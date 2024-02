escuchar

Los palos en la rueda

No da igual limarle la ley ómnibus a Milei en el Congreso ni judicializar el DNU. Lo que el Presidente está intentando es sacarle de encima a la sociedad argentina toneladas de regulaciones que asfixian e impiden que se puedan hacer negocios, que haya más actividad, empleo y mejores salarios. Cuanto antes se desregule, más rápido se saldrá de la recesión y mejorarán las condiciones de vida en general. Cuando se ponen palos en la rueda, como celebra ahora la oposición, lo que se está haciendo es evitar que se saquen las restricciones a la actividad económica y por ende se sigue asfixiando a las empresas, y nos perjudicamos todos. ¿Tan difícil es de comprender? Lo que se ha logrado es evitar que se le den al Presidente las herramientas que necesita para sacarle el pie de encima a la economía.

Esperemos que pronto se pueda reencauzar esta legislación que sí es de extrema necesidad y de suma urgencia.

Douglas Jarvis

douglas.jarvis@gmail.com

Una “gran caja”

La lectura del artículo “Fondos fiduciarios. La ‘gran caja’ que hizo colapsar la votación de la ley ómnibus” nos informa la realidad de que una buena cantidad de diputados (y de políticos, basta reparar en que los integrantes de la Legislatura bonaerense guardan silencio, sin vergüenza alguna, ante una defraudación colosal investigada en sede judicial) poco interés tienen en que se corrija y transparente de manera sustancial tal descarado manejo, conforme surge del artículo. De allí el naufragio de la ley que se estaba votando.

Me parece que este punto tendría que haber sido recalcado por otros columnistas cuando reflexionan sobre la pretendida ausencia o falta de acuerdos políticos (o vulgarmente, muñeca política) que implícitamente, le enrostrarían al Ejecutivo actual. La pregunta aquí es si se puede acordar que ese desmanejo siga igual: la respuesta es no. Los que se han opuesto, seguramente a través de un pretendido manejo florido del lenguaje, buscarán desdibujar la realidad de la “gran caja”.

Alfredo L. Repetto

DNI 8.607.717

Aumentos

Le pregunto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, si además de haber ajustado el impuesto inmobiliario

–quitando incluso beneficios, entre otros el que se otorgaba a quienes pagaban en término–, con aumentos de hasta del 300%, ¿qué otros ajustes ha realizado en el gasto público para evitar la crítica situación económica de la provincia? ¿O seguirá solamente aumentando o creando impuestos?

Julio César de la Barrera

DNI 8.376.704

Buscar los acuerdos

Con respecto al tratamiento de la ley ómnibus, quisiera señalar que soy un votante incluido en el 56% de los argentinos que quieren un cambio en el rumbo del país. No obstante, cabe preguntarse cuál fue el conocimiento e intención de los votantes incluidos en ese 56% para coincidir totalmente con el “qué, cómo y cuándo” propuestos por LLA para llevar adelante y concretar el cambio, siendo que el partido del actual gobierno solo obtuvo el 25,73% de los votos en la primera vuelta con sus propuestas. En toda gestión, y en particular en la política, existen objetivos e intereses que orientan el accionar de los actores involucrados, los que no necesariamente son coincidentes en las estrategias y metodologías, razón por la cual es necesario encontrar consensos y acuerdos básicos que posibiliten concretar los cambios esperados. Los tiempos no se agotan en unos días, y siempre existe la posibilidad de acordar modificaciones en aquellas cuestiones en las que no se está totalmente de acuerdo. Siempre hay puntos intermedios que pueden encontrarse en concordancia con los postulados y propuestas globales.

Seguramente los resultados obtenidos a partir de los acuerdos serán mucho más beneficiosos que la parálisis e inoperancia por rigidez en los desacuerdos.

Por tal razón me gustaría que el Gobierno convoque a descubrir las concordancias y atender las opiniones y propuestas de aquellos que no son parte de la alianza gobernante, pero pueden aportar criterios beneficiosos para el logro de resultados.

Alfredo R. Barnech

DNI 7.651.003

Contra el aborto

Ante la presentación de un proyecto para derogar la ley del aborto por un grupo de diputados de La Libertad Avanza, un sector político ha salido a rechazarlo usando dos argumentos: el debate ya fue saldado en 2020 y no es un tema urgente ante la situación que vive hoy el país. Es curioso, sin embargo, que este mismo sector nunca haya aceptado ni tolerado que el debate también fuera saldado en 2018... El problema es que el proyecto había sido rechazado. Y en 2020, luego de decenas de miles de personas muertas por Covid y ante la crisis económica y social que vivía el país fruto de la cuarentena eterna, tampoco era “urgente” insistir en esa discusión saldada, amontonando cientos de personas en las calles, ante los evidentes riesgos de contagio.

El primer derecho humano es el derecho a vivir, no a “dejar vivir”; y la ley del aborto le otorga a la madre el antiderecho a decidir si su hijo puede o no vivir. Por eso los argentinos pretendemos insistir en la derogación del aborto, porque el aborto siempre mata a un hijo y destruye a una mujer. Eso no es “salud”.

Martín José Vergara

DNI 34.023.157

Complicaciones

La falta de insumos complica enormemente la vida de los ciudadanos. Comencé el trámite para cambiar las chapas de mi auto porque muchas se vuelven ilegibles por su mala calidad, o las roban. Pagué, llené formularios, y a continuación me explicaron que no entregan chapas y a cambio me dieron dos papeles para pegar en el auto que habilitan a circular por 30 días, lapso en el cual tampoco estarán las chapas, que tienen tres meses o más de atrasos. Pero también hay que cambiar la cédula del automotor y las azules; o sea, volver a pagar. Eso sí, me advirtieron que hay inspectores a la caza de los que se hayan excedido de esos 30 días para recaudar. Luego, a renovar la licencia de conducir. Todo bien, apareció digitalmente en Mi Argentina, pero al ir a buscar el plástico resulta que no hay, y a cambio dan una constancia en papel. Vuelva en una semana a ver si hay suerte. Total, mi tiempo no importa, ni los gastos de combustible, etc.

Hugo Scolnik

DNI 7.717.016

En la Red Facebook

El encuentro del papa Francisco y Milei

“Dios quiera que este encuentro marque un antes y un después por la reconstrucción de nuestra Nación”- Víctor Alberto Carpio

“Me llena de alegría y esperanza”- Lidia Silvia Lamberti

“Ojalá haya servido para cambiar a ‘lo mejor’ y no para seguir haciendo lo mismo de siempre...”- Rosa Gómez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION