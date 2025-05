Cartas de lectores: Liberales vs. libertarios, feriado puente, ingreso al ISEN

Libertarios vs. liberales

Juntos ganan, separados pierden. Recuerden imperios caídos por abrir más de un frente. En estas batallas acuerden, sean estrategas sin egoísmos y cedan, bajándose el número uno en cada territorio; si no lo hacen pueden perder ambos frentes. Dentro de un tiempo, cuando demuestren que supieron hacerlo y gobernaron bien, competirán entre ustedes. El enemigo de la república ya fue derrotado.

Luis A. Durban

durban_consultor@hotmail.com

Feriado puente

Hace dos semanas tuvimos muy religiosamente un fin de semana largo, gracias a los feriados del jueves y viernes santos. La mayoría, muy devotamente, viajó a descansar. Este fin de semana gozaremos de otro fin de semana largo con el feriado puente establecido para el 2 de mayo, a continuación del 1º, Día del Trabajador. Es de destacar que el sobrecosto del empleador será importante, con la no producción de ese jornal caído, sobre todo para las actividades de servicios, como ser supermercados, prestación de servicios esenciales, etcétera, debido al salario doble obligatorio. Es inentendible, entonces, que las autoridades no tomen en cuenta esto, cuando simultáneamente tienen en la mira la búsqueda de la eficiencia y de la productividad para ser un país creíble, competitivo a nivel global, y así generar confianza en los inversores.

Al Gobierno: por favor, basta de feriados puente.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

Ingreso al ISEN

Quiero expresar mi preocupación ante la decisión de la no convocatoria del concurso de ingreso del ISEN (Instituto del Servicio Exterior de la Nación) correspondiente a 2025. Tengo 31 años, soy abogado especializado en derecho procesal y actualmente estudiante de la Maestría en Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho (UBA). Entiendo por servicio exterior aquella facultad que tiene el cuerpo diplomático y/o consular de velar por los intereses y las obligaciones impuestas por el gobierno, realizando puentes en cuestiones de política y comercio exterior. Y que aquellas personas que ocupen cargos en él deben estar sumamente capacitadas para representar a su país y velar por sus intereses. Dicho esto, me pregunto: ¿resulta conveniente cerrar el concurso de ingreso al ISEN para este año? Desde mi punto de vista, no. Estos concursos sirven para el crecimiento laboral, personal y profesional de aquellas personas que buscan el crecimiento de la Argentina. Por otra parte, soy una persona ajena a cualquier partido político y estos concursos públicos otorgan, mediante varias etapas de evaluación, la posibilidad de conseguir de manera transparente aquel sueño por el cual me estoy preparando y capacitándome cada año. Aunque la no convocatoria me afecta de manera personal, reafirmo mi compromiso de continuar capacitándome y trabajando para alcanzar el objetivo de representar dignamente a la Argentina en el exterior.

Como reflexión final, considero esencial fomentar y sembrar nuevos talentos que, en el futuro, contribuyan al fortalecimiento de nuestra Nación. Suspender el concurso afectaría seriamente el desarrollo de un cuerpo diplomático de excelencia.

Lucas E. García Cantó

DNI 38.047.211

La Justicia

El domingo pasado salió en la nacion un reportaje de Paz Rodríguez Niell a quienes juzgamos a las tres primeras Juntas Militares en el que cometí un exceso verbal al decir que no hay justicia. Me apresuro a rectificarlo. En el país hay muy buenos jueces –los menos–, buenos jueces, regulares y malos. Estos son los que fundan sus fallos en ideologías o por precio, que no son pocos. Entre los que se apoyaron en la ideología o en dinero están los que juzgaron a exmiembros de las Fuerzas Armadas después de la derogación de la ley de obediencia debida no respetando los principios constitucionales y procesales, que son aplicables a todos los habitantes de la Nación, quienes son iguales ante la ley.

Guillermo Ledesma

DNI 4.415.431

Escribanos y abogados

El 31 de marzo en la sección Política se publicó una noticia titulada “Escribanos internacionales impulsan la desjudicialización de los divorcios y las sucesiones”, en la que se incluyó la siguiente frase: “… antes de acudir a los tribunales, puedan tratar directamente con un escribano cuestiones como filiaciones, sucesiones, matrimonios, adopciones…”, atribuida al presidente de la Unión Internacional del Notariado, Lionel Galliez, invitado por el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, Diego Molina. La conducta de Molina al propiciar esa difusión como dirigente del notariado local es de una gran imprudencia por parte de quien no puede ampararse en el desconocimiento del derecho positivo. Pretender que cuestiones de orden público y estrictamente jurisdiccionales sean tratadas por escribanos resulta cuando menos de una enorme irresponsabilidad por parte del presidente del notariado argentino. Por ello, y en defensa del Estado de Derecho informo a los lectores que tales temas, por imperio de la ley, deben sustanciarse ante los tribunales competentes. Si, como concluye la nota, “los escribanos insisten con realizar esas reformas” y el CFNA persiste en la difusión de estas noticias y en el impulso de estas medidas, la abogacía y los abogados actuaremos en consecuencia, como lo hemos venido haciendo en protección del derecho humano del pleno y libre acceso a la justicia en la Argentina.

Santiago Quarneti

Expresidente del Colegio de Abogados de San Isidro

DNI 21.094.207

Riquelme

Todo lo que está pasando en Boca Juniors desde hace 4 años tiene un solo responsable: Juan Román Riquelme.

Él y su gente son los que hicieron y deshicieron incorporaciones, ventas de jugadores, cambiaron técnicos, destrataron a cuanto jugador quisieron, etcétera. Lamentablemente, los hinchas de Boca siguen bancando al Riquelme jugador –que siempre y en todos los clubes que jugó fue conflictivo–. Sabemos que los clubes siempre son más importantes que los dirigentes de turno y con el paso del tiempo se vuelven a acomodar. El problema es que el mandato tiene vigencia por varios años más y no se sabe dónde nos puede dejar. Si en lugar de Riquelme hubiese otro presidente los hinchas no estarían tan pacientes. Menos mal que por ahora no hay descensos…

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

En la Red Facebook

Incidente con argentinos en un bar de España

“Si fue así como dicen ellos y con el estado público que tomó, deberían hacer la denuncia pertinente”- Tamara Menéndez

“Los argentinos son muy conocidos en todo el mundo…

Siempre pasa lo mismo…”- Marcelo Avalo

“Los otros tenían más dólares”- Mercedes Zamudio

