Cartas de lectores: Maniobra, Milei y Macri, pan y circo

Maniobra

La tan anunciada reforma política no busca simplificar, sino implementar los cambios que aseguren la forma de ganar votos para que sea reelecto Milei. Este gobierno se asemeja cada vez más a lo que prometió cambiar: la lucha contra la casta y la corrupción. Propone eliminar las PASO pero resucita las listas colectoras, que permitirían que diferentes listas de candidatos a diputados se adhieran a una única lista a presidente. ¿No era que la ley de Lemas y la política empleada en Formosa iba contra un gobierno republicano? Quienes apoyamos el avance logrado en la macroeconomía, estamos esperando medidas que mejoren los ingresos de los asalariados y de los jubilados que han hecho sus aportes, que aumente el empleo privado y que se privilegie la salud y la educación. Así logrará los votos y no yendo en busca de artilugios para seguir en el sillón presidencial. Confío en que el Pro y la UCR no apoyen esta astuta maniobra de quien actualmente conduce los destinos de la Argentina.

Beatriz García Tuñón

beatrizgtuon@yahoo.com.ar

Milei y Macri

Los otros días el presidente Milei criticó duramente al gobierno del Pro liderado por Mauricio Macri, lo raro de este comentario es que salvo él y su hermanísima todos los demás puestos claves del gobierno son ocupados por exPro, me pregunto que les pasó a todos estos partícipes del desastre del Pro los tocó la vara mágica de la inteligencia ahora que son sus funcionarios.

Sergio Ohanessian

aviar4345@gmail.com

Pan y circo

Si alguna duda quedaba a los que amamos el fútbol sobre que el manejo de la FIFA es absolutamente discrecional respecto de las selecciones y/o jugadores es la decisión de “perdonar” la sanción impuesta al jugador de Estados Unidos Folarin Bagolum, por la cual lo habilitó a seguir jugando. El obsceno negocio con una competencia deportiva única queda así en evidencia, donde se mezclan actores políticos impresentables y el presidente de la FIFA. A seguir consumiendo “pan y circo”, que de eso se trata. Aun cuando haya jugadores que más allá de esas miserias siguen demostrando la belleza de este deporte.

Esteban Quidiello

quidiello@gmail.com

Barreras

Mi hija, pequeñita, entró corriendo a la cocina y se golpeó la cabeza contra la pata de la mesa. Una abuela con tono de infantil reproche dijo: “Mala, la mesa”, mientras acariciaba la cabecita. O sea, la culpa era de la mesa. Había que sacarla. Si alguien choca contra una pared es porque el arquitecto tendría que haber puesto solo columnas. Si el cocinero se corta un dedo hay que prohibir el oficio de afilador. Lo mismo pasa con las barreras bajas. No es la imprudencia del que no las respeta, sino de las barreras que están de adorno. Siempre creí que las barreras indicaban “Peligro”, “Atención”, “Cuidado”, “No avanzar”. Lamento que otra vez alguien perdiera la vida por no entender para qué están.

Elsa Scopazzo

eslsaiscop@gmail.com

ARA San Juan

En breve se conocerá la sentencia del Tribunal Oral Federal de Rio Gallegos. Es posible que este Tribunal dicte severas condenas contra los marinos involucrados en la causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan. La cadena de responsabilidades involucra exclusivamente a personal militar. La política ha quedado al margen de cualquier cuestionamiento, como si no fueran los sucesivos gobiernos los responsables de obtener el equipamiento necesario para cumplir los roles de las Fuerzas Armadas y de asegurase de que se mantenga en buenas condiciones operativas. Todas las investigaciones llevadas a cabo por distintas comisiones y grupos de expertos han determinado que el submarino reunía las condiciones de alistamiento, adiestramiento y apresto necesarias para ejecutar con seguridad la misión impuesta. Sin embargo, los acusados no cuentan con la posibilidad de costear abogados de elite que puedan “embarrar” la causa a través de dudosas argucias legales y la única relación que mantienen con los Jueces es la que indican los Códigos Procesales correspondientes. Muchos funcionarios han transitado por los pasillos del Ministerio de Defensa desde que la Armada incorporó al submarino ARA San Juan en 1985. Ni el mínimo cuestionamiento los ha alcanzado.

Osvaldo Emilio Martinetti

o.e.martinetti@gmail.com

Aeropuertos

Bienvenida la nota de Héctor Guyot sobre lo que sucede en aeropuertos y aviones (“Rehenes de un sistema deshumanizado”). ¡Gracias!

Carmen Verlichak

krivodolpress@gmail.com

Etiquetado frontal

Pocas medidas son más serias y racionales que la ley de etiquetado frontal porque protege la salud de la población de conductas que probadamente la perjudican y que, además, son una carga para el sistema de salud que los octógonos negros. Es una manera efectiva y sin ambigüedades de recordarle a las personas sobre el peligro y dejar que elijan por sí mismos, algo auténticamente liberal. El marketing de esos productos es poderoso y está dirigido a los miembros más vulnerables, en especial los niños. Sucumbir a los lobbies demuestra una falta de compromiso por lo que realmente importa.

Eugenio Marchiori

eugemarchiori@gmail.com

En la Red Facebook

La Casa Rosada insiste con la reforma electoral, pero en el Senado no tiene los votos para eliminar las PASO

“Sí a las PASO”. - Amelia Armesto

#Hay que sacar las PASO, es un gasto innecesario”

Ruben Shifrin -

“¡Primarias sí!” -Claudio Ribero -

“Afuera las costosas y clientelistas PASO, boleta única y sin acoples ni nada, elecciones internas por partido, como debe ser, y nada de testimoniales. Alguna vez un poquito de transparencia” - Emiliano Falchone