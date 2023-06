Cartas de lectores: Ni juntos ni cambio, líder se necesita, subdesarrollo

escuchar

Ni juntos ni cambio

Decir que estoy enojada es poco: harta, desilusionada, pesimista y posiblemente deprimida. Cuando Pro apareció en escena haciendo campaña, mostrando otra forma de hacer política, pensé que finalmente tendríamos algo distinto y que tal vez ya en mi vejez podría llegar un rayo de luz que iluminase la pobreza intelectual de quienes nos gobiernan y han gobernado. Pero acá estoy, sintiéndome cada vez más descorazonada, agobiada por tanta pelea, chicana y “arreglos” temporales que no llevan a nada, ya que todos tienen el facón en la cintura a la espera de dar el golpe por la espalda.

Señores de Juntos por el Cambio, ni juntos ni con el cambio, si quieren volar la coalición por el aire, les aviso que lo están logrando, dejando un tendal de votantes sin saber qué hacer. Voto en blanco sí, voto en blanco no, seguiré deshojando el almanaque, pues no es época de margaritas.

María Marta Schang

DNI 10.661.930

Líder se necesita

S.O.S., necesitamos un líder. Hoy, la oposición se encuentra en problemas, son tantos los presidenciables que sus votantes no logran identificarse con ninguno, pues ven un conglomerado confuso, conflictivo, atiborrado de imágenes contradictorias, sin agenda propia y con movimientos espasmódicos de respuesta a las iniciativas delirantes del Gobierno. La oposición, alejada de los problemas de la gente, confronta entre sí y se enfrasca en una batalla por el poder que anuncia el desenlace más temido. De pronto, intempestivamente, Rodríguez Larreta convoca fuerzas de otros partidos de manera inconsulta, despótica y hasta irrespetuosa. Juntos por el Cambio especula, perdida bajo el embrujo de las encuestas, palomas o halcones, la disyuntiva, la grieta interna. Podrían volar, pero prefieren revolcarse en la política sucia del vale todo; “tengo estos principios, pero si no son de su agrado, tengo otros” (Groucho Marx dixit). Es un tiempo tormentoso y el camino es sinuoso; para atravesarlo se requieren vocación de servicio, coraje, sinceridad y, sobre todo, honestidad. Entre escépticos y resignados somos testigos una vez más de que sus egos pueden más que su vocación de servicio, que su oportunismo puede más que su coraje y que el ocultamiento de sus verdaderos intereses bombardea la credibilidad, minando la honestidad. Las elecciones están asomando y JxC no percibe que el tiempo apremia. Apelo a la frase de Winston Churchill como una brújula que nos oriente en esta noche oscura: “Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor, y ahora tendréis la guerra”.

Elena Wichner

DNI 5.957.433

Subdesarrollo

Nos hemos habituado a la alta inflación, a la discrecionalidad administrativa y a la arbitrariedad judicial, sumado al eterno drenaje del ahorro hacia al exterior vía devaluetas, canjes, congelamientos, licuaciones y defaults, entre otros logros.

Somos también campeones en la cruzada por combatir el capital, sin decirlo.

¿Seguimos al pie de la letra que el subdesarrollo subdesarrolla todo, entonces?

Ezequiel Amaro

amaro.ezequiel@gmail.com

Autismo

En cuanto a la nota sobre autismo sobre inclusión en las aulas lamentablemente rigen dos principios rectores: la suerte de tu hijo dependerá del docente que le toque y segundo, la escuela no la elegís vos, sino que es exactamente al revés.

Sin ánimo de spoilear el futuro, la adolescencia y adultez resultan aún más desconcertantes. No son solo los docentes los que no están preparados; en una sociedad que no comparte sentimientos esperar que alguien tenga paciencia y empatía para con el diferente es demasiado.

Se lo dice un papá que el domingo, al borde de las lágrimas, dejó solo a su hijo de 18 en la puerta del cine porque no tiene con quien ir y agradeciendo que tenga la iniciativa de no quedarse en casa mascullando bronca.

En quince años de diagnóstico solo veo situaciones que se repiten y solo excepciones en alguna gente maravillosa dispuesta a compartir la lucha con nosotros por nuestros hijos.

Germán Guglieri

DNI 18.555.018

Los árboles

Siempre sigo con interés las columnas que nos brinda a los lectores de la nacion el Sr. Ariel Torres. Su cuidada prosa, los temas que aborda y el interés que despierta en el lector merecen valorarse y señalarse, especialmente en esta desdichada época de gritos, bullicio y sinsentido. El artículo “El lado oscuro de los árboles” nos lleva a una perspectiva nueva y poco común para entender la naturaleza. Su sensible mención, al pasar, (“las hojas incontables se enfurecen en otoño, como si oyeran la exhortación de Dylan Thomas”) alude, de manera magistral, al poema “Being but Men” del genial poeta galés.

Gracias por compartir su visión de la vida, señor Torres.

Mario M. Helman

DNI 4.415.564

Esperanza

No imaginan ustedes la revolución que han generado al cambiar la expectativa a quien pasó de un estado de condena perpetua a imaginar que le llega la libertad. No saben lo frustrante que es para una persona no tener la mínima esperanza y de repente le cuentan una historia con final feliz. Todo aquel que tiene una enfermedad crónica e incurable, que no tiene ninguna expectativa de solución, que recibe la medicación sin ninguna expectativa de mejora, que ve a su médico recetando a sabiendas de que todo será igual, que la única expectativa es mejorar algo los síntomas pero en realidad es apenas un progreso, pero pasado un tiempo estará peor irremediablemente. Por todo esto y mucho más, con la noticia del 2 de junio (“Viaje al interior de tres laboratorios donde se desarrollan los medicamentos del futuro contra el cáncer y el Parkinson”) se vuelve a creer, de repente y sin esperarlo podemos ver la luz al final del túnel.

Gracias por informar, los presos del Parkinson tienen los días contados, esperemos ahora el grito de libertad.

Jorge A. Carrasco

martillerocarrasco@gmail.com

