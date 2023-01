Cartas de lectores: Libertad, deuda cubana impaga, “precios justos”

escuchar

Libertad

Dada las visitas de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro (en este caso, luego cancelada por éste), y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, mi pregunta es, si el socialismo o comunismo es tan bueno como predican, ¿por qué con la caída del muro de Berlín la gente no corrió hacia Alemania Oriental? Y podría añadir: ¿para qué construir un oprobioso muro, defendido con francotiradores, alambres de púa, fosos y torres de vigilancia?

La historia responde por sí sola.

Vicente A. Costa

DNI 14.232.097

Deuda cubana impaga

En 1974, en la tercera presidencia de Perón, el entonces ministro de Economía José Ber Gelbard –que promovía exportaciones financiadas a países comunistas– otorgó un importante crédito al régimen castrista para financiar la venta de 1000 tractores, maquinaria agrícola, 5515 camiones pesados Fiat y 6000 automóviles Fiat 125, y varios miles de Renault 12, Ford Falcon, Citroën Ami 8, Peugeot 404, y 9000 unidades Dodge 1500, fabricados en la Argentina. La exportación se realizó, pero la deuda nunca fue cancelada ni pagados los intereses. La visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es una excelente oportunidad para que el presidente Fernández exija el cumplimiento de la deuda y demuestre que antepone la defensa de los intereses argentinos por sobre las afinidades ideológicas.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

“Precios justos”

En un nuevo intento de intervención en la economía para disimular el resultado de sus políticas inflacionarias, el Gobierno ha bautizado de “precios justos” a una serie de valores arbitrarios impuestos en algunas góndolas de supermercados. Realiza además una intensa campaña televisiva para difundir esta novedad e imponer el concepto de “justicia” a una clara distorsión de valores. ¿Debemos entonces deducir que los demás precios son injustos? Subliminalmente ese es el mensaje implícito en esta nueva táctica comunicativa.

Luis Fernando Tornquist

luistornquist@gmail.com

Soja en Brasil

Leía en el suplemento Campo que la cosecha de soja de Brasil se la califica de inédita. ¡Cuánta diferencia respecto de la perspectiva de la nuestra! Sin tener ningún dato, me pregunto al respecto si Brasil está cumpliendo con los volúmenes a escurrir en las numerosas represas que tiene sobre el río Iguazú y sobre el Paraná (Itaipú), que alimentan nuestra parte del río Paraná. Sería bueno que las autoridades correspondientes confirmen que están controlándolos de manera que no se vea afectada nuestra economía y, por qué no, nuestra soberanía.

Mariano Pérez Silva

DNI 7.671.576

Nagorno Karabaj

El 12 de diciembre de 2022, un grupo de seudoecologistas azerbaiyanos, siguiendo órdenes directas de las autoridades de ese país, bloquearon el único corredor que conecta a Nagorno Karabaj con Armenia y el resto del mundo, el Corredor de Lachín. Como consecuencia del bloqueo, Artsaj está sitiada. Las acciones de Azerbaiyán constituyen una violación del artículo 6 de la Declaración Tripartita firmada el 9 de noviembre de 2022, entre Armenia, Rusia y Azerbaiyán, que establece que Azerbaiyán debe garantizar la libertad de circulación de las personas, medios de transporte y cargamentos. Lamentablemente, el bloqueo continúa hasta hoy. Diariamente, 400 toneladas de alimentos no pueden ingresar a Nagorno Karabaj. Hay familias que están separadas, al encontrarse en diferentes lados del bloqueo. La población de 120.000 armenios está atravesando una crisis humanitaria que en cualquier momento puede desembocar en una catástrofe. Mientras los EE.UU, Francia, Canadá, la Santa Sede, Alemania, otros 20 países, la Unión Europea, la ONU, la OSCE, el Consejo de Europa, la OTAN, los organismos de DD.HH., entre ellos Amnesty International, Freedom House, HRW, el CICR, Unicef, entre otros, llaman a una inmediata reapertura del Corredor de Lachín, en el mundo paralelo de Azerbaiyán el bloqueo no existe. Azerbaiyán se desdice y se enreda en su propia argumentación. Por un lado, insiste en que el corredor no está cerrado, después alega que el bloqueo del corredor tiene razones ecológicas. Luego, cuando se hizo público que la mina a la que hacían referencia los supuestos ecologistas había dejado de funcionar, los ecologistas empezaron a justificar sus acciones con el supuesto traslado de minas y otras armas. Y mientras justifica el bloqueo, Azerbaiyán insiste en que el corredor no está bloqueado porque, según su razonamiento, en caso de estarlo, en estos 40 días los pocos vehículos de la Cruz Roja no podrían haber trasladado desde Artsaj hasta Armenia a pacientes en estado de gravedad extrema, que, a propósito, fueron inspeccionados por los supuestos ecologistas. ¿Cómo puede un país que se autodefine como multicultural y tolerante promover el odio y ejercer de manera sistemática discriminación racial contra personas que declara considerar “ciudadanos propios” y constituir una amenaza existencial para esas personas, dejándolas en pleno invierno sin suministro de electricidad y gas, privándolas de medicamentos y asistencia médica, alimentos, derecho a la educación? No se puede meter a 120.000 personas bajo la alfombra. Los derechos humanos no son selectivos. 120.000 personas están al borde de la inanición, sometidas a una limpieza étnica sistemática. El bloqueo constituye un atentado contra su derecho a la vida, y ningún derecho de ninguna nación a poseer ninguna riqueza puede justificar eso. Al menos, no en un mundo donde primen la cordura, la verdad y los derechos humanos.

Hovhannés Virabyan

Embajador de Armenia en la Argentina

Tierra de nadie

Señores políticos, la zona de Retiro/terminal de ómnibus es tierra de nadie. A plena luz del día, a toda hora, vemos con estupor a niños y jóvenes drogarse y consumiendo alcohol a la vista de todos, como si nada. Por la noche, el acceso a la terminal es oscuro, más que inseguro y peligroso; amenazan y asaltan. Dejen las playas por un rato y acérquense a este rincón de la ciudad. Caminen, vean, sientan este horror, ¡y hagan algo! La gente somos todos.

Sara Michelini

DNI 16.168.712

En la Red Facebook

Alberto Fernández: “Gran parte de la inflación argentina es autoconstruida, es la inflación que está en la cabeza de la gente”

“Ah, es verdad, es una sensación, ¡no aumenta nada!”- Mary Campos

“¿Qué dice?”- Betiana Calvo

“Realmente nos toma de estúpidos...”- Nicolás Dozo

