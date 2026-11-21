Recreaciones

El permiso otorgado por la “Justicia” al condenado funcionario kirchnerista Roberto Baratta para viajar al extranjero por motivos de “recreación”, además de una nueva ofensa a la población es otra “recreación” del infausto garantismo, triste herencia de índole grasmsciana del propio kirchnerismo. Una retroalimentación de ideologías probadamente negativas.

Roque A. Sanguinetti

rquesang@yahoo.com.ar

Olvido

A solo unos días de que el Papa visitara la Argentina, el gobierno protagonizó dos hechos que dan vergüenza. A través de su embajador en la ONU se abstuvo de votar a favor de la protección de mujeres y niños, y en el Senado los legisladores de La Libertad Avanza votaron en contra de tratar la ley de prevención de la ludopatía. Parece que ya se olvidaron del mensaje papal. Dos papelones más de este gobierno. Espero que los 7 millones de argentinos que convocó León XIV a sus distintos actos tengan memoria y recuerden esto a la hora de votar presidente en 2027.

Francisco Garro

panchogarro@gmail.com

Cinismo

La foto de tapa de LA NACION del jueves pasado refleja descarnadamente el cinismo y la hipocresía humana. Mientras Rusia bombardeaba a la población civil de Kiev, su líder era recibido con sonrisas por los presidentes de EE.UU. y China. Ni el recato de no mostrarse en público o hacerlo de manera menos provocativa está previsto en los protocolos de esta gente ni en su conciencia.

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

“Levántate y camina”

“Argentina, levántate y camina. Ama”, (de la homilía de León XIV en Luján). En 1800 los habitantes de nuestro actual territorio éramos apenas el 0,05% de la humanidad; en 1900, el 0,28%. Casi sextuplicamos nuestro peso en el mundo en un solo siglo, y no fue obra del azar sino de una decisión: abrir la puerta. Hacia el 2000 tocamos techo, con el 0,60%, y desde entonces retrocedemos. La fecundidad cayó a 1,2 hijos por mujer y la población envejece. No nos faltan desiertos: nos sobran llanuras fértiles vacías. La pampa húmeda y el Chaco, con agua, clima benigno y suelo llano, pierden pueblos, mientras una coparticipación que devuelve a Buenos Aires poco más de la mitad de lo que aporta priva a su interior de la infraestructura que le permitiría crecer. A un hombre que sufría de parálisis le dijo: “Levántate y camina”. A la Argentina le falta un segundo mandato: ama. Amar a un país es querer que otros quieran vivir en él; es recibir al que llega. Así lo entendieron los constituyentes que ofrecieron este suelo “a todos los hombres del mundo que quieran habitar” en él, y así lo pidió Alejandro Bunge hace más de 80 años, cuando reclamó más natalidad y más inmigración. Hoy los que vengan quizá lleguen de África o de Asia. Nuestros abuelos también fueron extranjeros. Un país que no ama no se puebla, y un país que no se puebla no se levanta.

Mariano Román Páez

marpaez2015@gmail.com

Bono de los jubilados

El bono previsional de $70.000 no se actualiza desde marzo de 2024. El congelamiento viola la garantía de movilidad de las jubilaciones y pensiones que consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y afecta a más de 3 millones de jubilados y a 1,5 millones de beneficiarios de prestaciones no contributivas. El gobierno le asignó a este bono carácter extraordinario, no remunerativo, no bonificable, no computable para al aguinaldo y también inmóvil. Si el bono se hubiera actualizado como los haberes, según el decreto 274/2024 (siguiendo la inflación), en diciembre ascendería a $185.460. La inflación acumulada durante su inamovilidad fue de 164,9 %. El actual haber mínimo más el bono actualizado debería ser de $629.618,46 en diciembre, pero será de $523.796,70. En un supuesto análogo al del bono, la Corte Suprema les reconoció naturaleza remunerativa y bonificable a los suplementos que el Poder Ejecutivo abonaba como “adicionales transitorios” al personal militar en actividad, con el inconfesable propósito de evitar su cómputo en los haberes de los retirados. El fallo destacó el carácter general y no transitorio de esos complementos y les reconoció naturaleza remunerativa y bonificable, en cumplimiento de las garantías constitucionales de movilidad, proporcionalidad e integralidad de los (CSJN: “Salas, Pedro Ángel y otros c/Estado Nacional”). El bono de $70.000 opera como un subsidio extraordinario asistencial, no contributivo, que el gobierno puede revocar, suspender, reducir o modificar discrecionalmente. Dado el tiempo que llevan percibiéndolo, forma parte del haber de los beneficiarios enumerados por el decreto N°177/2024; a esta altura no constituye una simple “ayuda económica previsional”, “suplemento extraordinario”, “excepcional” como lo califica el Poder Ejecutivo. La discriminación negativa contra los jubilados viola las garantías de los artículos 14 (igualdad ante la ley), 14 bis (movilidad jubilatoria), 43 (amparo contra violaciones de los derechos sociales), 75 inciso 23 (medidas de acción positiva a favor de los ancianos) de la Constitución Nacional.

Luis René Herrero

Ex juez de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social

Luisreneherrero48@gmail.com

Los Molinos

Felicitamos al Club Los Molinos por la extraordinaria temporada realizada en la Primera C de rugby, que lo llevó a disputar la final por el ascenso a Primera B el sábado pasado frente a SITAS, a pesar de haber estado solamente un año en la categoría. En 2025 ascendió de Segunda División a Primera C, y en 2026 estuvo a un partido de lograr el segundo ascenso consecutivo. No se dio, pero el camino recorrido es histórico. Los Molinos es un incipiente club que trabaja en silencio y forma personas antes que jugadores. Un club donde el esfuerzo de jugadores, entrenadores y familias que acompañan tiene su recompensa. A todos ellos y a los hinchas: gracias por enseñarnos que con humildad, respeto, perseverancia, constancia y amor por la camiseta se puede llegar lejos. Parafraseando lo que le decimos a nuestro hijo cuando parte a cada entrenamiento y a cada partido, a todos los planteles e hinchadas les diremos siempre “¡sigan divirtiéndose!”.

Maria Laura Lo Valvo, Ricardo Albanese

Realba2012@gmail.com

En la Red Facebook

Vendedores ambulantes se enfrentaron a los golpes en la estación Pueyrredón de la línea D del subte

“¿Y no hay policía o guardia de seguridad?” -Silvia Pessatti

“Solo en Argentina…” -Joss Tadesse

“¡Los vendedores ambulantes cansan!” -Marcela Orosco

“Todos los días lo mismo” -Néstor Alfredo Guevara