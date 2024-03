Escuchar

Carta de la semana

Ni héroes ni villanos

Es terrible ir al microcentro de la Capital, caminar por sus calles y ver miles de persianas cerradas que conforman cuadras y cuadras de un color gris metálico. Si uno imagina que detrás de cada local cerrado había una pyme que daba trabajo a más de 10 personas promedio, son miles de familias que han quedado en la calle. A través de sus paredes grises se pueden visualizar parte del drama argentino, la desocupación y la falta de oportunidades de trabajo para miles de personas. Es necesario tener en cuenta que para sacar el país adelante hay que generar más trabajo, a corto o mediano plazo. Más de 500.000 pymes generan el 64% de trabajo de los asalariados registrados. Fortaleciendo sus posibilidades se podría recuperar el trabajo perdido. Hasta hace muy poco en la Argentina desde la izquierda se ha demonizado al empresariado con un discurso totalmente ideologizado. El empresario es una persona que arriesga su capital impulsado muchas veces por el deseo de ser independiente, mantiene a flote su negocio y lo hace rentable generando miles de puestos de trabajo para la sociedad. Hace unos 10 años un empresario argentino que trabaja en Paraguay me dijo: “Soy argentino, pero hace más de 40 años que tengo una empresa en Paraguay. Para mí los empresarios argentinos son héroes, siguen apostando a un país que cambia las reglas del juego en forma permanente, con impuestos altísimos y donde son tratados como villanos”. Está conversación me hizo recordar el discurso de nuestro presidente en Davos, donde señaló: “Un empresario exitoso es un héroe”.

La Argentina necesita crear trabajo. Ni héroes ni villanos, socios para una Argentina mejor.

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

El pasado de Lijo

En el canal LN+, la muy clara exposición de la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María E. Talerico alerta negativamente sobre la candidatura de Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia. Preguntada sobre el porqué, Talerico relató el proceder de este abogado en la causa de YPF, que le puede costar al país la friolera de 16.000 millones de dólares, utilizando la técnica de “hacer la plancha”, favoreciendo la impunidad. También dio otros ejemplos anteriores de mal desempeño de Lijo. Talerico no es alguien de hacer juicios sin fundamentos válidos, por lo que pido que el presidente Milei recapacite sobre su apoyo al nombramiento de este juez. En estos momentos cruciales del país, debemos tener una Corte Suprema proba, y la inclusión de Lijo no garantiza esto. Su pasado lo delata.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Juicio político

El Gobierno ha nominado al juez Lijo para la Corte Suprema. Superados la enorme sorpresa y el disgusto generalizado, han aparecido pruebas tangibles de su desempeño como magistrado y posible enriquecimiento ilícito. Esas denuncias ameritan no solo el rechazo de la insólita nominación, sino la inmediata apertura de juicio político.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Boleta única, ficha limpia

Así como en Rosario el narcotráfico se sacó la careta asesinando inocentes para defender su bastión mafioso, muchos legisladores nacionales se sacaron la careta obstaculizando las herramientas para el nuevo gobierno, en desmedro del pueblo y la Nación misma. Y la gente los vota porque en la lista sábana el votante no sabe realmente a quién elige, dentro de la letra chica de la boleta. Basta con pedirle a cualquiera que nombre al menos un 10% de los 329 legisladores que hay. Simplemente no los conocen. Y así vivirán para siempre en la cueva de intocables impedidores en que se transformó al Congreso de la Nación, los ignotos levantadores de mano que perdurarán mientras no se vote con boleta única y ficha limpia.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Cambios en el país

Tenemos que ser conscientes de que la llegada de un outsider como Milei ha producido un cambio total en nuestro país. Ya sea que tenga éxito en su gestión o no lo logre, los cambios que se han generado vienen para quedarse y seguirán en los próximos gobiernos.

Enumero algunos de ellos: el concepto de que la emisión es fuente de inflación ya está incorporado en nuestra cultura; que las distintas áreas tienen que ser eficientes y no pueden incorporar personal por su ideología sino por su capacidad es más que evidente; que el Estado debe solo ocuparse de las áreas de seguridad, salud y educación; que se deberá plantear un nuevo concepto sobre la coparticipación para que sea equitativa y no beneficie a provincias ineficientes; que se requiere una reforma laboral para estos tiempos actuales; que no se puede seguir aumentando impuestos para cubrir ineficiencias del Estado; que vamos hacia un cambio cultural (volvemos al premio por el esfuerzo y al castigo por la ineficiencia).

Carlos Lorenzo

DNI 4.614.406

Fernández Meijide

Si fuera por el dolor que sufrió durante la última dictadura (le arrebataron un hijo y jamás obtuvo sus restos), a Graciela Fernández Meijide le sobrarían motivos para mostrarse resentida. Sin embargo, su pena, que logró sobrellevar estoicamente, no le impidió reconocer, con ecuanimidad, un penoso pasaje de la vida argentina. Con sus declaraciones acerca de los desaparecidos, desvirtuó la validez de un número tercamente esgrimido: 30.000. No avaló, asimismo, el accionar de jóvenes “idealistas” armados.

En estas horas, la conmemoración del 24 de marzo debe estar dando lugar a multitudinarios actos de repudio. En ámbitos más reducidos, quizá, a referencias vinculadas con las atrocidades de la subversión. Es muy probable que los partícipes de esta volcánica jornada vuelvan a sus hogares con la “tranquilidad” del deber cumplido. Más enardecidos y mejor predispuestos para los actos del año entrante. Con sus baterías de odio recargadas. Lamentablemente.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Deuda de Cuba

La carta del lector Eduardo Ayerra hace muy bien en recordar la ya casi olvidada deuda de Cuba con la Argentina, todavía pendiente después de nada menos que ¡50 años!

Aunque debe decirse que esa deuda de 1279 millones de dólares en 1974 no sería hoy “cercana a los 3000 millones de dólares”, sino mucho más. Solo actualizada por la inflación en los Estados Unidos, esa deuda podría ser hoy de alrededor de 8000 millones. Cifra a la que habría que agregar intereses y punitorios. Hay economistas que han estimado que ese importe podría hoy llegar a alcanzar unos 15.000 millones de dólares. No le vendría mal al país cobrar esa vieja deuda.

Conrado D. J. Estol

DNI 4.496.841

Vacunación de aftosa

Soy uno de los tantos productores ganaderos que luchamos de sol a sol para seguir produciendo. Luchamos contra el clima, los caminos intransitables, falta de crédito, cambio de reglas de juego y miles de vicisitudes más. Sin embargo, dejamos todo y seguimos adelante, dando trabajo y generando riqueza. Lo que es inadmisible es que sigamos siendo víctimas de una cartelización flagrante por la vacunación de aftosa. El Estado nos obliga a vacunar con una sola marca monopólica, a un precio vergonzante. Un negocio de 200 millones de dólares anuales en exclusiva para un laboratorio. Lleva 5 minutos darse cuenta de esto y desarmarlo. Háganlo.

Gonzalo Aulet

gonzalo@aulet.com.ar

Estacionamiento

Desde fines del año pasado hasta la fecha está liberado el estacionamiento sobre ambas manos de calles de Recoleta, y supongo que en otros barrios también, lo que provoca un caos de tránsito, por ejemplo, en Juncal entre Pueyrredón y Larrea, por donde dobla el colectivo de la línea 95, que más de una vez, sobre todo en días de lluvia, casi ni puede llegar a la esquina de Larrea donde está la parada, porque va a paso de hombre al no tener más que un solo carril para avanzar, ya que sobre ambas manos hay autos estacionados. Durante muchos años la política de tránsito de CABA era más un negociado de las empresas de grúas para recaudar que el propósito de ordenar el tránsito, con muchos casos en los que la infracción era totalmente discutible, tanto que hasta una película se filmó, Relatos salvajes, con el famoso personaje de Bombita, protagonizado por Ricardo Darín, que visibilizaba el abuso. Pero ahora pasamos al otro extremo, un “viva la Pepa” que tampoco es lógico. Sería aconsejable que primara el sentido común y hubiera un punto medio en el criterio para estacionar y sancionar por parte del gobierno de la ciudad, y que por lo menos en las calles donde circulan colectivos no se pueda estacionar sobre la izquierda.

Carolina Arias Linares

DNI 14.304.492

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION