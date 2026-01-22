Cartas de lectores: Mansión de la AFA, elegir a los jueces, la mía está

Mansión de la AFA

¿Qué debemos entender los ciudadanos comunes cuándo leemos que la causa por la mansión de la AFA pasa al juez que querían los sospechosos? (supongo que creen que con ese juez zafarán). Un país en el que la Justicia no es ni objetiva ni limpia está condenado a seguir viviendo en la impunidad y la corrupción. Sigo llorando por ti, Argentina.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Elegir a los jueces

¿Por qué en las elecciones se vota solamente representantes del poder Ejecutivo y Legislativo? ¿y el tercer poder, el Judicial? Queda conformado por los mismos de siempre hasta la eternidad. Existen países donde hay jueces que se eligen por el voto popular. Si son tres los poderes que conforman un gobierno constitucional también tendríamos que votar por el Judicial, y poder renovar el staff, como se hace con los otros poderes.

Mariana Nicola

DNI 14.886.023

La mía está

Resulta desesperante leer que las provincias se acostumbraron a gastar los recursos propios y los ajenos. Vemos diariamente que el gobierno nacional choca con la mentalidad enquistada populista de los políticos cuya premisa para colaborar es simplemente si “la mía está”. Y a los municipios como no les alcanza empezaron a crear tasas que lejos están de tener su correspondiente contraprestación.

Francisco Maschwitz

DNI 18.401.373

Intransferible

Debemos entender el premio Nobel de la Paz como un símbolo moral y como tal intransferible. María Corina Machado tomó la desgraciada decisión de obsequiárselo a Donald Trump sin duda a cambio de obtener su reconocimiento y convirtió esa noble distinción en una moneda de cambio vulgar. Desnudó además su poca convicción para lograr por sí misma una Venezuela en democracia y bajo el estado de derecho, acompañada de buenos dirigentes y el pueblo que ya en las urnas lo había dejado en claro. La lealtad a un país implica valores de compromiso y honor aun en los momentos más difíciles y eso de ningún modo se pueden obtener con regalos. Resulta difícil conocer el verdadero sentir del pueblo venezolano porque los medios de comunicación siguen en manos del régimen que los ha maltratado por décadas. ¿Estarán de acuerdo en ceder sus riquezas para que las administre el señor Trump? Yo no creo que el espíritu de los pueblos que luchan por su libertad y los valores democráticos acepten sin más que los mismos dirigentes que conculcaron sus derechos sigan en el poder Los argentinos que sufrimos tantos desencuentros bien sabemos que solo se puede salir adelante bajo el imperio de las leyes. Bien harían en recordar los venezolanos y la señora Machado como hicimos nosotros la afirmacion de Rousseau “Solo tiene patria quien vive en una nación libre”

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Desecho de medicamentos

Poca difusión se hace respecto a la peligrosidad de los medicamentos que tiramos a la basura porque ya no usamos o porque están vencidos. Éstos contaminan las napas, los ríos, etc. con la posibilidad de que, en este último caso, sean consumidos por los peces que luego comemos. Especialmente peligrosos son los antibióticos que producen resistencia y complican los tratamientos que todos, en algún momento, necesitamos. Además eliminan microorganismos claves para nuestro hábitat. Se me ha ocurrido un paliativo a esto, que ya estoy implementando en mi edificio. He puesto en el palier un cajón especial para que los consorcistas depositen allí los medicamentos y he asumido la responsabilidad de llevarlos para su deposición a una farmacia de una cadena (que zuiás no sea de las más conocidas) que se ocupa de esto. Muy pocas farmacias lo hacen. Este mecanismo puede implementarse muy fácilmente y espero que la idea se “viralice” de manera de poder contribuir a resolver el problema.

Susana Braun

susanasantillan@lascala.org.ar

Vallas en la vereda

¿Hasta cuándo debemos esperar para recuperar la vereda de la embajada de la Federación Rusa? los peatones, madres con bebes, adultos mayores y personas con discapacidad deben cruzar la calle Rodriguez Peña dos veces o caminar sobre las peligrosas vallas. La comunidad ucraniana en la Argentina se ha manifestado siempre en forma pacífica. La embajada no necesita de las desmesuradas medidas de seguridad dispuestas hace casi cinco años; los vecinos sí necesitamos la vereda. Le pido a las autoridades del Ministerio de Seguridad o quien corresponda evaluar la remoción de las vallas, pero si deciden no hacerlo al menos tengan la gentileza de darlas vuelta y arrimadas a la pared, de manera que quede un franja de vereda libre para los cientos de peatones que pasan por allí cotidianamente y que sean los funcionarios de la sede diplomática que ingresan diariamente al edificio quienes caminen sobre la estructura.

Juan Kussrow

juankussrow83@gmail.com

Contenedor y escombros

Como ciudadano de CABA deseo manifestar el incumplimiento del GCBA respecto de la limpieza del espacio público y el perjuicio que este descuido inflige al contribuyente. Vivo en el barrio de Villa Urquiza, calle Aizpurúa al 3400. Hace tres semanas tengo un contenedor de basura obstruyendo la entrada de mi cochera y, por si esto fuera poco, al lado del contenedor se ha depositado un enorme cúmulo de escombros que nadie retira.Realicé numerosos reclamos por medio de la plataforma “Gestión Colaborativa”, sin resultado ninguno. La solicitud de reubicación del contenedor, perfectamente justificada y demostrada por medio de fotografías, me ha sido denegada dos veces. Las solicitudes para retirar los escombros han sido verificadas, pero los escombros siguen allí.Ruego al GCBA tenga la gentileza de cumplir con un servicio público por el cual pago puntualmente los impuestos correspondientes.

Gustavo Krause

DNI 4.147.032