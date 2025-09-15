Cartas de lectores: Mandantes, sospechas, verdad y república

Mandantes

Las provincias son anteriores a la Nación. Ésta es producto de un pacto entre aquellas. El presidente es presidente de la Nación, por lo que su mandato está condicionado por sus mandantes. Le aconsejo al poder ejecutivo nacional que tome debida nota de esta realidad y se siente a conversar con sus mandantes (los gobernadores), los representantes de sus mandantes en el Parlamento (diputados y senadores) y gobierne en serio. Se van a cansar de ganar elecciones.

Se dice que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino también parecerlo. Supongo que también vale para la encumbrada hermana del presidente. Es obvio que las sospechas de corrupción que se ciernen sobre Karina Milei -sean fundamentadas o no- incidieron en la derrota inesperadamente abultada que sufrió LLA en las elecciones provinciales de Buenos Aires. Esta derrota puede conducir a un nuevo resultado desastroso en las elecciones nacionales de octubre si el gobierno no da alguna señal de cambio. El rumbo económico se ha ratificado. Quizás sea lo correcto, con algunos matices de contemplación de casos muy sensibles, como el reclamo de los incapacitados. Pero donde se debe cambiar la política urgentemente es en la comunicación y, dentro de ella, demostrar la inocencia en el asunto de los denunciados sobornos - si es que es inocente - de la tan cuestionada secretaria general de la presidencia o bien, en caso de no poder demostrarse, pedirle que dé un paso al costado.

Los ciudadanos de a pie solo le pedimos al Señor Presidente dos simples cosas: verdad y república. Verdad para disipar las sospechas que nublen la honestidad esperada de estas autoridades, por mas dolorosos que resulten los cambios necesarios y república para poder construir de una vez por todas un sistema republicano que respete la división de poderes y lo haga con altura ciudadana y respeto por el prójimo. Nada más.

¿Sería capaz, el señor presidente, de convocar a los más adinerados del país y sugerirles un empréstito patriótico, similar al pedido por el doctor Carlos Pellegrini en 1890, con mucho éxito, a banqueros y hombres de negocios de ese entonces? Posiblemente no lo consiga, pero haciendo el intento, pondría en evidencia el “patriotismo” de quienes se enriquecieron en nuestra sociedad, con el sacrificio de nuestros trabajadores y se llevaron las ganancias al exterior. No estoy seguro de lo que pueda recaudar, pero sería un buen gesto. Todo equipo se compone de inteligentes, habilidosos y luchadores que se deben complementar para lograr el triunfo. El equipo de nuestra sociedad no puede obtener la victoria sin el aporte de los inteligentes y los habilidosos, dependiendo sólo de los luchadores. Todos debemos empapar la camiseta con el sudor del sacrificio, para luego cobrar el premio correspondiente. ¡Vamos Argentina todavía!

El 26 de octubre hay elecciones. ¡No podemos quedarnos en casa y esperar que las cosas cambien para bien! La mayoría de los argentinos no queremos que vuelva el kirchnerismo que destruyó la economía, la educación, el sistema de salud. Nos dejó a un paso de la hiper; nos encerró, se robó vacunas; estuvo de fiesta mientras nosotros no podíamos despedir a nuestros seres queridos. Kicillof ganó en la provincia y a los dos días perjudicó a los que menos tienen: implementó un nuevo régimen de recaudación de Ingresos Brutos, que alcanza a billeteras virtuales. Pero la culpa es de Milei. ¡Los K siempre con esa doble vara! Con la certeza de que entre todos podremos lograr el cambio tan necesario, invitamos a los ciudadanos a votar y, a los que puedan, a fiscalizar; al gobierno a realizar los cambios necesarios. Celebramos los logros económicos pero no los modos. Por eso le pedimos que escuchen más a la gente, construyan puentes de diálogo y hagan más y mejor política. Y a la oposición no K, la invitamos a acompañar, a dejar egos, protagonismo y soberbia de lado para terminar con el flagelo del kirchnerismo/peronismo. Los argentinos necesitamos un poco de paz.

Hagamos Patria.

En un artículo del 11 de septiembre (“De su acento argentino a la tercera cita con el príncipe Harry: la duquesa de Sussex y la segunda temporada de Con amor, Meghan) nos enteramos de que a la Duquesa de Sussex le da vergüenza hablar español porque sabe que no tiene el acento adecuado, ya que habla con acento argentino (¿porteño?)

El punto de vista detrás de esta aseveración es que hay un español “bueno”, el de España, y otros no tan buenos, degradados, que se hablan en las antiguas colonias españolas. Es un punto de vista corriente pero cuestionable: las lenguas, sobre todo si se hablan en un área geográfica extendida, tienen distintas variedades que no son ni buenas ni malas, son distintas. En Salta, por ejemplo, se habla distinto de Corrientes.

Esta distinción entre la variedad de la metrópoli colonial y las de las antiguas colonias se aplica, claro, también al inglés. Me pregunto si a la duquesa también le da vergüenza hablar con su marido, que, a diferencia de ella, habla “buen” inglés.

