Cartas de lectores: más prudencia, hipocresía, el uso del lenguaje

Más prudencia

En los últimos días, el escándalo conocido como criptogate ha sacudido a la Argentina y ha puesto en evidencia un problema más profundo que afecta no solo a la política, sino también a la sociedad en general: la falta de prudencia en expresar opiniones o tomar decisiones sin una comprensión adecuada. En lugar de callarse cuando no saben algo, prefieren arriesgarse con declaraciones que pueden tener consecuencias graves para otros.

En este contexto, creo firmemente que es hora para todos nosotros — tanto ciudadanos como líderes — de adoptar una actitud más humilde ante temas complejos que ignoramos. Debemos fomentar un ambiente donde sea aceptable decir “no sé” antes que arriesgarnos con opiniones mal informadas.

Héctor Guillermo Vidal Albarracín

DNI 4.433.082

Hipocresía

Después de haberla descalificado en noviembre del año pasado (“cómo les cuesta soltar el pastel”, señaló), el expresidente uruguayo Mujica departe amablemente en su casa, mate de por medio, con la expresidenta condenada Cristina Fernández de Kirchner. Hipocresía de la progresía.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

El uso del lenguaje

El artículo de Luciano Román publicado el jueves pasado no tiene desperdicio alguno. He leído con atención todos sus escritos, que son de una claridad meridiana y un fluido desarrollo, pero este ha superado, a mi entender, a todos los anteriores. Su descripción de la degradación del lenguaje no sólo es precisa, sino también apabullante. Ese don que se nos ha dado, el de comunicarnos, que tanto nos cuesta siendo pequeños y que con el tiempo nos lleva al buen decir y a un acercamiento entre pares, se ha transformado en un arma degradante y dañina que sirve solo para herir. Se decía hace ya mucho tiempo que lo que salía de una boca era exactamente como el cuadro del interior del individuo que lo expresaba. Más burdo el lenguaje, más ignorante la persona. Creo que no se equivocaban. Lo escuchamos a diario desde las más altas esferas y, sin lugar a dudas, ha dañado y lo sigue haciendo a la sociedad en su totalidad. Gracias, Sr. Román, por tanta claridad.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Impuesto de sellos

No obstante haberse comprometido la Ciudad, al suscribir los consensos fiscales de 2017, 2018 y 2019, a no incrementar las alícuotas del impuesto de sellos sobre inmuebles e ir disminuyendo las aplicables a otros actos gravados — deber que nunca cumplió —, al fijar últimamente el valor inmobiliario de referencia (VIR) de los inmuebles muy por encima del valor del mercado inmobiliario no solo ha incrementado el gravamen, sino que ese VIR, al proyectarse sobre todas las erogaciones originadas en la formalización de las operaciones de compraventa — honorarios, aportes a la caja notarial de escribanos, aranceles del RPI y otros —, las ha aumentado notablemente. La Ciudad ha establecido un procedimiento para impugnar el VIR a través de la plataforma de trámites a distancia, que exige dos tasaciones de corredores inmobiliarios, exigencia sin justificación pues estas no tienen carácter vinculante para el fisco. El proceso es kafkiano pues el formulario comienza con la exigencia de agregar documentos que no tienen atingencia con el objetivo del reclamo, y cuando el procedimiento se paraliza por deficiencias del sistema, nadie da respuesta. Como bien se señala en un editorial de la nación, el impuesto de sellos es un botín de reyes, pues se trata de un impuesto que grava apariencias formales, aunque no haya cambios patrimoniales ni flujo de liquidez, y ahora la Ciudad con esa ilegal maniobra obstaculiza y desalienta la reactivación del mercado inmobiliario, lo que debería suscitar la intervención del Ministerio Fiscal para determinar si se ha configurado el delito de exacciones ilegales.

Rodolfo R. Spisso

DNI 4.358.618

Macabro negocio

Una noticia informa que en la ciudad de Córdoba nació una criatura, producto de un macabro comercio, hoy muy difundido, que es la subrogación de vientres. En este caso, una ciudadana francesa aportó su óvulo, luego habrá sido fecundado en algún laboratorio — la noticia no lo aclara — y el embrión así producido fue introducido en el útero de una mujer para su gestación. Finalmente nació la criatura y fue abandonada por ambas contratantes. Este aberrante consorcio, en el que la víctima es el niño nacido, convertido en un objeto de comercio, fue organizado por una agencia porteña, de la que no se revelaron datos. Este hecho y muchos otros de mayor o menor calaña son consecuencia de la fertilización in vitro, que no es otra cosa que la fabricación de chiquitos en un tubo de ensayo, aberrante alteración del orden natural, origen de millones de muertes de bebés en todo el mundo. En su origen los científicos la promocionaron como un logro para revertir la infertilidad. De aquellos polvos, estos lodos.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Riquelme

Un presidente es elegido por una mayoría de votantes. Prometió cumplir una serie de objetivos y debe ser evaluado por su mandato. Cuando asume la presidencia, elige a quien será su mano derecha y a los demás integrantes de su equipo. Puede equivocarse y es aceptable que, de buenas o malas maneras, haga renunciar a quien no cumple con sus expectativas, tanto sus más allegados como los de segunda o tercera línea,

Pero cuando no se consiguen esos objetivos prometidos y se suceden los cambios en su equipo, cabe evaluar si el problema es él o aquellos a quienes eligió.

Aclaro que estoy hablando de Riquelme, de Boca, de los directores técnicos que contrata y de la calidad de jugadores que elige con su excelso paladar de ¿máximo ídolo? de Boca. Prometió la Libertadores. Prometió campeonatos locales. Compró jugadores sin nivel para afrontar esas exigencias y el Mundial de Clubes. Veo todo muy difícil, don Román.

Creo que hasta acá llegamos. Fue una mala experiencia, pero demos paso a otra gente, con una visión más empresaria… A menos que el objetivo oculto sea llevar a Boca a jugar en la B.

Tomás Iramain

iramaint@gmail.com

