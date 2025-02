Cartas de lectores: Lección, los mismos, asesor

Lección

Señor Presidente: tomando como ejemplo el asunto $LIBRA, en mi carácter de ciudadano argentino le solicito que no ofrezca flancos débiles empañando todo lo bueno que está haciendo para el país manejando irresponsablemente sus redes sociales, y que deje que estas sean previamente supervisadas por gente idónea en la materia. Que este episodio le sirva de lección. Por otra parte, en cuanto a quienes expresan ideas distintas de las suyas, es tiempo de que siga el antiguo pero siempre vigente adagio romano suaviter in modo fortite in re, que aplicado al caso puede libremente interpretarse como que su discurso no sea agresivo, aunque franco, y que a la vez usted sea inclaudicable en la aplicación de las medidas que considere conducentes al bien del país.

Rodolfo Blaquier

blaquierrodolfo@gmail.com

Los mismos

Diputados de la oposición piden interpelar a miembros del Gobierno y juicio político al Presidente, por un simple error de este en redes que aclaró debidamente por TV. Son los mismos que estaban mudos cuando Cristina Kirchner cometió graves delitos por los que recibió dos condenas, mientras hay otros que siguen bajo investigación y de los que no hablan. Los mismos a los que la ciudadanía consideraba una mera oficina anexa al gobierno porque con su mayoría ponían sello de legalidad a cuanta ocurrencia de su jefa les ponían por delante. Me pregunto, ¿por qué no se dedican a legislar sobre los temas que necesitan de leyes urgentes, en lugar de aprovechar sus cargos para usarlos de ariete político? ¿No pueden esperar las elecciones para reemplazar a un gobierno, o temen perderlas como jamás lo imaginaron y se agarran de lo que pueden para permanecer como la casta que son?

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Asesor

Santiago Caputo , ¡afuera!

Ricardo Maschwitz (h.)

DNI 11.477.698

Solo esperan

Presidente Milei, realce la investidura máxima. Para eso fue elegido. Creo, con todo respeto, que debe darse cuenta. Las bandas que añoran succionar nuevamente el Estado contemplan, dichosas, cualquier traspié. No crea que se han retirado. Ni es su función recomendar inversiones. Para ello hay especialistas. Usted es el presidente de la Nación. Respete esa investidura. Lo votamos por cuatro años, ¿sabe?

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Obsesión

La sospechosa y oscura participación de nuestro presidente en el episodio de la criptomoneda $LIBRA me hizo entender claramente la obsesión por que sea elegido integrante de la Corte Suprema el indefendible doctor Ariel Lijo. Todo cierra con moño.

Francisco L. Celeda

DNI 10.833.685

Anarcocapitalismo

¿Está preparada la Argentina para entender y aceptar al anarcocapitalismo? El mundo cripto está íntimamente relacionado con este pensamiento al pretender actuar por fuera del asfixiante control estatal y la censura. Es su esencia. Libertad para ahorrar y operar con las criptomonedas tiene en la confianza el hacedor de activos, por ejemplo, financieros. El control descentralizado lo realiza la propia blockchain en lugar del burócrata. El Presidente cree en esto y para él es lo mismo promover o “difundir” una inversión en litio, gas licuado, que hacerlo con una moneda virtual que, sobre la base de la confianza a un modelo, atrae capitales. Tras décadas de un Estado paternalista en la Argentina aún no se entiende bien lo que significa libertad, y la oposición populista y corrupta lo aprovecha para ensuciar la cancha.

Pablo Gay

pabloagay@hotmail.com

Descargos

En el comienzo de la catarata de novedades, opiniones, comentarios me adelanto a decir que ya habría juzgado al presidente del país si perteneciera al Frente para la Victoria y tendría la absoluta convicción de su muy mala conducta y su deshonestidad. Del presidente Milei espero su asistencia a una conferencia de prensa donde tengan acceso los periodistas acreditados, sin ninguna distinción y sin limitación de temas vinculados al escándalo que produjo su intervención en la criptomoneda $LIBRA. Para nada me conforman sus descargos, ya que sobre el mismo tema hace declaraciones donde deja –en mi concepto– perfectamente plasmada su soberbia y pretende demostrar la imposibilidad de que algunos políticos de la “casta” pidan explicaciones sobre su grave error y… “aumentan su convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Armando Roberto Vasini

vasiniarmando@gmail.com

Correo Argentino

No sé si el Correo Argentino actualmente es privado, mixto o estatal. Lo que no hay dudas es de que el servicio es pésimo. En todo el mundo el servicio de correos es fundamental y se le da la importancia que corresponde. Acá es un desastre. Para la obtención del pasaporte que se paga por trámite urgente y dispone la entrega a domicilio dentro de las 96 horas, la empresa hace lo posible para pasar en el horario en el cual, según las condiciones laborales establecidas por el gremio de encargados de edificios de departamentos, no está el encargado (de 12 a 16). Dejan un papel donde se indica la sucursal a retirar, con un garabato ininteligible, por lo tanto hay que iniciar una investigación para saber adónde puede haber ido a parar. Si se llama por teléfono, no atiende nadie. Por mail, lo mismo, nada. Una vez que se detecta el lugar, por más que vaya una persona autorizada con toda la documentación necesaria para retirar, buscan todas las trabas posibles para no entregarlo.

Si llega alguna encomienda del exterior ocurre exactamente lo mismo, mala voluntad y maltrato durante todo el trámite.

Juan R. E. Gear

DNI 4.954.712

