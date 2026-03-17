Cartas de lectores: Más amigable, deterioro educativo, viajes

Más amigable

Es una lástima que la demora en la reactivación económica este generando un malestar en el que la gente está olvidando el exitoso ajuste que hizo posible la reducción de la inflación y muchos están empezando a dudar si el rumbo es el correcto. La opinión pública pide hoy un crecimiento sostenido que beneficie a la mayor parte de la población, lo que no es posible si no se generan inversiones que demanden empleo y mejora en los salarios. Además la recaudación baja, lo que no permite reducir impuestos que faciliten la competitividad con las importaciones y el riesgo país se mantiene alto lo que dificulta el acceso al crédito. Quizás el gobierno debería elaborar un plan para acelerar las inversiones, que contemple una actitud más amigable con los potenciales inversores evitando insultarlos y agredirlos como se está haciendo. Y de paso extenderlo a economistas y periodistas que son los que describen el cuadro de situación e influyen en la opinión pública.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Deterioro educativo

En su editorial del 16 del corriente LA NACION hace referencia al deterioro de la calidad educativa cuyos términos comparto. Sin embargo, también me parece oportuno hacer presente que ante la realidad social la escuela no solamente debe ocuparse de preparar a los niños y adolescentes en los saberes básicos, para lo cual fue originalmente concebida, sino que también, actualmente, la sociedad le reclama que forme personas responsables, que sea contenedora de conductas adolescentes negativas, que ayude a los alumnos en el cuidado de la salud, que les enseñe formas de comportamiento social, que los prepare para el aprendizaje permanente, que los oriente vocacionalmente, que les facilite la inserción laboral, que atienda problemas familiares que afectan su desempeño escolar, que se ocupe de la educación sexual integral, de la ecología y de la preservación del medio ambiente, que atienda conductas agresivas, entre otras cosas. Hay un proceso de transferencia de responsabilidades parentales a la escuela. ¿No contribuirá también esta realidad al deterioro de la calidad educativa?

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gamil.com

Viajes

Me parece que Milei tendría que limitar gastos en viajes que insumen cuantiosos dólares, prioritariamente. Sin embargo, podría viajar a China, Corea del Sur y otros que pregonan el libre comercio pero con altas tasas de importación y todo tipo de medidas arancelarias y paraarancelarias que protegen sus industriad y trabajo. Graciela G. Ríos

DNI 29.221.017

Comparaciones

Todos debemos usar los errores de funcionarios, pasados y actuales, para llegar a conclusiones que favorezcan al país y no a quienes delinquen. Los K recalcan la falta de moral del señor Adorni, al incluir recientemente a su esposa en el avión presidencial. Los que no somos K no debemos ocultarlo, sino analizarlo. Los peronistas/kirchneristas cometieron delitos durante décadas, sistemáticamente, y dejaron al país en la situación actual, muy difícil de revertir. En el caso de Adorni solo actuó una persona, por un costo mínimo. Fue un acto cuestionable, pero que hasta podríamos calificar como de “error adolescente” al lado de los abusos multimillonarios y sistemáticos cometidos del otro lado, que costaron vidas y dinero del pueblo argentino, llegando a la situación actual. No se pueden comparar actos de corrupción mayúsculos, llevados a cabo por cientos de personas por décadas, con el hecho protagonizado por una sola persona, Adorni. Y aclaro que esto no es excusable, ni que no deba ser condenado, por supuesto. Pero no seamos ingenuos, no ayudemos a quienes han cometido delitos y nada aportan al país, y que buscan regresar al poder y seguir robando. No seamos útiles a sus deseos. Reflexionemos y no permitamos que nos usen para sus propios beneficios y de cómplices. Los errores deben salvarse, pero los delitos deben ser condenados y castigados, y nunca deben volver al poder quienes han delinquido.

Cristina E. Feeney

cristinafeeney@outlook.com

Labor científica

Después de más de 30 años dedicado a la ciencia, con trayectoria internacional, publicaciones de impacto y financiación ininterrumpida hasta el 2024, hoy el propio sistema me obliga a decir una verdad brutal: el Estado me ha convertido a mí y a muchos otros investigadores en “ñoquis” involuntarios. No porque no queramos trabajar, sino porque nos pagan el sueldo mientras nos quitan los recursos para investigar.

La consecuencia es absurda y degradante: científicos formados, evaluados y reconocidos son empujados a una improductividad forzada. No se trata de casos aislados. Es el resultado de una política que preserva la estructura salarial, pero paraliza los instrumentos que permiten hacer ciencia de verdad.

El problema, por lo tanto, ya no es solo presupuestario. Es institucional. El sistema científico en su conjunto parece cada vez más orientado a sostener cargos, becas y permanencias, mientras la investigación efectiva queda relegada por falta de financiamiento real. Se conserva la estructura, pero se paraliza la producción de conocimiento.

En un mundo donde el avance tecnológico no se detiene, solo un sistema científico eficiente y adecuadamente financiado permitirá afrontar el progreso de manera sustentable. Ordenar las cuentas públicas puede ser legítimo; condenar a la inactividad a un sistema científico entero no. Eso no es administrar la ciencia: es sabotearla.

Martin Vila Petroff

Investigador Principal de Conicet

DNI 17.789.759

Pinchadura

El 13 de marzo a las 14 se nos pinchó un neumático en el km 35,5 de la Panamericana. Mi marido, que manejaba, consiguió un lugarcito un poco más amplio para parar el auto, dado que los demás vehículos circulan pasan al lado a alta velocidad. El no puede cambiar la goma porque esta operado del corazón. Fue imposible conseguir ayuda: al parecer al Automóvil Club no lo dejan entrar a la Autopista. Comunicarse con los teléfonos de la Autopista es misión imposible; unos están permanentemente ocupados, en otros contesta una voz grabada que da muchas opciones menos la que uno necesita. Tuvimos la gran suerte que una buena persona nos vio, estacionó detrás nuestro y nos hizo el gran favor de cambiarnos la goma. De no haber sido por esta persona hubiéramos pernoctado allí. Me parece de máxima urgencia que el sistema de Autopistas del Sol solucione este problema, ya sea facilitando el ingreso de otros auxilios o pudiendo acceder al de ellos.

Cristina S de Barcia

DNI 5.422.448

Enrique V. del Carril

Falleció el Dr. Enrique V. del Carril, un distinguido abogado quien fuera presidente del Colegio de Abogados, Director de ACDE, fundador de Fores, con un curriculum que sería muy largo de enumerar. Ejemplo de humildad y generosidad. La multitud que acompañó su entierro lo decía todo. Gran padre, abuelo y amigo. Cultivó siempre el campo de las virtudes. Hoy, cuando leemos las cartas de lectores que revelan la situación del mundo y los entretelones de la vida política argentina, sentí la necesidad de enviar a través de estas líneas una bocanada de aire fresco. Y quisiera despedirlo citando a un familiar suyo que se distinguió como político y escritor y que falleció muy joven: José Manuel Estrada, quien dijo un vez: “Dios no nos pide la victoria, nos pide la lucha, con la victoria premiará nuestros esfuerzos”. El doctor Del Carril nos dejó victorioso.

José M. Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

En la Red Facebook

Un grupo de alumnos en Catamarca realiza una ”guerra de bengalas" dentro de un aula

“Sanciones a los chicos y a los padres” -Martan Decena

“Sin palabras..”. - Gloria G. Monetes

“Sancionados y afuera, es una falta gravísima, que estupidez manejan los pibes “cancheros” de ahora , ¿y si se prende fuego la ropa de uno de ellos o el aula?-Gladys Lafalce

“Falta de autoridad, idiotismo total” - Galia Grimblat