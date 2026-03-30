Cartas de lectores: Malversación, laberinto, festejo

Malversación

Pareciera que en la Argentina, tan devastada por malos y corruptos gobiernos, es más importante el cuanto malversó un funcionario que el hecho de que lo haya hecho. Con los muy publicitados viajes de Adorni y familia (tres en total, hasta ahora) comparados con los más de 150 de Cristina Fernández de Kirchner a El Calafate y Río Gallegos pretendiendo que es más grave un hecho que el otro, se elude el tema central, malversar o usar los bienes del Estado en provecho propio está objetivamente mal. El monto de lo erogado es secundario, si se diera la posibilidad, ¿se malversaría más?

Es como comparar en un homicidio simple con uno múltiple, la gravedad de uno no exculpa la del otro, lo que está mal es asesinar.

Horacio Durán

DNI 10.795.424

Laberinto

Del magnífico y reciente artículo de José Claudio Escribano, titulado “Borges habla sobre el caso Adorni”, destaco el símbolo oculto del laberinto. Allí reside el quid de la cuestión, ya que el laberinto en el que el azar caótico de la vida ha ubicado al actual jefe de Gabinete, no tiene ni puerta ni fin por más terquedad que se aplique, conforme al soneto borgiano.

Nicolás V. Gallo

ngallo@fibertel.com.ar

Festejo

El jefe de Gabinete celebró en redes sociales el fallo de la justicia de Nueva York por el caso YPF . Culminó su mensaje con un “Dios bendiga a la República Argentina. Fin.”

Señor Adorni: “Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”

Hugo Perini

DNI 10 224 705

Discursos

Es evidente que el presidente Milei, cree que introducir groserías en sus discursos, lo distinguen y le agregan personalidad. En realidad es asi, pero lamentablemente, no precisamente en el sentido que el espera y que sería deseable para nuestra imagen internacional…

Carlos Alberto Blanco

carlosalbertoblanco294@gmail.com

Racismo

Ante el calvario que sufre en Brasil nuestra compatriota Agostina Páez, por el hecho de haber respondido con una morisqueta a un grupo de hombres que las habían molestado a ella y sus amigas, no cabe menos que preguntarse ¿quiénes son los verdaderos “racistas”? Solo cabe esperar que al fin se llegue a una solución justa.

Roque Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar .

Edificio marplatense

Días pasados leí en LA NACION la aprobación, por vía de excepción, para la construcción de un edificio de 35 pisos, casi sobre la costa de Mar del Plata. Quisiera saber quiénes son los firmantes de esa aprobación que se creen omnipotentes y con derecho a modificar la fisonomía de una de las ciudades líderes en turismo de verano. ¿Qué excepción justifica que la playa tenga una sombra más temprana por un edificio que no cumple con las medidas establecidas?

Debemos defender nuestra ciudad y sus playas.

Mónica Perriard

DNI 4.858.364

El aborto

El Gobierno anuncia que enviará próximamente el proyecto de un nuevo Código Penal, y anticipa que no modificaría la ley del aborto. Con ello borra lo que viene sosteniendo desde la campaña electoral, que está a favor de la vida y, más aún, que la moral es el principio que informa su gestión. No es necesario abundar en argumentos para afirmar que el aborto es un crimen execrable, desde que es la madre la que mata a su propio hijo y, en consecuencia, es criminal la ley que lo autoriza. Este impúdico desvío de la naturaleza humana, es el máximo exponente de la perversidad de nuestro tiempo, y su derogación debería estar dentro de las prioridades de un gobierno que se jacta de principista. Lamentablemente con este renuncio, demostraría que el coraje para defender los principios es solo de la boca para afuera.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Discapacidad

Soy la mamá de Octavio, un muchacho de 33 años con hipoplasia cerebelosa congénita; o sea, discapacitado. Octavio no recibe ninguno de los beneficios que le corresponden por su condición, a saber: pensión por discapacidad, cobertura de salud por obra social o medicina prepaga (ni como familiar a cargo), subsidio de luz y gas, exención de pago de la VTV en CABA, símbolo de acceso para vehículos. Gestioné el otorgamiento de todos los beneficios mencionados. Todos fueron denegados o ignorados. Queda el predio de Ramsay para rehabilitación y recreación. La piscina cerró y su reapertura está en serio riesgo. Ésta es la actual situación de Octavio y la de muchos discapacitados. ¿Alguna respuesta? ¿Algún responsable? No, rotundo. Así las cosas y sin solución de continuidad, desearía que nunca más presten juramento cuando asumen un cargo público porque no solo son inmorales ante la población, sino también pecadores ante Dios.

Claudia Silvana Queirolo

DNI16.246.356

Navidad

En la primavera de 2025, en esta misma sección se publicó la carta “Navidad”, que aludía a una agresión aviesa y directa al universo católico, un ataque certero a nuestra fiesta tradicional de la Navidad. Se la abismaba alevosamente en un submundo escatológico, actitud propia de una mente iconoclasta. Casi todos los medios radiales repetían en sus programas esta infame promoción de una obra de teatro. Es más; todavía se persiste en su difusión. Seguramente, ese intelecto no sería tan osado con nuestros hermanos mayores, y menos aún, con los descendientes de Mahoma. El oyente católico, en general, salvo honrosas excepciones como María Alcira Prack, una cariátide de nuestra fe, se comportó al decir de monseñor Aguer: “como un verdadero pagano bautizado”. Una especie de abulia espiritual propia del humanismo burgués. Insisto con el tema porque la publicidad de esta maldiciente y desafortunada “boutade” sigue aturdiendo a nuestros indefensos oídos cristianos. Me gustaría conocer la opinión de la Iglesia católica argentina, sobre todo la de monseñor Jorge García Cuerva, la máxima autoridad eclesiástica en la ciudad de Buenos Aires.

Miguel P. Mordeglia

mpmordeglia@hotmail.com

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“Mal día, frío, lluvia y no había necesidad de esforzarse. Estuvo aceptable... vamos a estar bien en el Mundial”

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