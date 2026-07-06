Cartas de lectores: Barreras, procurador Sosa, digno

Barreras

Son sumamente curiosas las propuestas y alternativas que se analizan para evitar accidentes como el sufrido por la señora Ernestina Pais. Desde barreras dobles hasta túneles y viaductos. Con ese mismo criterio podrían encontrarse soluciones para evitar que alguien “distraído” viole semáforos en rojo o que pase las bocacalles a 80 km/h. Las opciones propuestas son para justificar una indiferencia y falta de respeto con el que convivimos hoy en nuestra sociedad y así esperamos que los demás arreglen los problemas que nosotros nos creamos por nuestra falta de educación.

Fernando Carlos Muller

fcmuller43@gmail.com

Procurador Sosa

La calidad de la democracia se verifica con la vigencia de las instituciones y esto se aplica en el reciente regreso de Eduardo Sosa como Procurador de Santa Cruz. Removido por el kirchnerismo en los 90 , Sosa con paciencia y perseverancia llevo el caso hasta la Corte Suprema que dictamino a su favor. Pasaron décadas y con perfil bajo , logro la restitución que finalmente ha llegado con el impulso y la decisión del actual Gobernador Vidal . La Republica necesita que las instituciones funcionen con hombres y mujeres que estén a la altura de las designaciones y al mismo tiempo , que la Justicia actue en forma rápida para castigar a los que habiendo sido designados desmerezcan su nombramiento .

Hernán Torres Carbonell

htc@unipec.com.ar

Digno

La Argentina tuvo una victoria digna, frente a un rival igualmente digno.

Raúl Valdez

rv2011@icloud.com

Lenguaje

Cabe destacar las manifestaciones del técnico Scaloni y de alguno de los integrantes de la selección argentina. Finalizado el partido jugado contra Cabo Verde, expresaron su parecer con respeto y reconocimiento al equipo contrario. Esa actitud, más que constructiva, debería servir como ejemplo para quienes tiene la responsabilidad y el mandato de conducir la República.

Juan Pablo Chevallier Boutell

jcheva1001@gmail.com

ESI

Celebro las declaraciones de la vicejefa de Gobierno sobre la necesidad de revisar la Educación Sexual Integral (ESI) y de debatir seriamente la preocupante baja de la natalidad. Hacía falta que una autoridad se animara a plantear un tema que durante años pareció intocable. A mi entender, la ESI, tal como se viene implementando en muchos ámbitos, ha incorporado una fuerte impronta de la denominada ideología de género, relegando en ocasiones la enseñanza de la realidad biológica, que debería ser la base de toda educación sexual. Es necesario volver a una formación que priorice el conocimiento del cuerpo humano, la responsabilidad, el respeto por la vida y el valor de la maternidad, la paternidad y la familia. También creo que durante demasiado tiempo el mensaje se ha centrado casi exclusivamente en los anticonceptivos y en evitar embarazos, dejando de lado una educación que ayude a los jóvenes a comprender el significado y la responsabilidad de la sexualidad. Es tiempo de abrir un debate amplio, respetuoso y sincero sobre qué educación queremos para las futuras generaciones. Educar no es imponer una mirada única, sino brindar conocimientos sólidos y formar personas responsables.

Magdalena Silveyra

maidisilveyra@hotmail.com

Maradona

Pasó el 4 de julio y casi nadie se acordó de Maradona. Persona cabal y de una austeridad y moral incomparables. Humilde, solidario y comprometido con los más necesitados, merecedor de innumerables distinciones rechazando siempre los beneficios económicos. Me refiero al Dr. Esteban Laureano Maradona, cuya memoria pasó desapercibida en el día de su natalicio, fecha que en que se conmemora el Día del Médico Rural. Mi humilde homenaje a tan abnegados profesionales.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Honorarios

Escribo estas líneas con una profunda sensación de desamparo e indignación ante el absurdo burocrático ala veces nos vemos sometidos. Recientemente fui intimado a pagar una supuesta deuda de patentes por un vehículo que vendí hace años. El origen del reclamo es un error administrativo: en el cambio de radicación, un mes de patente (debidamente abonado en la nueva jurisdicción) no fue registrado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires (GCBA). La “sentencia” es por una suma irrisoria de 1500 pesos. Lo insólito y abusivo del caso es que el Juzgado no supo indicarme un mecanismo para abonar ese monto durante el proceso, pero el estudio jurídico privado que representa al GCBA me exige hoy casi medio millón de pesos más IVA en concepto de “honorarios”, alegando la “naturaleza, mérito y eficacia” de una acción en la que jamás medió una comunicación previa. ¿Cómo se explica que los honorarios de un intermediario multipliquen por trescientas veces el valor de la supuesta deuda original? ¿Por qué el ciudadano queda atrapado en un laberinto donde es imposible pagar lo que se le reclama, forzándolo a alimentar un negocio millonario de costas legales?Espero que alguna autoridad pueda arrojar luz sobre estos mecanismos. Es hora de poner un límite a estos claros abusosde autoridad.

Alejandro Malbran

amalbran31@hotmail.com

Horacio Marín

Días atrás viajé a Neuquén por motivos laborales en un vuelo de línea y al embarcar noté la presencia del presidente de YPF, Horacio Marín, quien hizo la cola como todo el mundo. Cuando aterrizamos, esperaba ver un vehículo al pie de la escalerilla esperándolo para llevarlo, pero el Sr. Marín descendió como todos, hizo la fila para pasar su mochila por el detector como todos y salió de la terminal como todos. En tiempos en los que tantos funcionarios y políticos en mayor o menor medida abusan de sus cargos, me parece justo destacar esto. Estoy pensando en comprar acciones de YPF, ya que quien la dirige me resulta confiable.

Fabio Piatigorsky

Fabio.piatigorsky@sion.com

En la Red Facebook

Argentina 3, Cabo Verde 2

“¡Gracias muchachos por el esfuerzo!”- Teresa Tenaglia

“No se puede sufrir con un equipo así, ¡o mejoran o nos vamos!”- Cacho Ferrara

“Qué manera de sudar la camiseta... ¡vamos Argentina más que nunca!”- Cecilia Arana