Cartas de lectores: Manos atadas, buena idea deformada, educación cívica

Manos atadas

El presidente de Brasil dijo que el futuro de Venezuela, como el de cualquier otro país, “debe estar en manos de su pueblo”. Sería bueno que alguien le avisara que al pueblo venezolano lo tienen hace rato con las manos atadas ...

Francisco E. Cavallero

Buena idea deformada

Además de promocionar la cumbre woke de Davos con su presencia, Milei está deformando -demonizando- las buenas ideas. La eliminación de subsidios es una sana medida con la cual los ciudadanos deberían beneficiarse si se les reintegran los impuestos, con los que se financian los subsidios (más la burocracia que los gestiona). Esta devolución no se realiza, lo que implica un fuerte aumento -relativo- de la carga fiscal, dado que al ciudadano le suben las tarifas, disminuyendo su capacidad financiera, mientras quedan constantes los impuestos.

Alejandro A. Tagliavini

Educción cívica

El comportamiento del turismo local, frecuentemente marcado por la prepotencia frente a las normas, el abuso del espacio común y el irrespeto por el medio ambiente; es síntoma visible del fracaso de nuestra educación cívica y cultura política. Si el turista local destruye el ecosistema, ignora reglas básicas de convivencia o se apropia de lo público como si fuera propio; actúa desde una lógica socialmente aprendida: la de “la transgresión” como virtud, la del “hace lo que no pasa nada” y la siempre presente “viveza criolla” elevada a norma. El problema visible se vuelve violento con la prepotencia de los que reclaman servicios pero no aceptan reglas; exigen protección ambiental pero no modifican conductas, naturalizan la transgresión y se creen “dueños transitorios del lugar” porque “pagan por estar”. Esta nefasta carencia de educación cívica provoca un daño irreversible en toda la sociedad. Si quien transgrede paga pronto y muy caro su falta, se vuelve “obediente” en el acto.

Nuestro desarrollo turístico necesita de una autoridad fuerte, límites claros, controles y sanciones inapelables.

Fernando J. Bustillo

AFA y ARCA

Sobre el escándalo de la AFA del que se viene informando últimamente, ARCA ha formulado su denuncia imputando apropiación indebida de tributos y de recursos de la Seguridad Social. No se trata de una imputación menor y puede no ser la única, porque también se investiga la evolución patrimonial de los dirigentes de la AFA, a partir de los muchos bienes y de altísimo valor que se fueron reportando. En ese escenario y estando no tan lejos de iniciarse el campeonato mundial, parece prudente y conveniente para nosotros los argentinos y hasta para la propia selección no estar representados ni relacionados con los imputados del caso. Deberían ser suspendidos preventivamente de sus cargos, tal como por ejemplo prevé la Ley de Contrato de trabajo para cualquier trabajador cuando media una denuncia criminal.

Guillermo Lasala

En silencio

No podemos quedarnos en silencio frente a la comprobación de una actitud tan reiterada como repulsiva de la izquierda internacional y vernácula. Ante la terrible represión en el Irán medieval, ninguna voz de esta isla ideológica dejó oír la menor crítica. Está claro que no le importan los miles de muertos, la opresión a las mujeres, el fracaso de la economía primitiva impuesta por los ayatollahs que sumergió al pueblo iraní en la más deplorable miseria. A eso se suma la pasividad absoluta frente a la guerra de conquista que libra Putin frente a Ucrania. Y el apoyo a la triste dictadura chavista en Venezuela. Nada de eso cuenta. Quizá en sus ensoñaciones aguarden la reencarnación de Stalin en algún profeta de este tiempo que los guíe para construir ese universo tan gris como represor que siempre sueñan. Frente a tanta impostura es imprescindible mostrar las cosas tal como son. Y en esto, el rol del periodismo serio - como el que practica LA NACION - es absolutamente esencial.

Silvio Saks

Homo Argentum

Tras ver la película Homo Argentum en una plataforma sentí la necesidad de expresar mi opinión sobre este film. Sin ánimo absoluto de criticar a sus actores principales ni a los productores creo que es fundamental contar y explicar el verdadero ADN de los argentinos. La población de nuestro querido país es de casi 47 millones de habitantes, de los cuales 14 millones viven en el área de CABA y Gran Buenos Aires. En la película se presentan 16 personajes, pero la Argentina es mucho más rica y muy distinta que ellos, en su mayoría absolutamente desagradables. Obviamente lo que expreso es una generalización, dado que hay cientos de miles de personas que no se parecen a esos compadritos que vemos en la obra. Una comparación burda sería, por ejemplo, tratar de Homo Americanus a los estadounidenses basándose en los habitantes de Nueva York. Nuestra patria está llena de personajes que gracias a Dios difieren notablemente lo los personajes interpretados por el brillante Francella.

Rafael Martinez De Sanzo

Motos en las veredas

En la ciudad de Buenos Aires muchas personas han accedido a movilizarse utilizando bicicletas y motos, lo que ha sido un beneficio para quienes deben trasladarse y ha tenido un impacto favorable en el medio ambiente. Lamentablemente no se han delimitado espacios para su estacionamiento, de modo usan las veredas para circular y estacionar, s ocasionando múltiples inconvenientes. Una solución simple y no costosa sería establecer lugares reservados en las calles. Esperemos que las autoridades procedan con diligencia a encontrar esta u otra solución para mantener las aceras solo para uso peatonal.

Rosendo Gayol

