Ladran, Sancho

“Ladran, Sancho, señal que cabalgamos” es una expresión que se utiliza para hacer frente a las críticas. Se infiere que si la gente opina es porque lo que se está haciendo es importante. Dicha expresión muchos la asocian equivocadamente con la novela del Quijote, de Miguel de Cervantes. Cabe recordar que en un acto público de la entonces presidenta Cristina Fernández, en el año 2010, esta llegó a expresar con odio: “Ladran, Sancho, señal que son perros” (sic), como “versión cristinesca” de ese dicho, según lo expresado por ella. Hoy parece que son muchos los que ladran y ponen palos en las ruedas, pero matemáticamente resultan ser una minoría, ya que el 56% que recientemente se expresó en las elecciones no se manifiestan por ahora. ¿No habrá llegado el momento de hacerlo cívicamente, por el cambio y la libertad deseados? Sería una forma de superar esa cómoda forma delegativa y no participativa del ciudadano argentino con la democracia argentina, que bien caracterizó el lúcido politólogo Mario O’Donnell. Y también una forma pragmática de contrarrestar a los que ladran, casualmente no en defensa de las instituciones, sino solo para mantener los exorbitantes privilegios de muchos, en detrimento del conjunto.

Arq. Fernando Aftalión

Carga impositiva

Creo que los analistas económicos están olvidando, al analizar los fuertes incrementos de precios, quién es el socio oculto que se beneficia más que los empresarios que ponen la cara por los aumentos. Por ejemplo, en el caso de los combustibles, el fisco se queda aproximadamente con el 40% del precio. Cuando comparan los precios respecto de los países vecinos, deberían hacerlo antes de impuestos, y así verían la realidad del negocio.

Mariano Pérez Silva

Nadie está obligado

El hecho de haber ganado las elecciones y ser gobierno no quiere decir que lo que este haga debe ser palabra santa. Hay que respetar la voluntad ajena o las ideas de la oposición. No es posible que el vocero presidencial y el mismo Presidente, respecto del mega-DNU, pretendan que sea aprobado en el Congreso por el solo hecho de que una mayoría decidió una nueva conducción en el país. Hay que respetar la libertad de poderes, y parece que estos señores tienen un sesgo autoritario, que creen ser los únicos dueños de la verdad. Ya había un presidente que nos apuntaba con el dedo, no queremos otro u otros personajes iguales. El vocero es vocero, debe informar y no ordenar qué hacer.

Rodolfo C. Castello

Cableado aéreo

La furiosa tormenta del 16 de diciembre, que azotó Bahía Blanca, buena parte de la provincia de Buenos Aires, la Capital y el conurbano, ha dejado un tendal de daños en infraestructura, árboles y postes caídos. Los funcionarios de larga trayectoria siguen evadiendo sus responsabilidades de planeamiento y gestión urbana, así como los nuevos miran azorados sin respuestas ni objetivos a futuro. Las imágenes de las ciudades son elocuentes tanto en las consecuencias de un arbolado avejentado, sin adecuada renovación, ni poda, como el maltrato de sus raíces, recortadas por veredas y accesos poco previsores. Mucho peor es el escenario planteado por los innumerables y anárquicos tendidos aéreos de cableados para comunicaciones, internet y señales de video, que han proliferado con sus numerosos postes, muchos en pésimo estado de conservación y ya sobrecargados. Crecientes marañas se agrupan unas sobre otras, permaneciendo redes ya caducas de empresas extintas y sumando nuevos emprendimientos, con sus transformadores, conexiones, crucetas, riendas, ganancias y reservas de fibras y coaxiles. Cuando podíamos suponer que la tecnología nos libraría de la desprolijidad y profusa ocupación aérea de Entel y las comunicaciones de telefonía fija de cooperativas, los avances tecnológicos de privados, muy mal gestionados por entes estatales, municipios y consejos deliberantes ineficientes, negligentes o interesados, introducen progresivamente nuevos riesgos en las calles y destruyen todo diseño ambiental.

¿Alguna vez alguien pensará las ciudades, con sus vías de comunicación y servicios, o solo crecerán anárquicamente?

Alberto Gianola

Migraciones

Con tantas quejas que uno oye por todas partes, con tantas cosas que andan mal, es bueno reconocer algo que funciona, y muy bien, que es el nuevo sistema de Migraciones para ciudadanos argentinos al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ya no hay que esperar en largas colas a ser llamado por el agente correspondiente. En su lugar, hay unas 10 a 12 filas paralelas en donde, cuando a uno le toca el turno, debe colocar el pasaporte sobre un estante, mostrar el rostro para un reconocimiento facial, poner el pulgar sobre un pequeño dispositivo para verificar la huella dactilar y, si todo está en orden, en menos de un minuto, sin hablar con nadie, uno va en busca de su equipaje.

Mis felicitaciones a quienes estuvieron a cargo de este trabajo.

Carlos A. Altgelt

El rugby actual

El juego repetitivo y ordenado es insípido, aunque mecánicamente correcto. Su desarrollo no muestra brillo ni atracción para el espectador ni enfervoriza a la tribuna, salvo cuando por error de alguno de los componentes el equipo pierde la posesión, entonces… no hay que preocuparse. El equipo que tiene actualmente la pelota y ahora está en ataque efectuará exactamente los mismos movimientos en espejo hasta que cometa un error. Podemos pasar minutos y minutos hasta que con gran desgaste intelectual el medio scrum patea la pelota, entregándosela nuevamente al adversario, que iniciará el mismo movimiento en sentido contrario.

Luego de terminado el partido y conversando con amigos diremos: “Fue un partido bárbaro, no sé si me divertí, pero ganamos, que es lo importante.

Roque Raúl Lagarde

En la Red Facebook

El boleto de subte subió $30 y llegó a $110

“Perfecto, los del interior pagamos mucho más. Que sea igual para todo el suelo argentino”- Sandra Nadaya

“Los subtes son utilizados por trabajadores y estudiantes, lo mismo que los colectivos. Tendrían que tener una buena subvención y control de su mantenimiento. El ajuste de amplio espectro no debe perjudicar al trabajador ni al estudiante”- Irene Carmen O. Gómez

“Ahora el pasaje se equipara al valor de un caramelo. Hay que sincerar la economía y no vivir de mentiras”- Leo Rodríguez

