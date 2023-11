escuchar

Multipartidaria

El 30 de octubre pasado se cumplieron 40 años de los comicios donde resultó elegido presidente de la Nación el Dr. Raúl Alfonsín con el 52% de los votos. Se han sucedido homenajes al Dr. Alfonsín por aquel triunfo contundente y la recuperación de la democracia, pero ha quedado injustamente en el olvido el accionar de la Multipartidaria, que desde 1981 agrupó a los distintos partidos políticos del país con el objetivo de presionar a la dictadura militar para que abandonara el Poder y se estableciera un régimen democrático. Por tal motivo se disolvió el 10/12/83, una vez asumido el gobierno electo. Ahora bien, qué hemos hecho y logrado en estos 40 años de democracia recuperada sería para otro análisis y seguramente muy controversial.

Ana María Contin

DNI 10.279.534

Bases

Algún día, cuando la consciencia social, hoy tan deformada, sepa poner por encima del interés personal el beneficio de la patria, entonces y solo entonces habremos creado las primeras bases para recuperar la gran nación que alguna vez fuimos.

Manuel Pedro Peña

DNI 0.574.507

Metas educativas

El ministro candidato Sergio Massa se reunió con empresarios del conocimiento y anticipó su intención de establecer como materias obligatorias para el nivel secundario robótica y programación. Dada la catástrofe educativa en la que nos sumergieron los K, sería más realista y prudente pensar en incluir las materias leer y escribir. Por otra parte, acaban de crearse cinco universidades, con el declarado propósito de generalizar y facilitar a más jóvenes el acceso a niveles de estudios superiores. Como al instituirlas se destacó esencialmente la importancia de la enseñanza, pero no se mencionaron prioritariamente los objetivos y las estructuras para el respaldo a la investigación (científicos, laboratorios. bibliotecas, etc.), puede inferirse que las nuevas universidades no tendrían el carácter de tales, sino que conformarían lo que en la academia se conoce como “enseñaderos”.

Pablo F. Marchetti

DNI 6.002.426

Corresponsabilidad

Si te gustan los planes otorgados sin contraprestación alguna y que se pagan con inflación o te gusta una economía cerrada al mundo, con 40% de pobres y con gobernantes enriquecidos por la corrupción, votá a Massa. Estás bien encaminado. Vas a obtener eso y más durante los próximos cuatro años. Si votás en blanco, no te quejes cuando todo empeore. Sos corresponsable. Pensá bien qué país querés y dales un voto de confianza a los que promueven el cambio que la Argentina necesita desde hace más de 20 años.

Julio Torti

DNI 11.956.090

Bienvenida, Libertad

El sábado pasado volvió a tomar amarras en la Dársena Norte la Fragata Libertad, rodeada de la pléyade náutica que la admira. Tras el 51er viaje de instrucción, en que circunvaló la América del Sur y otros puertos del hemisferio norte, irradiando su imponente imagen, la blanca dama, embajadora itinerante, ha dejado incólumes su elegancia y la calidez humana de sus tripulantes.

Bienvenida nuevamente a casa.

Juan Lasheras Shine

Presidente de la Asociación Amigos de la Fragata Libertad

DNI 4.528.290

Cavilaciones, agobio

El spin-off de la realidad política con la vorágine en la que se desenvuelven los sucesos agobia y extenúa: “Los unos y los otros”, “los unos de los unos”, “los otros de los otros”, en una espiral que agota mental y espiritualmente. En la riqueza de las diferencias radica el secreto de la evolución del pensamiento del “hombre y sus circunstancias” y “dependiendo del color del cristal con que se mire”. Los buenos nunca son tan buenos y es más difícil no pensar que los malos son “muy malos”, y el error de esta afirmación voluntariosa nos distancia de quienes no profesan valores y principios fundamentales que soslayan convenientemente con convenciones vacías de contenido. De buena fe creo que la mayoría deseamos lo mejor para nuestro país, aun entre quienes vociferan con furia o mal gusto vehementes expresiones, y esta abstracción teñida de idealismo vale para realistas a fuerza de golpes de vida y años de revista, que seguimos aferrados al ideal. No votaré a Massa ni en blanco, porque no quiero que continúen gobernando los principales responsables de la debacle de país que supieron destruir con la complicidad de quienes con otros ropajes y discursos son también miserables. Mediocridad, mezquindad, narcisismo, egocentrismo, ansia desmedida de poder hay en todos lados sin excepción, mientras sufrimos una crítica situación con pronóstico de agravamiento prolongado. No me identifico con Milei, sin embargo lo voy a votar porque es la alternativa posible. Caso contrario, si ganara Massa su poder de daño directo sería incalculable y concentraría la suma del poder público en un estilo inédito de populismo autocrático, porque es epítome de mendacidad e hipocresía y el exponente de “en el país de los ciegos el tuerto es rey”.

Alejandra Caballero

Diputada nacional (M. C.)

DNI 17.029.523

La Cruz de Palo

El 27 de octubre se cumplieron 200 años de la llegada de un malón a las puertas del fuerte de la Guardia de Luján, ahora Mercedes. Fue interceptado a tiempo en los campos de Barrancos –a unas 5 leguas del poblado–, en un combate que tuvo un costo en vidas humanas considerable: 28 soldados y 7 milicianos muertos, además del mayor Castañer, el comandante Navarro y el alférez Gala, y donde resultó herido el capitán Rauch, más las bajas indias, no computadas. Los Húsares de la Patria, dignos sucesores del Cuerpo de Blandengues de la Frontera, como se llamó hasta 1810, enfrentaron a aguerridas parcialidades indias, de origen chileno. Es en ese “parte de guerra” que aparece por primera vez el adjetivo “mapuche”. Los salvajes no lograron su cometido, no obstante incrementar el arreo de ganado en más de 20.000 cabezas y algunas cautivas, muchas recuperadas por la acción del comandante Antonio Saubidet, que los persigue hasta el Bragado.

Entre cuatro paredes, el Instituto Belgraniano de Mercedes conmemoró la fecha, y la municipalidad local restauró la Cruz de Palo.

Juan Carlos Doratti

DNI 4.910.787

En la Red Facebook

Fluminense, campeón de la Libertadores

“Fue más equipo el brasileño”- Miguel Roldán

“El equipo no venía jugando bien. En lo local, mal, y en la copa se llegó por Romero”- Gustavo Joaquín

“En algún momento se termina la suerte. Bien ganado por los brasileños. La hinchada de Boca, ¡impresionante!”- Andrea Fernández

