80, la Argentina sigue atrapada en una grieta que nos impide avanzar. Mientras aún se siguen abriendo causas y persisten procesos sin plazos razonables, cerca de 3000 integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad han sido procesados: 1001 ya fallecieron en prisión y los detenidos tienen un promedio de 82 años, todos con importantes problemas de salud y muchos sin condena firme. Los derechos humanos exigen garantías constitucionales para todos por igual, sin venganzas tardías. Escuchar el llamado del Santo Padre a desarmar los espíritus es clave para que la dirigencia y la Justicia hallen una solución humanitaria que pacifique al país.

Lucio Candia

Teniente Coronel VGM

lucio.candia@hotmail.com.ar

Campo de polo

Con asombro, leí días pasados en LA NACION la carta de lectores que publicaron los doctores Juan Carlos Araya, Gustavo Bayugar y Ricardo Levene (n), quienes gestionan ante las autoridades nacionales que la llamada Catedral Mundial del Polo (Palermo), sea declarada Lugar Histórico Nacional, contando, tan plausible iniciativa, desde hace más de un año, con la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos; no obstante lo cual, el expediente pertinente permanecería “cajoneado”, inclusive negándosele a los requirentes respuesta sobre el estado en que se encuentra el trámite, y hasta silencio absoluto a pedidos de pronto despacho. No puedo negar el desconcierto que me ocasiona palpar esa indiferencia burocrática con tan merecida iniciativa, siendo que en la final de varios Campeonatos Argentino de Polo, -que precisamente se realizan en el predio que se pretende sea declarado Lugar Histórico Nacional-, fue posible ver al señor presidente de la Nación, televisado para el mundo entero, presenciando el evento, y, hasta, a pesar de no ser uno de los protagonistas, luciendo un casco de polo en su cabeza. Me sorprende, también, que el señor Adolfo Cambiaso, destacadísimo jugador de polo, ganador, en esas mismas canchas, de innumerables campeonatos argentinos de polo, y, por lo que muestran las imágenes televisivas, gran amigo del Presidente, no haya pronunciado públicamente su apoyo a tan loable iniciativa. Coincido también con la carta de lectores publicada por el Sr. Alberto Mc Cormick y hago votos para que de inmediato se eleve el decreto a nivel presidencial para que quede preservado tan importante patrimonio.

Marcelo Usandivaras

lacteosmu@gmail.com

Escape de gas

La falencia en la preparación de los operarios y la falta de control del prestador debe ser sancionada con rigurosidad. La tercerización para bajar costos y posiblemente eludir responsabilidades provoca que aquellos que son convocados para el trabajo sean carne de cañón a los cuales encomiendan tareas para las que no tienen la preparación necesaria y aceptan urgidos por la situación actual. Es imprescindible auditar antes de realizar tareas de esta envergadura a las compañías a cargo real del operativo.

Julio Lozano

lozano.j.c@hotmail.com