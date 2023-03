Cartas de lectores: Manipulación, descartables, joyas de la abuela

escuchar

Manipulación

El concepto “derechos humanos”, que implica “memoria, verdad y justicia”, lo emplean líderes políticos en todo el mundo para arrimar agua a su molino. Por ejemplo, se defienden los derechos del criminal común y terrorista, pero se habla menos de los derechos de las víctimas. Sabemos, por lo menos en la Argentina, que el Estado no protege a sus habitantes honestos como debería y vivimos un “sálvese quien pueda”. Vine especialmente a Buenos Aires desde Tucumán para participar en el Foro Mundial de Derechos Humanos, y en la Facultad de Arquitectura de la Ciudad Universitaria encontré aulas vacías y algunas con hasta cinco personas. No pude encontrar a los disertantes anunciados porque unos minutos antes les cambiaron a todos el número de aula y se produjo un desconcierto total. Lo único que todos supimos sin un mínimo cambio de lugar ni horario fue la apertura del evento por el presidente Fernández, Adolfo Pérez Esquivel y Fernanda Gil Lozano, directora del Centro de Promoción de DD.HH. de la Unesco. Indignante fue ver a Clara Lis Pereyra (vendida al nacer), quien fue especialmente seleccionada para disertar sobre el conflicto de identidad, hablar ante un auditorio totalmente vacío. Caminé por la facultad casi desierta y solo pude escuchar a cinco sacerdotes luteranos tratando de convencerme de que en las Sagradas Escrituras se contemplaban los derechos de la mujer. Insólito. Me dirigí entonces a presenciar en la ex-ESMA el festival anunciado y vi un despampanante show de un grupo musical famoso con un público de 50 personas. ¿Quién paga todo esto?

La conclusión que salta a la vista es que el “Foro Mundial” se programó solo para el discurso de la vicepresidenta y dos o tres disertantes más a continuación. La manipulación del concepto “derechos humanos” es en todo el mundo y a todo nivel, y mucha gente adquiere poder político y se beneficia económicamente con la portación y divulgación de este concepto.

Mario Bromber

DNI 8.093.434

Descartables

Otra vez arroz, y por decreto, les meten mano a los jubilados. No les alcanzó con jubilar a ochocientos mil que no tenían aportes, para lograr que los voten; ahora, como los jubilados no tienen una representación fuerte, les quitan los papelitos que les habían dado en dólares para vendérselos a los bancos y les dan papelitos en pesos. No les alcanza que nosotros los jubilados no podamos comprar los remedios que nos recetan, cuyos precios han subido mucho más que la inflación, ni que decir de nuestros ingresos. Es una forma de despejar del medio a los descartables. ¿Dónde están nuestros fiscales?, ¿debajo de la cama?

Juan Manuel Peire

peirejuanmanuel@gmail.com

Joyas de la abuela

El saqueo a los fondos de la Anses mediante un decreto del actual gobierno no es, como muchos dicen, que están vendiendo las joyas de la abuela. Lo que el Gobierno está haciendo es directamente asesinar a la abuela para heredarla.

Gustavo A. Ramallo

gustavoramallo@gmail.com

AySA sin agua

Recientemente se realizó en Palermo la carrera de los 10K de Unicef. A la llegada se podían visitar innumerables puestos promocionales de empresas. Al ver el puesto de AySA, me acerqué con el único fin de pedir agua. El puesto ofrecía un muy completo desayuno. Yo solo solicité agua. Ante mi sorpresa, se me respondió que era solo para empleados. Tanto el desayuno como… ¡un simple vasito con agua!

Sobran las palabras. ¿Hace falta dar la espalda de este modo y despilfarrar el dinero que pagamos a AySA?

Tulio Verona

tulioverona@gmail.com

Agravio a Roca

Una vez más las hordas populistas que no merecen ser argentinas o pretender serlo vandalizaron en Bariloche el monumento al general Julio Argentino Roca, quien posibilitó que nuestro país ejerciera jurisdicción territorial en un sector de la Antártida, con legítima aspiración a ejercer soberanía. De no haber sido así, nuestra frontera en el sur sería el río Colorado.

Creo que estas actitudes son producto de una supina ignorancia de las acciones llevadas a cabo por nuestros próceres y de aquellos hombres que permitieron que fuéramos una gran nación. Mientras el mesianismo, la codicia y el narcisismo grave primen por sobre los principios, los valores y el amor a la patria, será una dura tarea “refundar” un país que vuelva a ser potencia y merezca el respeto y la admiración de los países serios del orbe.

Guillermo Serpa Guiñazú

DNI 7.642.828

.

Fondo de las Artes

En el artículo “Arturo Frondizi, una historia de conspiraciones y falsos relatos” de la sección Ideas del sábado pasado, Román Frondizi atribuye la creación del Fondo Nacional de las Artes a su tío, el doctor Arturo Frondizi. No es así. El Fondo Nacional de las Artes fue creado por el gobierno de la Revolución Libertadora mediante decreto ley

1224 del 2 de febrero de 1958.

Eugenio Aramburu

DNI 4.273.478

El mundo de las redes

Gracias a LA NACION por el artículo de fondo de Julio María Sanguinetti. En pocas palabras nos explica cómo funciona el mundo de las redes en internet, algo que muchos balbuceamos sin definir correctamente. Los antiguos navegantes de los siglos XV y XVI llegaban hasta un punto, hacían un rudimentario mapa y respecto de lo que estaba más allá escribían en este “Terra Incognita”. Y así funciona el saber humano según el autor. Internet nos pone al borde del conocimiento, de la tierra desconocida, que por siempre será tal. Pero nos da herramientas para saber más y mejor sobre lo que no sabemos.

Un conocido periodista sugiere que a los uruguayos les podríamos pedir prestados algunos políticos. Me adhiero a la propuesta.

Guillermo Bellotti

bellotti_guillermo@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Mauricio Macri no será candidato a presidente en 2023

“Hay que respetar su decisión, ya tuvo su tiempo y hay que ceder a otros, eso es alternancia”- Cecilia Ocampo

“Es lo mejor que pudo hacer, darle paso a otro”- Marta Torres

“Debe ser nuestro canciller, nuestro representante ante el mundo. Aplaudo su decisión”- Perla Cóppulo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION