Cartas de lectores: La violencia atrasa y nos hunde, la rebelión de “las cajas”, romper con la esclavitud

Carta de la semana

La violencia atrasa y nos hunde

La protesta es un legítimo derecho de los países libres, de las democracias plenas. Es disenso, reclamo, queja, disconformidad, desavenencia y sea individual o multitudinaria debe ser pacífica y no afectar derechos de otros ciudadanos. Arrojar piedras a las fuerzas de seguridad es criminal, intrusar edificios e incendiarlos, destrozar autos y quemarlos es vandalismo. Cortar calles, caminos y rutas es un delito. ¿Cómo puede disfrazarse de protesta la escalada de actos delictivos cometidos el 20 de junio en Jujuy?

La violencia atrasa, nos hunde, nos ahoga, nos separa, y deslegitima la protesta y, sin embargo, es el recurso preferido por diversos sectores políticos, sindicales y movimientos sociales. Grave error conceptual.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

La rebelión de “las cajas”

El abominable crimen del Chaco, más el intento de tapar la noticia con el ensayo de golpe institucional en Jujuy, habla a las claras de la debilidad y el terror que tienen grupos del Gobierno. Que manejan sin control y total desparpajo fortunas del erario público, producto de nuestros impuestos. Repartidas como botín de guerra. Todo vale: la corrupción, el crimen, la impunidad y la falsa información. Una metodología que lleva 20 años de hartazgo, salvo algún paréntesis. Es la hora del orden y el respeto a rajatabla de nuestras instituciones. Con independencia, como reza la Constitución. Y decir basta al cáncer de las mafias que nos han llevado a tan lamentable pobreza y enfrentamiento entre hermanos.

Enrique Gassiebayle

gassycre@hotmail.com

Romper con la esclavitud

Está circulando en las redes sociales el video de una misa celebrada en el Chaco, en la que su celebrante da un sermón en el que se refiere a nuestra sociedad como “muchedumbre esclava”. Una muchedumbre que no piensa, esclavizada por una mediocre clase gobernante y gremial que miente, se enriquece y se cree dueña del país, a expensas de esa multitud. Cuánta sabiduría en un sacerdote que no ha sido distinguido como arzobispo de ningún lado, tal vez porque no pertenece al grupo de los curas aduladores de los poderosos y/o de los históricos inmorales que se evocan en la Argentina para construir ese corrupto poder. Un verdadero soplo de aire puro y purificador de tanta maldad tan presente hoy en nuestra atribulada y esclavizada patria. Un sermón valiente que nos invita a plantarnos ante las atrocidades del presente con un “no” que nos dignifique y libere a la vez, marcando un punto de inflexión para arribar a un futuro diferente, construido sobre la base de la paz, el respeto a la ley, el fomento del trabajo digno y el imperio de la verdad, la justicia y la libertad.

Bernardo M. Clément

bc.arquitectura2@gmail.com

Otra vez sin clases

“Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Son las escuelas la base de la civilización”. Qué fuerte resuena hoy esta frase de Domingo Faustino Sarmiento, cuando hay mucha violencia desatada y una gran profusión y confusión respecto de los reclamos en varias provincias. Lo que aterra, amén de la violencia, que siempre ha de ser condenada, es que la forma de responder a los reclamos, sean ellos justos o no, sea echar mano a la interrupción de las clases como primer recurso. Este modus operandi de los gremios que nuclean a los docentes es ya archiconocido y tiene como rehenes a los niños, únicos grandes perjudicados por un sistema que los utiliza para dudosos fines. Luego se ven las secuelas en las universidades, en la forma de escribir, en la forma de interpretar un texto, de redactar un curriculum vitae para conseguir un trabajo o en la manera de comunicarse. Ello sin ponderar todo lo que representa para un ser humano recibir la educación que solo se puede impartir desde las aulas. Los docentes saben la importancia de su función, lo peligroso de dejar de cumplirla y las temibles consecuencias que trae consigo la ignorancia. No obstante, gran parte de ellos obedecen ciegamente el mandato de dirigentes políticos a los que poco les importa la educación de nuestros niños, ergo, nuestro futuro.

Ojalá llegue el día en que los intereses de estos chicos, que son los adultos de mañana, sean más importantes que las lealtades a un partido político o a un político/a en particular y que la manera de mostrar adhesión a tal o cual causa no sea cerrar la escuela, sino, por el contrario, abrirla más que nunca.

Ya no me importa poder ver ese cambio, pero sí me interesa no legar tanta precariedad educacional a las generaciones venideras.

Que así sea.

Rosana Guadalupe Vallejos

DNI 17.105.059

Para aprender

Vi por el canal LN+ la entrevista que el periodista y abogado Luis Novaresio le hizo al exsenador, exdiputado y exministro Esteban Bullrich. Nadie ignora el mal que lo aqueja y cómo está enfrentando esta dura lucha junto a su familia. En ningún momento de la charla entre una mente brillante que contestaba a través de una computadora y un profesional respetuoso existió la más mínima agresión hacia nadie. Las preguntas fueron directas y las respuestas, consistentes, veraces y contundentes. A las personas que destrozaron la Legislatura de Jujuy, a los asesinos de Cecilia, al grupo de docentes que someten a los chicos a otro paro sin sentido y a todos los que no pudieron verla les sugiero que busquen la entrevista en las redes y se detengan unos minutos a escucharla con atención. A lo mejor, aprendemos todos a ser mejores personas y empezamos a distinguir dónde está la verdadera esencia de las cosas.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

Del Titanic al Titán

Cuando uno de los cinco músicos de la orquesta del Titanic, tocando el motivador himno “Cerca de ti, oh Dios”, ya con la popa inclinándose, decidió aferrarse a las cuerdas de su violín en vez de optar por buscar una cuerda salvadora, ese músico jamás hubiera imaginado que ciento once años después, en el mismo lugar, habría otros cinco pasajeros, en este caso del Titán –desconocemos si llegaron a entonar alguna canción que les diera fuerzas– que iban a suponer que “la maldición del Titanic” era solo mala fama y correrían igual suerte. “Ni Dios puede hundirlo”, fue la herejía explícita de los creadores del transatlántico que nació con fallas estructurales, extendiendo la bravuconada al minisubmarino Titán. ¿Qué lleva a los poderosos en dinero a arriesgar su vida? Todo amante de los mares conoce los códigos que dicen que la morada final, en el caso de ser el lecho marino, merece ser respetada. No hace falta curiosear en las profundidades en un macabro turismo voyeur. Si bien el riesgo adrenalínico tiene su sesgo seductor, la tragedia del Titanic dejó como enseñanza que el iceberg con el cual colisionó tuvo el rostro de la soberbia.

La historia se repite. Quiera Dios que las almas del Titanic, a las que ahora se suman las del Titán, finalmente descansen en paz.

Rafael Jijena Sánchez

DNI 7.605.131

Inteligencia artificial

Estamos leyendo numerosos artículos acerca del creciente rol que tiene y tendrá la inteligencia artificial. Las visiones se desparraman por el amplio espectro que va desde lo distópico hasta lo utópico, y se presentan cuestionamientos acerca de si los humanos quedaremos reemplazados. Los humanos podemos ser sustituidos en muchas de nuestras funciones y haceres, pero somos irreemplazables en nuestra posibilidad de sentir emociones y, particularmente, en nuestra capacidad de crear a partir de las emociones que sentimos y que percibimos sienten quienes nos rodean. Allí, en el vínculo entre el cerebro y el corazón nace la percepción intuitiva, y esto es una posibilidad humana, y me animo a decir ligada a lo divino. Las computadoras no acceden a estos espacios.

Gloria Rossi

DNI 25.226.363

Descensos en el fútbol

Aprobada la resolución por la cual se elimina uno de los tres descensos, pinta de cuerpo entero cómo funcionan las estructuras de poder en nuestro país. Claudio “Chiqui” Tapia, dirigente de moda después del éxito obtenido en la pasada edición del Mundial de fútbol, no pierde el tiempo y ante la posibilidad de que su escudería perdiese la categoría coordinó una votación para que se elimine un descenso. Esto en mi opinión es un claro retrato de lo que es y ha sido la dirigencia argentina en los últimos años, no solo porque demuestra que el poder se construye para el beneficio propio y no para el impulso de proyectos a largo plazo, sino también por la mediocridad de la medida, atentando contra un torneo que ya de por sí está devaluado por su pésima calidad de juego y sus reglas incomprensibles.

Lamentablemente, vemos de nuevo cómo en la Argentina se pregona siempre bajar la vara de las exigencias y premiar siempre a los que peor hacen las cosas. Ojalá algún día nos demos cuenta de que el camino es el esfuerzo y que fallar no es definitivo, sino solo una oportunidad de volver a intentar.

Santiago Ramos Mejía

DNI 35.188.783

