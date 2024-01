escuchar

Mapuches

¿Cuándo las autoridades argentinas se van a poner los pantalones largos y poner presos a todos los mapuches (pueblo no originario de nuestro territorio) y a la RAM (grupo terrorista vinculado a ellos), vinculados con la usurpación de tierras y el incendio de estas que se viene produciendo en nuestro país en forma sistemática desde hace 30 años? ¿Por qué permitimos esto? Si hay un protocolo antipiquetes, ¿por qué las autoridades no actúan con la misma coherencia contra estos grupos agresivos que no reconocen a la Argentina como su país?

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

No se olviden

Señores diputados y senadores: debería ser prioridad absoluta defender y hacer justicia con las personas mayores, quienes deben ser reconocidas por el trabajo de toda su vida. Los viejos –así se los suele discriminar– no son tales, son fuente de sabiduría, nada ni nadie debería dejar de lado las valiosas experiencias que ellos imparten. Piensen en sus abuelos, sus padres, y reconozcan la meritocracia impartida que hizo posible que muchos de ustedes progresaran y vivan bien. Su presente también refleja el valor de un jubilado que trabajó toda la vida. Con la mano en el corazón les pido a todos, más allá de su color político (somos todos argentinos), que hagan lo que corresponde, moral y humanamente, para que hoy sea resuelta una prioridad imperiosa y cada jubilado reciba la remuneración lógica para vivir como se merece. “La vida es un camino largo en que eres maestro y alumno: unas veces te toca enseñar y siempre puedes aprender. La edad es solo un número, una cifra. Una persona no puede retirar su experiencia. Debe usarla” (Bernard Baruch, financiero, filántropo estadounidense).

Humberto Charo Amerise

charitoamerise@hotmail.com

Connivencia

La excelente carta de la semana de la señora Amorina Gil menciona que todos lloramos los horrendos crímenes producidos principalmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador se hace tiempo para participar de una manifestación antidemocrática y destituyente fuera de su provincia, pero no para abrir su boca frente a estos casos, que esquiva olímpicamente. Su ineptitud quedó expuesta –entre otras medidas– al endeudarnos en 16.000 millones de dólares por el caso YPF. La cuestión es que las lágrimas y los pésames no solucionan el grave problema de inoperancia, sin contar la existencia de connivencia policial y carcelaria con el delito. Los jefes de calle de las dependencias deben rendir cuentas diariamente a sus jefes de la recaudación proveniente del peaje a los narcos y protección a empresas y delincuentes, a nadie le interesa la inseguridad que sufrimos. Es más, a mayor índice de delitos, mayor incremento de los ingresos adicionales. A río revuelto, ganancia de pescadores.

Eduardo Favelukes

DNI 4.384.451

Bloque aparte

Diputado Pichetto, yo lo voté porque estaba en la lista de la señora Bullrich y no para que forme un bloque aparte. Nadie de los que votamos a JxC lo autorizó para que haga lo que se le da la gana. Usted es peronista, por lo tanto nunca se olvide de que el peronismo destruyó el país en estos 70 años. ¡Váyase!

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Ley pareja

Los argentinos estamos cansados de escuchar las mismas palabras: “Todos somos iguales”, pero es notorio que algunos son más iguales que otros, principalmente cuando hablamos de la igualdad ante la ley. El nuevo gobierno, votado por una amplia mayoría cansada de tanto caos y destrato a la gente, está impulsando una muy buena medida, con relación al orden y a la seguridad.” Quienes promuevan, instiguen y organicen o participen de cortes de calles perderán los planes, que en definitiva pagamos todos con nuestros impuestos. No es justo que quienes reciben beneficios a costa del sacrificio de otros provoquen disturbios que perjudican al resto y tengan impunidad. Pero la ley debe ser también aplicada a quienes gobiernan. No por ocupar un cargo tienen derecho a hacer lo que se les ocurra, sin consecuencias. El 24 de enero tanto el gobernador bonaerense como algunos intendentes, como Zurro, de Pehuajó, y Alak, de La Plata, abandonaron sus obligaciones para apoyar una movilización convocada por los sindicatos en contra del Gobierno. El gobernador aclaró que su participación era como ciudadano de a pie. Debería saber que su cargo no es el de ciudadano de a pie: tanto el cómo los intendentes tienen otras responsabilidades, que no pueden eludir. No cumplir con sus obligaciones debería tener sanción. Así estaríamos haciendo cumplir la máxima de igualdad ante la ley.

Silvia Cilia

DNI1 2.942.302

Maltrato colectivo

Resulta difícil mantenerse de pie en los ómnibus de transporte urbano de Buenos Aires. Por lo general, son vehículos nuevos con buen aspecto exterior que se desplazan a alta velocidad, especialmente en los trayectos del metrobús. Esta obra, muy bien pensada y ejecutada, sin embargo está siendo desvirtuada por su utilización inadecuada. Los pasajeros de todas las edades somos sometidos a constantes aceleraciones y frenadas que muchas veces hacen difícil mantener el equilibrio, y son frecuentes las caras de pánico de quienes utilizamos el servicio. Lo que me llama la atención es la aceptación resignada por parte de los usuarios.

Elio Cipolatti

ecipolatti@fibertel.com.ar

Sin tarjeta de débito

En noviembre se venció la tarjeta de débito que me otorga el Banco Nación, sucursal 13, donde se deposita mi jubilación. Ese mes, recibí una comunicación del banco donde me informaban que en 72 horas recibiría en mi domicilio la nueva tarjeta. Pese a las reiteradas concurrencias a la sucursal y los reclamos efectuados, aún no recibí la nueva tarjeta ni comunicación alguna sobre el problema que puede haber. El no disponerla me priva de beneficios, como los descuentos en algunos comercios. Ante esta situación, las autoridades podrían extender la vigencia de la actual hasta que se entregue la nueva. Y estimo que mi caso no es el único.

Mónica Beatriz Horecky

DNI 5.771.331

En la Red Facebook

El gobernador de Chubut apuntó a la RAM por los incendios

“Terrible, un parque nacional tan virgen y protegido”- Mirta Perrotta

“Quien destruye debe ser reprimido, que actúe la Gendarmería... Basta de falsos indígenas”- Walter Di Cola

“Hay que mandar a las FF.AA., son terroristas”- Carlos Angelini Bavio

