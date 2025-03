Cartas de lectores: Malos modales, hacer las cosas bien, detención de menores

Malos modales

Es muy lamentable ver cómo se ha generalizado el desprecio por los modales civilizados. Es cierto que en todos los tiempos han existido el destrato y la vulgaridad en las expresiones, pero parece que ahora su uso se ha extendido y, peor aún, casi naturalizado. Es común observar la utilización de términos y actitudes de grueso calibre por quienes deberían no fomentarlos.

Hoy quizás suene pacato decirlo, pero deberíamos rescatar las buenas formas, empezando por quienes ejercen el poder y, por lo tanto, de alguna manera avalan el desprecio por aquellas.

Es bueno y seguramente necesario dejar de lado lo considerado políticamente correcto en cuanto sea instrumento de embaucamiento, pero no es indispensable

apelar para ello a la violencia verbal. Se puede ser firme y duro sin agredir con un lenguaje generador de odios ni con el desprecio explícito por quienes opinan diferente. Hemos sufrido épocas de vulgaridad y saqueos inusitados a las que sería espantoso volver, no demos pasto a las fieras.

Guillermo H. M. Giambastiani

DNI 4.359.734

Hacer las cosas bien

Observando imágenes de las tremendas inundaciones ocurridas en Bahía Blanca noté que la planta de gas TGS instalada en esa localidad se encontraba totalmente bajo el agua, lo que por su importancia determinó el retaceo de gas a las empresas. Esto me ha hecho reflexionar respecto de la gran diferencia existente entre quienes al desarrollar obras importantes estudian todo lo que puede acontecer y los que hacen las cosas “más o menos”. Lo digo porque los ferrocarriles se hicieron hace bastante más de cien años y nunca se inundaron. Las cosas que se hacen bien salen bien.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Detención de menores

A raíz de la triste noticia del asesinato de la pequeña Kim hemos escuchado a políticos, periodistas, abogados y gente en general pidiendo que la Justicia actúe y decida enviar a la cárcel a aquellos que cometan este tipo de delitos. Creo que en general tienen una falta total del sentido de las prioridades. Porque es ilógico pedir detenerlos si no hay institutos de menores y cárceles donde alojarlos, generando el problema que tienen las comisarías, que ven excedidas sus capacidades. Lo lógico sería construir institutos de detención de menores alejados de los centros urbanos, con instalaciones seguras, en los que se los debería tratar por sus adicciones, que les hagan cursar los años de escuela que les falten, los hagan trabajar y todo aquello que permita reinsertarlos en la sociedad. Lo mismo pasa con las cárceles, al no existir presupuesto para su construcción y posterior manejo (seguridad, comidas, etc.). Solo hacen falta iniciativa, voluntad y, sobre todo, sentido de las prioridades.

Norberto O. Cerrotti

DNI 4.156.686

Extremos

Gran llamado de atención de Héctor Guyot en su nota “La política del desprecio y el apriete”. Quisiera resaltar un párrafo: “Milei... no argumenta contra esas ideas, sencillamente las desprecia, así como desprecia al ‘miserable’ que las plantea”.

Es el modo dialéctico del marxismo: “No argumentar contra una idea opuesta, sino argumentar contra el opositor que la sostiene”.

Los extremos siempre se tocan.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Desconfianza

La demora procesal por desidia y exceso burocrático, además de la carencia informativa del estado de la causa junto con el costo del abogado y el prolongado lapso invertido, llevan a un final de ineficiencia y pérdida de confianza en la Justicia.

Ángel Saturnino Taboada

latinter@gmail.com

Prioridades

En una familia que debe controlar sus gastos para que le alcancen sus ingresos, lo primero que se hace es desterrar las cosas superfluas o que no son de primera necesidad. En lugar de gastar en peluquería, va al supermercado o paga el colegio de los chicos y la salud. Parece que esta lógica no es la que guía al gobierno de la ciudad, que está implementando un proyecto para la transformación de 10 cuadras del microcentro. Esta zona no necesita ser “revitalizada” en este momento y no debería ser una prioridad, cuando hay cada día más gente durmiendo en la calle. Sí debería ser una preocupación hacer más albergues para estas personas y, además, obligarlas a dormir en alguno de esos lugares. Suena como más de sentido común.

María Silvia Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

Caos en Palermo

Calles cortadas y saturadas por tránsito desviado; rugido de motores y bocinazos. Transeúntes demorados en llegar a sus destinos. Ánimos alterados. Todo eso generó el recital de Shakira en el Campo Argentino de Polo, en Palermo. Si los promotores de cualquier evento no pueden organizarlo de tal manera que el desarrollo no altere el normal funcionamiento de la zona o barrio donde se realiza, no deberían ser autorizados, pues así como se producen alteran la paz, armonía y seguridad de los indefensos vecinos.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Escuchar a los mayores

No es casual que se hayan dado en paralelo dos fenómenos sociales durante las últimas décadas: la desvalorización de los adultos mayores y el ingreso incontenible de la agenda woke. Al dejar de lado aquel grupo etario nos quedamos sin una de las mejores barreras de contención que tiene nuestra sociedad. Por supuesto que muchas veces no estaremos de acuerdo con sus opiniones y tendremos más razón nosotros que ellos, pero siempre es sano escuchar el invaluable punto de vista que aportan. No desaprovechemos la gran ventaja que les da el camino recorrido en la vida. Ellos no compran ciegamente cualquier disparate de moda. Que el progresismo woke esté cediendo momentáneamente no es garantía de que no volverá, incluso recargado. Aprovechemos entonces el impasse para darles de nuevo la voz y el voto a nuestros padres y abuelos, sea en una mesa familiar, en el café de la esquina o en los medios de comunicación.

Martín Lehmann Argento

DNI 30.276.339

En la Red Facebook

Inundación en Bahía Blanca

“¡Cuánto dolor y tristeza! Fuerza, adelante Bahía Blanca”-Gloria Rodríguez

“Todo lamentable, ¡por obras que no se hacen!”- Noemí Salve

“Gracias, gracias a la ayuda que aportan todos los argentinos, más aún gracias al Ejército Argentino. Dios, devuelve a cada uno de sus habitantes lo necesario para vivir dignamente”- Gloria Moreyra

