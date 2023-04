Cartas de lectores: La única manera, hacerse cargo, tuit de La Cámpora

escuchar

La única manera

No será con cabinas blindadas para los choferes como se conseguirá. Matarán pasajeros, alumnos, diareros, repartidores, motociclistas, lo que esté a la mano. Tampoco con un policía o gendarme detrás de cada ciudadano y “mayor presencia del Estado”, los delincuentes sabrán a quién matar. La única manera de conseguir seguridad será con sometimiento, respeto y eventual temor a la ley, igualdad ante la ley, apoyo y respeto a las instituciones, recursos bien administrados y cuidados por todos, desde el presidente hasta el último ciudadano. Lo público es de todos. Si no, seguiremos muriendo, velando a otros, llorando o emigrando del país.

C. Enrique Alsina

DNI 10.736.115

Hacerse cargo

Llama poderosamente la atención que la sociedad se sorprenda y queje de la inseguridad que padece. Le ha dado el gobierno cuatro veces, en los últimos 20 años, a un régimen que se ha vanagloriado de encumbrar como ministro de la Corte a un abolicionista del derecho penal como Raúl Zaffaroni y nombrar jueces, en todas las instancias y hasta en el Servicio Penitenciario Federal, a sus seguidores. Ello, sin mencionar la liberación de presos, los “vatayones” militantes y demás delicias. Nos guste o no, uno es dueño de sus actos, pero no de sus consecuencias, de las que hay que hacerse cargo, por más nefastas que sean.

Sergio Buitrago

DNI 20.225.898

Tuit de La Cámpora

Una agrupación política denominada La Cámpora publicó un tuit en el que en un montaje fotográfico aparecen el doctor Julio Saguier y distintos periodistas de LN+, con esta leyenda: “Discurso de odio. Mentira. Violencia. Humillación. Hostigamiento. Deshumanización. Brutalidad. Perversidad. Crueldad”. Todas esas palabras son para el kirchnerismo sinónimo de prensa libre. No conciben que la crítica, por dura que sea, es un componente esencial de la democracia. En lugar de intentar refutar los argumentos, pretenden atribuirlos a la perversidad moral de sus autores. El recurso es muy burdo, pero no es original: se ejerce en todas las autocracias que el kirchnerismo toma como modelos. La buena noticia es que asistimos a los estertores finales de un régimen oprobioso fundado en la mentira y la corrupción.

Jorge R. Enríquez

Exdiputado nacional

Pte. Asociación Civil Justa Causa

Para un sociólogo

Extraordinario el planteo de la lectora Cynthia Ascher Masri en su carta del 5 de abril . Todos protestan por la inseguridad, la corrupción, pero los destinatarios de las críticas y quejas siguen ganando elecciones y gobiernan desde hace más de veinte años. Lo mismo pasó con el asesinato del kiosquero el año pasado en la misma zona. ¿Algún sociólogo puede explicar por qué los siguen votando? ¿Venden su vida por un plan?

Elsa Irene Scopazzo

DNI 4.933.395

Plan demencial

Transito regularmente por la ruta 5 hacia el oeste, por motivos laborales. Además de observar el daño por la sequía en los cultivos de soja y maíz, me ha llamado mucho la atención la cantidad de camiones que circulan con tubos de acero, de amplia magnitud, para la construcción del gasoducto Vaca Muerta-Salliqueló. En buena hora el Estado invierte en una obra imprescindible. Dicen que los recursos de gas y petróleo de Vaca Muerta son tan ricos que equivalen a 20 cosechas de soja. ¿Por qué no se extraen? Si pertenecen al Estado argentino, o sea, a todos los que habitamos nuestro país. ¡Cuántos miles de millones de dólares se hubieran ahorrado y cuanto trabajo se hubiera generado! Es más fácil apropiarse todos los años de la renta del agro. Este año, con la paupérrima producción, el Estado se lleva todo. El sector agropecuario no da más, no podemos hacernos cargo de la falta de reservas del Banco Central y menos de los permanentes errores de gestión del Gobierno. Pregunto: en un año de buenas cosechas, ¿el gGobierno nos dejará tomar revancha? Ahora como en la 125, el Gobierno cambia las reglas de juego en los comienzos de la cosecha, mejora el tipo de cambio para la soja solamente. Produce un desbarajuste fenomenal en los contratos entre privados y en los compromisos comerciales.

¿Deberemos producir solo soja? ¿Tendremos que liquidar la ganadería vacuna y reemplazarla por caballos? Para esta administración, debe ser castigado todo lo que se consume en el mercado interno y favorecer lo que se exporta.

Hemos visto planes económicos inconsistentes e inviables, pero este es demencial.

Diego Fernández Llorente

diegofll@fibertel.com.ar

Ley de alquileres

Son notables la ignorancia y la impericia de los legisladores que crearon y aprobaron la ley de alquileres vigente. En los proyectos en danza se puede ver otra vez cómo meten las manos para obligar a las partes a acuerdos perjudiciales o que coartan la libertad de contratación, omitiendo aquellos puntos que motivarían una mayor oferta, por ejemplo, el desalojo, los plazos de contratación o dejar de lado el vehemente impulso a la registración. Para que las modificaciones por DNU o una nueva ley tengan éxito y beneficien al mercado de los alquileres, habría que basarse en muy pocas premisas: 1) el plazo del alquiler se fijaría en dos años, pudiendo alquilarse por voluntad de las partes por menor o mayor tiempo; 2) la falta de pago en término de dos meses consecutivos o tres alternados facultará al locador a desalojar al inquilino, con un mecanismo ágil e inmediato; 3) el ajuste se hará semestralmente, basado en un cálculo cierto que no perjudique a las partes y desechando todo ajuste que se base en “un acuerdo entre las partes”, dado que no existe una paridad de fuerzas en una negociación; 4) las inmobiliarias solo cobrarán la comisión al locador; 5) el depósito en garantía se devolverá el día del abandono de la unidad, al valor del último mes de alquiler; 6) los bancos o entidades que garanticen la operación no podrán cobrar más por todo concepto que el equivalente a un mes de alquiler. Así también se harán responsables ante el locador de todos los pagos no realizados y eventuales daños producidos, hasta el día que abandone el locatario la unidad; 7) no se incluiría ningún tipo de obligación registral ante ningún organismo; el resto del contrato se dedicaría a lo rutinario y habitual, es decir, definición de expensas ordinarias, responsabilidades de las partes, obligaciones, etc.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

En la Red Facebook

El papa Francisco denunció el “cáncer de la corrupción”

“Se acordó tarde...”- Susan Pérez

“¡En laArgentina ya es una metástasis!”- Juan Manuel Bogado

“Nunca es tarde para hacer un mea culpa, Francisco”- Momy Huarte

