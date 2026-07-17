Cartas de lectores: Messi terrenal, de criticar a aplaudir, respeto ante todo

Messi terrenal

Me pregunto si de esta euforia mundialista nosotros los argentinos aprenderemos algo de este Messi terrenal que siempre despliega al máximo sus virtudes para el bien común.

Gustavo M. Audano

gmaudano@gmail.com

De criticar a aplaudir

Antes de la conquista de la Copa América 2021 y el Mundial 2022, Lionel Messi y Lionel Scaloni fueron cuestionados. El Diez –a pesar de ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia– recibía reproches por parte del público y parte del periodismo deportivo. Decían que “no aparecía en los partidos difíciles” y que no jugaba de la misma forma que en el Barcelona. Tras el fracaso en Rusia 2018, el nombramiento de Scaloni al frente del seleccionado nacional generó una fuerte desaprobación. Le achacaban su “falta de experiencia”, al no haber dirigido a un club de primera división. Un sector de la prensa y de la opinión pública argentina consideraba que el puesto le quedaba grande. Ciertos columnistas deportivos llegaron a afirmar que poner a Scaloni en el cargo significaba “una ofensa al fútbol argentino”. En síntesis: cuando los triunfos aparecen, las opiniones y el ánimo de la gente cambian radicalmente. Los mismos hinchas y periodistas que en el pasado los criticaban, hoy los ovacionan.

Hugo Modesto Izurdiaga

modestoizur@yahoo.com.ar

Respeto ante todo

Ganamos. Llegamos a la final. Gracias a un equipo que respeta al prójimo. No así su pueblo: me dio vergüenza escuchar los cantos de los hinchas argentinos contra el himno de Inglaterra. Defenestrando un símbolo. Son símbolos patrios que hay que respetar, como nosotros respetamos los nuestros. El día que entendamos que el respeto al otro, especialmente a las costumbres y símbolos, muestra la integridad y civilidad de un pueblo, ese día seremos respetados. Empecemos a comportarnos, a enseñar a nuestros hijos que no importa la rivalidad, venga de dónde venga, los símbolos de cada país se respetan. Comencemos a ser una sociedad civilizada y a enseñarles a la nueva generación a serlo.

Guadalupe Neme

guadaneme@gmail.com

Semillas

En estos momentos de euforia por el triunfo obtenido, no olvidemos a aquellos jóvenes que partieron hacia las islas Malvinas para ganarlas y dejaron sus vidas como semillas en esas tierras nuestras.

Eduardo Faroppa

eduardofaroppa42@gmail.com

VAR

Con sumo interés leí la carta sobre el sistema del VAR en el Mundial de fútbol que finaliza el domingo próximo. Al respecto, no puedo más que opinar contra lo expresado por el colega lector. En primer lugar, porque creo que en estos eventos ultraprofesionales no solo se invierte mucho dinero en preparación y desarrollo de los equipos y el juego, sino también mucha energía, lo que termina conllevando expectativas deportivas de significativa importancia al tratarse de un Mundial. En segundo lugar, porque entiendo que el principio de justicia debe tratar de aplicarse con la mayor precisión posible sin que esto afecte la dinámica deportiva de un partido. Justamente, el nuevo sistema de VAR implementado ha sido consecuencia de una positiva evolución tras años de pruebas.Que un árbitro pueda revertir una decisión eventualmente injusta, observada por él con una visión restringida o con un plano parcial, me resulta muy positivo para justamente hacer respetar el espíritu del juego, sancionando a quien incurrió en la falta y no a quien no la cometió. Y acá viene el tercer y último punto de mi carta, y es el referido a que esta herramienta tenderá a que los jugadores, al saberse observados tan detalladamente, serán menos proclives a cometer faltas arteras a espaldas o a escondidas del árbitro, lo que redundará en partidos donde gane realmente el mejor y no aquel que saque ventaja deportiva ilícitamente. De que el sistema puede ser mejorado no caben dudas. Como cualquier sistema, debe ser modificado o actualizado en la medida en que la tecnología lo permita.¡Larga vida al VAR!

Fernando M. Chain

fernandochain@gmail.com

Lección

La carta de Juan Marcos Pueyrredon del 15 de julio es una verdadera lección de filosofía política. Salvo en la ponderación del economicismo de nuestro presidente, suscribiría todos sus términos. Con respecto a la parte final, ojalá el Presidente tenga en cuenta sus palabras, y las autoridades en general.

César González Guerrico

cgonzalezguerrico@hotmail.com

Ciervos embalsamados

El editorial “Actuar con sentido común”, publicado en la edición del miércoles pasado, se refiere a cómo funcionarios de la Brigada Ambiental del gobierno de la ciudad, en forma intempestiva, se llevaron del restaurante The New Brighton, ante la presencia de los clientes que había en ese momento, cuatro cabezas de ciervo embalsamadas que estaban como decoración del local desde principios del siglo XX. El no haber notificado con anterioridad la obligación de tener los papeles de la procedencia de esas piezas es un error y la falta de tacto que tuvieron estos personajes demuestra una vez más el viejo dicho campero que dice: “Uno le da de comer al croto y te sale peleando”.

Mariano E. Correa

moscacorrea@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

El cartel sobre Malvinas exhibido tras la semifinal entre Argentina e Inglaterra

“Orgullo de nuestros jugadores”- Ale Guerin

“Si hubiese sido al revés, o sea, los ingleses con un cartel de Malvinas, todos chillarían porque provocaron. A mi criterio, ese cartel estuvo fuera de lugar”- Mirta Mónaco

“Las Malvinas son argentinas”- Celestina Almaras

“No hay que mezclar las cosas, estamos en un Mundial y hay que hablar de fútbol”- Viviana Ardusso