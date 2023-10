escuchar

Mi país

Mi hija vive desde hace 13 años en el exterior. En Florida, Estados Unidos. Tomaron la decisión de irse cuando mataron a su vecino de un tiro para robarle el auto. Pensaron en sus dos pequeños hijos y su futuro. Con mi esposo vamos una vez al año a verlos. Cada año vimos la construcción de nuevas autopistas. Un tren aéreo desde el aeropuerto para transportar pasajeros hacia un edificio también nuevo, que construyeron para las empresas locatarias de autos. Vimos levantarse barrios nuevos. Clínicas nuevas, una especial para pacientes con cáncer. Nuevas escuelas modernas. Parques con canchas de fútbol donde niños y adolescente juegan, hacen sus prácticas; lugar para los padres y baños en excelente estado de limpieza siempre. Las calles y veredas limpios, el césped cortado, bicisendas y asfalto impecables. Supermercados llenos de mercaderías de todas partes del mundo para elegir (mientras los nuestros son una verdadera tristeza, con góndolas vacías o llenas de una misma marca, sin opción). Los impuestos se ven reflejados en obras, llegan a la gente. Leer que en nuestro país roban nuestros impuestos lavando y “negreando”, alquilando yates, comprando propiedades en el exterior o miles de hectáreas en nuestro país, cobrando coimas para liberar importaciones, sin insumos médicos en hospitales, hablando de los pobres y robándoles las esperanzas, indigna. Destruyeron la clase media, de la que la Argentina era ejemplo. Cuando veo filas de personas luego de una jornada intensa de trabajo, cansadas, vaya a saber si almorzaron, esperando para abordar un colectivo para regresar a sus hogares y leo que los políticos se manejan con jets privados, que los congresistas casi no sesionaron estos últimos años, que tienen decenas de asesores, políticos desde siempre viviendo del Estado, jueces que no cumplen con su función, perejiles que van presos porque dicen que son los causantes de la suba del dólar, la falta de acción efectiva contra el narcotráfico…, pienso cómo logro seguir viviendo en mi país, donde están mi familia, mis amigos, mis raíces, y aceptar lo que no puedo cambiar. Solo puedo votar.

Graciela Maratea

DNI 12.714.771

La moneda es soberanía

No parece haber conciencia generalizada de que la moneda es uno de los atributos de la soberanía. Y el peso argentino no es la excepción. Devaluado, degradado, agónico como está, no es un excremento, sigue siendo nuestra moneda y cambiarlo por una moneda extranjera es resignar soberanía. Lo que se debe hacer es rescatarlo, curarlo, como a un enfermo querido, no matarlo.

Manuel Pedro Peña

DNI 0.574.507

Esperanza

A pesar de la complejidad de los conflictos innegables, nadie está preparado totalmente para el peor escenario posible al que nos puedan llevar estas repudiables acciones –salvajes, diabólicas, asesinas– de Hamas y la entendible reacción de Israel. La cobarde acción terrorista es y será siempre una amenaza imprevista, tal como ha sucedido con el ataque de estos inhumanos demonios. Israel, con templanza y valentía, debe seguir siendo la roca inquebrantable de una tierra prometida y cultivada. Mantengamos la esperanza, que a la noche siempre seguirá la luz del día.

Ricardo Smith Estrada

DNI 14.526.485

Sobre la guerra y la paz

Lo sucedido con miles de guerrilleros del grupo extremista Hamas atacando casa por casa en Israel, además de ser de máxima crueldad, merece el mayor repudio y castigo posible por violación de todos los derechos humanos. Cuando un grupo extremista llega al gobierno, el desastre humanitario está asegurado porque aniquila toda posibilidad de negociación de alto el fuego y paz. Asimismo, un gobierno de origen democrático que se transforma en autocracia populista profundizando grietas preexistentes inicia el largo viaje a la dictadura. La historia lo demuestra. Y si los dos países son vecinos, la guerra santa y eterna está asegurada. La actual situación lleva mas de 70 años desde que la ONU (1947) exigió la solución de dos Estados (faltó agregar lo obvio: con gobiernos pacíficos), con Jerusalén como territorio internacional común preservado por los tres monoteísmos. No alcanzó con otorgar varios premios Nobel de la Paz. Muchos de los dirigentes que intentaron la paz fueron asesinados, tanto por duros como por blandos. Por los hechos ocurridos en la última semana Hamas debería ser declarada organización terrorista y el Estado palestino (sin distinción de religiones ya que su origen está en los filisteos: “pueblos del mar” que incluían musulmanes y judíos) debería lograr un gobierno no terrorista que firme un tratado de paz y no violencia obligatorio, mandatorio. Deben cesar en forma inmediata los misiles y atentados que reivindican que hay que exterminar y hacer desaparecer de la Tierra a los “infieles” en nombre de un Alá manipulado a conveniencia. También deberían cesar las fronteras móviles con expropiaciones y asentamientos de colonos. No hay lugar para la ingenuidad ni la inocencia. Un tribunal internacional con tres o cinco mediadores profesionales debería marcar el camino de la paz. El cristianismo puede ser parte de la solución aportando un mediador del Vaticano, como lo fue el cardenal Samoré en nuestro conflicto limítrofe con Chile. Porque hay un tronco común. La Biblia y los Santos Evangelios para la religión judeocristiana, así como las revelaciones del arcángel Gabriel al profeta Mahoma, que originaron el Corán para los musulmanes, indican el camino de la felicidad espiritual y, a través de ella, la paz de las naciones. Las resoluciones de la ONU y el humanismo dan soluciones que deben ser escuchadas y practicadas. Quienes no lo hacen no merecen ser ni gobernantes de países ni dirigentes de ninguna organización. El temor es la religión del terrorismo. El humanismo es anterior al patriotismo. El amor es el nombre de la paz. Y la religión común de los tres monoteísmos. Más que decirlas, hay que practicarlas.

Fernando Brom

fernandobrom@gmail.com

Unos y otros

A mis amigos goy que me manifiestan su apoyo, gracias. A Julio María Sanguinetti, que tan claramente expone la génesis del conflicto en Israel, gracias. A los que entienden que nada tienen que ver el bienestar y el futuro del pueblo palestino con Hamas, gracias. A los que entienden que el pueblo de Israel y el pueblo palestino quieren vivir en paz, gracias. Los demás son receptáculos de odio, frustración y antisemitismo atávico.

Nicole Feinsohn

DNI 92.211.617

Juicios laborales sin freno

Resulta muy difícil ser empresario en la Argentina, es una verdadera odisea en un país en el que, mediante regulaciones y cambios de reglas permanentes, dificultan el buen desempeño de las empresas.

Pero lejos hoy el problema de los juicios laborales resulta la principal amenaza para la continuidad de las pymes argentinas. Principalmente porque se ven estimulados los conflictos por la forma en que se calculan las sentencias, a partir de que la Cámara Nacional de Apelaciones resolvió hace un año mantener las tasas de interés con capitalización anual, desde la fecha de notificación de la demanda, lo que puede significar hasta multiplicar por 10 veces o más el monto de un fallo con el riesgo de perder y fundir. Pero existe una forma sencilla y más justa de mantener la paridad de derechos en juego entre el trabajador y el dador de trabajo, que sería actualizar los montos tomando las paritarias de cada convenio, lo que mantendría la equivalencia de prestaciones en cada sector de la economía en los mismos términos que marcaron el contrato de trabajo. La decisión de la Cámara, que favorece a los estudios laboralistas y destruye a las pymes, además resulta inconstitucional, porque se calculan intereses sobre intereses, generando cifras impagables.

Solo la Corte Suprema, con una intervención rápida y valiente, puede terminar con esta bomba de tiempo y poner razonabilidad allí donde se ha perdido toda pauta de sensatez.

Por favor, señores ministros de la Corte, resuelvan este despropósito de una vez.

Elena Martínez

DNI 16.977.125

Rodolfo Clutterbuck

Hoy se cumple un nuevo aniversario del secuestro de mi padre. Desde la mañana del 16 de octubre de 1988 no supimos más nada de él. Han pasado 35 años, pero todavía se lo extraña. Nunca pudimos hacerle su despedida como se merecía y llevarlo a descansar en paz, al lado de donde ya descansa mi madre. Nunca pudimos tener ese lugar donde poder ir a recordarlo y honrarlo. Todavía estamos a tiempo para esto. Pero lograrlo no depende de nosotros, sí de quienes participaron de su secuestro. Los delitos prescriben, no así el dolor.

No se trata de buscar revanchas. No se trata siquiera de buscar justicia. Solo se tratar de poder darle un cierre humanitario a esta triste historia.

Alan Clutterbuck

DNI 18.760.263

Ley de alquileres

¡Por fin los representantes del pueblo (diputados) votaron los cambios en la ley de alquileres! ¡Ahora sí se agigantará la oferta de propiedades y bajarán los precios! Ah, ¿no va a pasar eso? ¿Cómo? ¿Que va a empeorar? ¿Qué? ¿También lo saben? Entonces sería buena idea que los (falsos) defensores de los inquilinos se quiten la máscara de la impostura y digan la verdad: van por otra cosa y quieren usar a los inquilinos para otros fines. ¡Qué creativos para la destrucción!

Ernesto L. Leive

eleive@gmail.com

LA NACION